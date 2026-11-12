Tata की किस कार पर मिल रही सबसे ज्यादा छूट? नवंबर में ₹1.25 लाख तक का फायदा, देखें पूरी लिस्ट

Tata Cars Offers 2026: अगर आप नवंबर में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Tata Motors अपनी पेट्रोल, डीजल और CNG कारों पर इस महीने काफी डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है। कंपनी के इस ऑफर में Tata Sierra, Nexon, Curvv, Altroz, Harrier, Safari, Tiago और Tigor शामिल हैं।
मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट का फायदा मिल सकता है। आइए जानते हैं किस कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।
अगर आप Tata Motors की नई Sierra के डीजल Accomplished वेरिएंट लेते हैं, तो इस पर आपको ₹1.15 लाख तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। वहीं Pure और Adventure ट्रिम्स पर ₹95,000 तक का फायदा हो सकता है। वहीं अगर आप Smart+ वेरिएंट को खरीदते हैं, तो आपको ₹70,000 तक के ऑफर मिल सकते हैं। बता दें कि Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत ₹11.49 लाख से ₹21.59 लाख के बीच है।
अगर आप Tata Nexon खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके चुनिंदा पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट पर ₹75,000 तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। उन फायदों में ₹55,000 का कैश डिस्काउंट और ₹20,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल वेरिएंट पर ₹55,000 तक का फायदा मिल रहा है। वहीं CNG वेरिएंट पर भी दमदार ऑफर दिया जा रहा है। इसके सीएनजी पर ₹60,000 तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं। बता दें कि Nexon की कीमत ₹7.40 लाख से ₹14.22 लाख तक है।
|कार और वेरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस
|अन्य ऑफर
|कुल फायदा
|Tata Curvv Pre-Series X
|₹30,000
|₹45,000
|₹50,000 लॉयल्टी
|₹1.25 लाख
|Tata Curvv Series X
|—
|—
|₹20,000 लॉयल्टी
|₹20,000
|Tata Altroz Petrol/Diesel
|₹15,000
|₹20,000
|—
|₹35,000
|Tata Altroz CNG
|₹35,000
|₹20,000
|—
|₹55,000
|Tata Harrier Diesel
|₹10,000
|₹35,000
|—
|₹45,000
|Tata Safari Diesel
|₹10,000
|₹35,000
|—
|₹45,000
|Tata Tiago Petrol/CNG
|₹20,000
|₹15,000
|—
|₹35,000
|Tata Tigor
|₹15,000
|₹15,000
|—
|₹30,000
बता दें कि Tata Motors की ओर से दिए जा रहे सभी ऑफर्स डीलरशिप, वेरिएंट और स्टॉक पर निर्भर हैं। इसके अलावा कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट की शर्तें भी अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी Tata Motors डीलरशिप पर जाकर संबंधित मॉडल और वेरिएंट के लिए लागू ऑफर्स की जानकारी जरूर लें।