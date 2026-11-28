Best Sports Bikes: अगर आपका भी बजट कम है और आप 160cc में बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। आज हम आपके लिए ऐसी 5 बाइक्स लेकर आए हैं, जिनमें स्पोर्टी लुक, दमदार इंजन और रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। ये बाइक्स खासतौर पर उन युवाओं को पसंद आ सकती हैं, जो स्टाइल के साथ परफॉर्मेंस भी चाहते हैं।

अगर आप ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो शहर के ट्रैफिक में आसानी से चले और जरूरत पड़ने पर हाईवे पर भी शानदार प्रदर्शन करे, तो 160cc सेगमेंट की ये पांचों बाइक्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती हैं।इस सेगमेंट में TVS Apache RTR 160 4V, Bajaj Pulsar N160, Hero Xtreme 160R 4V, Honda SP160 और Bajaj Pulsar NS160 प्रमुख विकल्प हैं। आइए इन पांचों बाइक्स की कीमत, इंजन, फीचर्स और खूबियों के बारे में जानते हैं।

TVS Apache RTR 160 4V अगर आपको स्पोर्टी बाइक पसंद है, तो आपके लिए TVS Apache RTR 160 4V एक लोकप्रिय विकल्प हो सकती है। इसका डिजाइन काफी अग्रेसिव है और इसमें रेसिंग बाइक जैसी झलक देखने को मिलती है। इसके इंजन की बात करें, तो इसमें 159.7cc का ऑयल-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन दिया गया है। इसमें LED लाइटिंग, प्रोजेक्टर हेडलैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

TVS Apache RTR 160 4V की कीमत: लगभग 1.20 लाख से 1.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

TVS Apache RTR 160 4V का इंजन: 159.7cc

TVS Apache RTR 160 4V की पावर: 17.55 PS

Bajaj Pulsar N160 अगर आप रोजाना इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी बाइक खोज रहे हैं, तो Bajaj Pulsar N160 आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है। इसका डिजाइन काफी मस्कुलर है। इस बाइक में 164.82cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। इसके वेरिएंट के अनुसार इंजन की पावर में अंतर हो सकता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। फीचर्स की बात करें तो Pulsar N160 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Pulsar N160 की कीमत: लगभग 1.22 लाख से 1.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Pulsar N160 का इंजन: 164.82cc

Pulsar N160 की पावर: वेरिएंट के अनुसार 16 से 18.5 PS Hero Xtreme 160R 4V Hero Xtreme 160R 4V उन लोगों को पसंद आ सकती है, जो स्पोर्टी बाइक तो चाहते हैं, लेकिन रोजाना ट्रैफिक में भारी बाइक चलाने से बचना चाहते हैं। इसका डिजाइन शार्प और मॉडर्न है। इसमें 163.2cc का ऑयल-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 16.9 PS की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, H-शेप DRLs और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है।

Hero Xtreme 160R 4V की कीमत: लगभग 1.27 लाख से 1.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Hero Xtreme 160R 4V का इंजन: 163.2cc

Hero Xtreme 160R 4V की पावर: 16.9 PS

Honda SP160 अगर आप एक दमदार इंजन वाली बाइक खोज रहे हैं, तो Honda SP160 पर भी नजर डाल सकते हैं। इस बाइक का डिजाइन स्पोर्टी होने के साथ ही इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक भी मिलता है। वहीं इसमें 162.71cc का सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है। इसके अलावा इसमें आरामदायक सीट और 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।

Honda SP160 की कीमत: लगभग 1.18 लाख से 1.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Honda SP160 का इंजन: 162.71cc

Honda SP160 की पावर: 13.2 PS Bajaj Pulsar NS160 Bajaj Pulsar NS160 किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इसका स्ट्रीटफाइटर डिजाइन, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्प्लिट सीट इसे बाकी बाइक्स से अलग बनाते हैं। अगर आपको क्लासिक पल्सर वाला अंदाज पसंद है, तो यह बाइक आपकी पसंद बन सकती है।

इसमें 160.3cc का ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 17.03 bhp की अधिकतम पावर और 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के अनुसार इसका माइलेज लगभग 40.36 kmpl तक हो सकता है।