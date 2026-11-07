Explained: टाटा पावर को विदेश में लगा अरबों का झटका, क्लेरोस कैपिटल केस में सिंगापुर कोर्ट ने दिया शेयर बेचने का आदेश

Tata Power: सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट (SICC) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता विवाद में सिंगापुर स्थित टाटा पावर की दो सब्सिडियरीज के शेयर जब्त कर बेचने का आदेश दिया है। यह मामला भारतीय कॉर्पोरेट जगत पर अब तक के सबसे बड़े आर्बिट्रेशन क्लेम्स में से एक है।

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टाटा पावर बनाम क्लेरोस के विवाद क्या है? दोनों कंपनियों के बीच विवाद का केंद्र रूस के कामचटका क्षेत्र में स्थित क्रुतो गोरोवो कोल डिपॉजिट है। वर्ष 2013-2014 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) की निवेश फर्म क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स (Kleros Capital Partners) और टाटा पावर ने इस कोयला खदान के संयुक्त विकास की संभावनाओं पर काम करने के लिए समझौते किए।

क्लेरोस का आरोप है कि टाटा पावर ने समझौतों के तहत मिली गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया। क्लेरोस ने कहा कि जानकारियां हाथ लगने के बाद टाटा पावर ने उसे किनारा करने का प्रयास किया जबकि डील दोनों के साथ मिलकर काम करने की थी।

कोर्ट ने मामले में क्या एक्शन लिया और क्यों? सिंगापुर कोर्ट ने अपने शेरिफ को टाटा पावर की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर सब्सिडियरीज भीड़ा इन्वेस्टमेंट्स और टाटा पावर इंटरनैशनल में कंपनी की शेयरहोल्डिंग को जब्त करने और बेचने के अधिकार दिए हैं। कोर्ट ने अगस्त में आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के गठन और दो आर्बिट्रेटर्स की नियुक्ति पर टाटा पावर के सभी तर्कों को खारिज कर दिया था।

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कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल की सुनवाई में 'प्राकृतिक न्याय' का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। सिंगापुर कानून के तहत, केवल अपील दायर करने से फैसले के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगती। क्लेरोस के अनुसार, टाटा पावर ने प्रवर्तन पर रोक हासिल नहीं की है, जिससे यह फैसला तुरंत लागू करने योग्य हो गया है।

टाटा पावर के लिए दांव पर लगी कुल रकम कोर्ट ने मूल हर्जाना के तौर पर 49 करोड़ डॉलर (लगभग 4,100 करोड़ रुपये) की रकम तय की है। वहीं, ब्याज और कानूनी लागत जोड़कर यह आंकड़ा 65करोड़ डॉलर (करीब 5,400 करोड़ रुपये) तक पहुंच चुका है। क्लेरोस का दावा है कि फैसले की राशि पर प्रतिदिन लगभग 71,600 डॉलर (करीब 60 लाख रुपये प्रतिदिन) का ब्याज लगातार जुड़ रहा है।

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टाटा पावर बनाम क्लेरोस केस का घटनाक्रम 2013–2014: टाटा पावर और क्लेरोस के बीच संयुक्त विकास के लिए करार हुआ।

नवंबर 2020: क्लेरोस ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में टाटा पावर के खिलाफ मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की।

सितंबर 2023: तीन सदस्यीय ट्राइब्यूनल ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि टाटा पावर ने गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग कर और तथ्यों को छिपाकर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है।

जुलाई 2025: ट्राइब्यूनल ने क्लेरोस के पक्ष में 49 करोड़ डॉलर के हर्जाने का अंतिम फैसला सुनाया।

अगस्त 2026: सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट (SICC) ने आर्बिट्रेशन फैसले के खिलाफ टाटा पावर की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया।

वर्तमान स्थिति (2026): कोर्ट ने शेयरों की जब्ती और बिक्री का प्रवर्तन आदेश जारी किया। मामला फिलहाल सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील में लंबित है।

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फैसले का टाटा पावर पर असर सिंगापुर कोर्ट के फैसले से टाटा पावर की दो महत्वपूर्ण इकायां लपेटे में आ ही गईं हैं, साथ ही कंपनी के फाइनैंस और बैंलेस शीट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। टाटा पावर के कॉर्पोरेट साख में भी बट्टा लग सकता है। भीड़ा इन्वेस्टमेंट्स टाटा पावर के इंडोनेशियाई कोयला खनन से जुड़े मामले संभालती है, जिसमें प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी पीटी कलतिम प्राइमा कोल में 30% हिस्सेदारी शामिल है। शेयरों की जब्ती से इस रणनीतिक निवेश पर सीधा खतरा पैदा होता है।

वहीं, टाटा पावर इंटरनैशनल, कंपनी के वैश्विक निवेशों का प्राइमरी होल्डिंग व्हीकल है। इनके अलावा, 65 करोड़ डॉलर से अधिक की देनदारी टाटा पावर के नकदी प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय साख के लिए एक बड़ा वित्तीय दबाव है। कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर जॉइंट वेंचर और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग समझौतों के अनुपालन को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर विश्वसनीयता की चुनौती पैदा हो गई है।

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इस आदेश का टाटा पावर के शेयर पर भी असर होगा? इस मामले से निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है, खासकर इसलिए कि विवाद की रकम बड़ी है और कानूनी कार्रवाई अब परिसंपत्तियों की बिक्री तक पहुंच गई है। फिर भी, शेयर की कीमत पर असर कितना और किस दिशा में होगा, यह कई बातों पर निर्भर करेगा। इनमें प्रमुख हैं-

कंपनी इस देनदारी का भुगतान कैसे करती है।

अपील में क्या फैसला आता है और क्या प्रवर्तन पर रोक लगती है।

लक्षित शेयरों का वास्तविक मूल्य कितना है।

कंपनी इस मामले पर वित्तीय प्रावधान या अन्य खुलासा कैसे करती है।

निवेशक कंपनी के अन्य कारोबार, मुनाफे और भविष्य की वृद्धि को कैसे देखते हैं। क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स कौन है? क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक प्राइवेट रिसोर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फर्म है। यह फर्म मुख्य रूप से ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और खनन क्षेत्र से जुड़ी शुरुआती चरण की एसेट्स की पहचान, अधिग्रहण और उनके विकास के लिए रणनीतिक साझेदारियों में निवेश करती है।

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About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।