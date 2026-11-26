टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बीच हुई बड़ी डील ने शेयर बाजार को चौंका दिया। सौदे के ऐलान के बाद एपीएल अपोलो के शेयर दो कारोबारी दिनों में 30% से ज्यादा टूट गए। टाटा स्टील के शेयरों में भी गिरावट आई। आखिर जिस डील से दोनों कंपनियों के कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद थी, उसे लेकर निवेशक चिंतित क्यों हो गए? क्या इसकी वजह डील की कीमत है, कर्ज का बोझ या फिर इसकी शर्तों में कोई पेंच? इसे समझते हैं।

साथ ही, वह दूसरे शेयरधारकों के लिए 16,756 करोड़ रुपये में 26% हिस्सेदारी का ओपन ऑफर भी लाएगी। दोनों लेनदेन पूरे होने पर एपीएल अपोलो में टाटा स्टील की हिस्सेदारी करीब 52.6% हो सकती है। यानी एक तरफ एपीएल अपोलो टाटा स्टील का कारोबार खरीदेगी और दूसरी तरफ टाटा स्टील उसी कंपनी की बहुमत हिस्सेदार बन जाएगी।

APL Apollo पैसा कहां से लाएगी? यहीं से बाजार की चिंता शुरू होती है। एपीएल अपोलो को 28,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण के लिए बड़ी रकम जुटानी होगी। कंपनी की उपलब्ध नकदी इतनी नहीं है कि वह पूरा भुगतान खुद कर सके। उसकी योजना शुरुआत में कर्ज लेकर अधिग्रहण करने और बाद में दूसरे वित्तीय विकल्पों से इसका बोझ कम करने की है। निवेशकों को डर है कि ज्यादा कर्ज से ब्याज खर्च बढ़ेगा और मुनाफे पर दबाव पड़ेगा। अगर कंपनी बाद में नए शेयर जारी करती है, तो मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी भी घट सकती है।

क्या कारोबार की कीमत ज्यादा रखी गई है? कर्ज के अलावा निवेशकों का दूसरा सवाल कारोबार की कीमत को लेकर है। एपीएल अपोलो की प्रेजेंटेशन के मुताबिक, इस सौदे का वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित EBITDA के मुकाबले 24.8 गुना है। आसान भाषा में समझें तो खरीदे जा रहे कारोबार की एंटरप्राइज वैल्यू उसकी एक साल की अनुमानित ऑपरेटिंग कमाई से करीब 25 गुना बैठती है। निवेशकों को यह कीमत महंगी लग रही है। टाटा स्टील का तर्क है कि इस कीमत में भविष्य की कमाई, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और दोनों कंपनियों के बीच संभावित तालमेल को भी शामिल किया गया है। लेकिन बाजार को इन फायदों के हकीकत में बदलने का इंतजार है।

View full Image View full Image एपीएल अपोलो और टाटा स्टील डील के प्रमुख आंकड़े। (AI Graphic) ( ChatGPT )

प्रमोटर की हिस्सेदारी बिकने से क्यों उठे सवाल? एपीएल अपोलो के प्रमोटर संजय गुप्ता और उनका परिवार अपनी 26.6% हिस्सेदारी टाटा स्टील को बेच रहे हैं। इसके बाद कंपनी का नियंत्रण टाटा स्टील के हाथ में जा सकता है। प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचना अपने आप में किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं है, लेकिन इससे कंपनी की भविष्य की रणनीति और छोटे शेयरधारकों के हितों को लेकर सवाल उठे हैं। निवेशक यह जानना चाहते हैं कि नियंत्रण बदलने के बाद कंपनी के फैसले कैसे लिए जाएंगे और कारोबार से होने वाले फायदे का बंटवारा किस तरह होगा।

SG Tech के साथ समझौते ने क्यों बढ़ाई चिंता? एक और सवाल प्रमोटर समूह से जुड़ी कंपनी एसजी टेक इंजीनियरिंग (एसजी स्पेक्ट्रा) के साथ हुए समझौते को लेकर है। इसके तहत कंपनी कलर-कोटेड स्टील बनाने के लिए देशभर में 50 लाख टन सालाना क्षमता वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इससे उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी पूंजी निवेश की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन निवेशक जानना चाहते हैं कि प्रमोटर से जुड़ी कंपनी को इतना बड़ा कारोबारी अवसर क्यों दिया जा रहा है, उसे कितना भुगतान होगा और इस व्यवस्था से एपीएल अपोलो को क्या फायदा मिलेगा। इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।

Tata Steel के शेयर भी क्यों टूटे? टाटा स्टील के निवेशकों की चिंता अलग है। उसे एपीएल अपोलो में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी होगी। ऐसे में सवाल है कि इस निवेश से कितना रिटर्न मिलेगा और उसका फायदा कितने समय में दिखेगा। टाटा स्टील को अपने कारोबार की बिक्री से रकम जरूर मिलेगी, लेकिन बाजार फिलहाल इस बड़े पूंजी निवेश के औचित्य और भविष्य की कमाई को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहा।

क्या बदलेंगी डील की शर्तें? शेयरों में भारी गिरावट के बाद टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए डील की संरचना में बदलाव के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। खासतौर पर एपीएल अपोलो पर कर्ज का बोझ सीमित रखने और रकम जुटाने के दूसरे तरीके खोजने पर चर्चा है। हालांकि, टाटा स्टील इस रणनीतिक साझेदारी से पीछे नहीं हटना चाहती। अब निवेशकों की नजर संशोधित शर्तों पर है।

इस डील पर SEBI की भी नजर एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी (SEBI) भी इस सौदे की संरचना पर नजर रख रहा है। खासतौर पर संबंधित पक्षों के लेनदेन और छोटे शेयरधारकों के हितों से जुड़े सवालों को देखा जा रहा है। हालांकि, इसे सेबी की औपचारिक जांच या नियमों के उल्लंघन का निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।