अगर आपने अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं ले रखी है तो टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इसके लिए एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है। दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड II (UER-II) पर स्थित मुंडका टोल प्लाजा पर यह सिस्टम अभी पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह टेक्नॉलजी टेस्टिंग में खरी उतरी तो एनएचएआई इसे देशभर में तैनात करेगा। हालांकि, अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है।
जब भी कोई वाहन टोल गेट को पार करता है, सिस्टम स्वतः ही वाहन डेटाबेस से उसका रजिस्ट्रेशन डीटेल चेक कर लेता है। इस बैकएंड चेक से पता चल जाता है कि गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव है या नहीं। अगर पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो सिस्टम कुछ मिनटों के अंदर वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेज देता है।
एक अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा, 'अगर पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है या गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल प्लाज क्रॉस करने का समय और इंश्योरेंस एक्सपायर होने की जानकारी एसएमएस अलर्ट के जरिए दी जाती है।' मेसेज में एक्सपायरी डेट बताने के साथ वाहन मालिक को इंश्योरेंस पॉलिसी रीन्यू करवाने की भी सलाह दी जाती है ताकि वह कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 196 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। इसके बिना वाहन चलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप पहली बार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपये या वाहन के बेस इंश्योरेंस प्रीमियम का तिगुना में जो भी ज्यादा हो, उतनी रकम का जुर्माना लगता है। अगर आप दूसरी बार पकड़ाते हैं तो 10,000 रुपये या बेस इंश्योरेंस प्रीमियम का पांच गुना में जो भी ज्यादा हो, उतनी रकम का जुर्माना भरना पड़ता है। एनएचएआई जिस सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, वह जुर्माने का नोटिस जारी नहीं करता है।
अगर टोल प्लाजा पर टेस्ट किया जा रहा सिस्टम सही साबित हुआ और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया तब इंश्योरेंस पेपर चेक करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ बकझक होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। अभी ट्रैफिक पुलिस गाड़ी वालों को रोककर उनके पेपर्स चेक करती है। टोल प्लाजा से गुजरने पर संदेश मिलने से बड़ी संख्या में वाहन मालिक के इंश्योरेंस रीन्यू करवाने की उम्मीद बढ़ेगी। गाड़ी का बीमा नहीं होने पर एक्सिडेंट हो जाने पर वाहन मालिक के सिर पर कानूनी और वित्तीय समस्याओं का बड़ा बोझ आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लें।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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