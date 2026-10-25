Tata Sons के लिए RBI ने खींच दी लक्ष्मण रेखा! क्या अब शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग? जानें पूरा मामला

Tata Sons News: टाटा संस जैसी बड़ी कंपनियों और कोर इनवेस्टमेंट कंपनियों (CICs) को आखिर रिजर्व बैंक (RBI) के पास रजिस्ट्रेशन से नहीं बच सकते हैं। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने टाटा संस को 'अपर-लेयर NBFC' के रूप में वर्गीकृत करने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो भी बड़ी NBFC या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां सार्वजनिक फंड संभालती हैं, या किसी समूह की बैलेंस शीट का उपयोग करती हैं, उन्हें केंद्रीय बैंक के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और जरूरी लिस्टिंग नियमों का पालन करना चाहिए।
एक निजी चैनल के वर्ल्ड समिट में गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि टाटा संस जैसी बड़ी NBFCs और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CIC) का RBI के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें सिस्टमिक रिस्क (प्रणालीगत जोखिम) होता है। ये कंपनियां अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों के ऊपर स्थित होती हैं, जहां से वे फंड जुटाती हैं और उन फंड्स को वापस करने के लिए समूह की कंपनियों की बैलेंस शीट का इस्तेमाल करती हैं।
मल्होत्रा ने आगे कहा कि जनता के पैसों का इस्तेमाल करने वाली या समूह की बैलेंस शीट का फायदा उठाने वाली किसी भी बड़ी NBFC या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) को केंद्रीय बैंक के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इतना ही नहीं लिस्टिंग के जरूरी नियमों का भी पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट बॉण्ड, बैंक या अन्य माध्यमों से जुटाया गया जनता का पैसा जोखिम में रहता है। इन्हीं वजहों से इन CIC या NBFC का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन CICs की पब्लिक फंड तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहुंच नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत से छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर यह हमारी परिभाषा के दायरे में आने वाली एक NBFC है, एक CIC है, इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फंड मिल सकता है तो इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहीं अगर यह 'अपर लेयर' (ऊपरी स्तर) में आती है तो इसे लिस्ट होना भी जरूरी है।
बता दें कि सितंबर 2022 में टाटा संस को 'अपर लेयर' (ऊपरी स्तर) में रखा गया था। इसने मार्च 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया था। फिर डी-रजिस्ट्रेशन के योग्य बनने के लिए अपना कर्ज भी चुका दिया था। टाटा संस के बोर्ड ने संभावित पब्लिक लिस्टिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
इसके साथ ही यह भी कहा है कि समूह के भीतर गहराते विवाद के बीच वह अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगा। मल्होत्रा ने फिर से कहा कि सेंट्रल बैंक का मुख्य मकसद लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए महंगाई को टारगेट करते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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