Tata Sons के लिए RBI ने खींच दी लक्ष्मण रेखा! क्या अब शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग? जानें पूरा मामला

Tata Sons News: टाटा संस जैसी बड़ी कंपनियों और कोर इनवेस्टमेंट कंपनियों (CICs) को आखिर रिजर्व बैंक (RBI) के पास रजिस्ट्रेशन से नहीं बच सकते हैं। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने टाटा संस को 'अपर-लेयर NBFC' के रूप में वर्गीकृत करने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो भी बड़ी NBFC या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां सार्वजनिक फंड संभालती हैं, या किसी समूह की बैलेंस शीट का उपयोग करती हैं, उन्हें केंद्रीय बैंक के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और जरूरी लिस्टिंग नियमों का पालन करना चाहिए।
एक निजी चैनल के वर्ल्ड समिट में गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि टाटा संस जैसी बड़ी NBFCs और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CIC) का RBI के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें सिस्टमिक रिस्क (प्रणालीगत जोखिम) होता है। ये कंपनियां अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों के ऊपर स्थित होती हैं, जहां से वे फंड जुटाती हैं और उन फंड्स को वापस करने के लिए समूह की कंपनियों की बैलेंस शीट का इस्तेमाल करती हैं।
मल्होत्रा ने आगे कहा कि जनता के पैसों का इस्तेमाल करने वाली या समूह की बैलेंस शीट का फायदा उठाने वाली किसी भी बड़ी NBFC या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) को केंद्रीय बैंक के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इतना ही नहीं लिस्टिंग के जरूरी नियमों का भी पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट बॉण्ड, बैंक या अन्य माध्यमों से जुटाया गया जनता का पैसा जोखिम में रहता है। इन्हीं वजहों से इन CIC या NBFC का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन CICs की पब्लिक फंड तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहुंच नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत से छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर यह हमारी परिभाषा के दायरे में आने वाली एक NBFC है, एक CIC है, इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फंड मिल सकता है तो इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहीं अगर यह 'अपर लेयर' (ऊपरी स्तर) में आती है तो इसे लिस्ट होना भी जरूरी है।
बता दें कि सितंबर 2022 में टाटा संस को 'अपर लेयर' (ऊपरी स्तर) में रखा गया था। इसने मार्च 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया था। फिर डी-रजिस्ट्रेशन के योग्य बनने के लिए अपना कर्ज भी चुका दिया था। टाटा संस के बोर्ड ने संभावित पब्लिक लिस्टिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
इसके साथ ही यह भी कहा है कि समूह के भीतर गहराते विवाद के बीच वह अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगा। मल्होत्रा ने फिर से कहा कि सेंट्रल बैंक का मुख्य मकसद लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए महंगाई को टारगेट करते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है।