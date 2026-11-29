Top 5 Cheapest Electric Scooter: हर महीने पेट्रोल पर होने वाला खर्च परिवार के बजट का एक अहम हिस्सा बन जाता है। रोजाना ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या बाजार से घर का सामान लाना हो, दोपहिया वाहन की जरूरत लगातार बनी रहती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर उन परिवारों के लिए विकल्प बन रहे हैं जो रोजमर्रा के सफर का खर्च कम करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब युवाओं के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं।

लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय केवल उसकी शुरुआती कीमत हीन देखें। बैटरी की क्षमता, एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज, चार्जिंग में लगने वाला समय और बैटरी की कीमत भी जानना जरूरी है। बाजार में कुछ मॉडल कम कीमत से शुरू होते हैं, जबकि उनके ज्यादा रेंज वाले वेरिएंट महंगे पड़ते हैं। आइये जानते हैं 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिनकी बाजार में धूम मची हुई है।

1. e-Sprinto G1: एक लाख रुपये से कम में तीन बैटरी विकल्प कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे लोगों के लिए e-Sprinto G1 एक विकल्प है। इसमें 2.0 kWh, 2.5 kWh और 3.0 kWh के तीन बैटरी विकल्प मिलते हैं। कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि इसकी रेंज 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹89,999 से शुरू होकर ₹99,999 तक जाती है। इस स्कूटर में PMSM मोटर दी गई है। इसकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह करीब 8 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 28 लीटर अंडरसीट स्टोरेज, एंटी-थेफ्ट अलार्म, सेंट्रल लॉक, USB चार्जिंग पोर्ट और कनेक्टेड नेविगेशन मिलता है। जिन लोगों का रोजाना सफर सीमित है और बजट एक लाख रुपये के आसपास है, वे इसके बैटरी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

2. TVS Orbiter V1: BaaS योजना में ₹ 49,999 की शुरुआती कीमत TVS Orbiter V1 की एक्स-शोरूम कीमत ₹1,00,650 है। हालांकि, बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) योजना के तहत इसकी शुरुआती कीमत ₹49,999 बताई गई है। BaaS मॉडल में स्कूटर की शुरुआती कीमत और बैटरी के इस्तेमाल का भुगतान अलग-अलग हो सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले बैटरी से जुड़े शुल्क और पूरी अवधि का खर्च जरूर पता करें। इसमें 1.8 kWh की लीथियम-आयन बैटरी दी गई है। कंपनी की बताई IDC रेंज 92 किलोमीटर है। 650 वॉट के चार्जर से बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज होने में करीब 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं।

स्कूटर में BLDC हब मोटर है, जिसकी रेटेड पावर 1.8 kW है। यह करीब 6.3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसके अलावा 34 लीटर अंडरसीट स्टोरेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, कलर LCD डिस्प्ले और OTA अपडेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। जिन परिवारों को स्टोरेज और कनेक्टेड फीचर्स की जरूरत है, वे इस मॉडल पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, BaaS योजना की कुल लागत समझना जरूरी है।

3. Ampere Magnus Neo: ₹ 90,999 में 125 किलोमीटर की रेंज Ampere Magnus Neo की एक्स-शोरूम कीमत ₹90,999 है। कंपनी की बताई IDC रेंज 125 किलोमीटर तक है। इसमें हब-माउंटेड BLDC मोटर दी गई है, जो 2.4 kW की पीक पावर और 110 Nm का व्हील टॉर्क देती है। यह स्कूटर करीब 6.5 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। चार्जिंग के मामले में इसे घर पर ऑफ-बोर्ड चार्जर से 0 से 80% तक चार्ज करने में करीब 5 घंटे लगते हैं। पूरी बैटरी चार्ज करने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है।

फीचर्स में 22 लीटर अंडरसीट स्टोरेज, फुल LED लाइटिंग, 3.5 इंच डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइडिंग मोड, रिवर्स असिस्ट, USB चार्जिंग पोर्ट और कैरी हुक शामिल हैं। जिन लोगों को रोजाना शहर के भीतर सफर करना है और घर पर स्कूटर चार्ज करने की सुविधा है, उनके लिए यह विकल्प हो सकता है।

4. Ola S1 X: 242 किलोमीटर तक की रेंज Ola S1 X इस सूची में सबसे ज्यादा दावा की गई रेंज वाला स्कूटर है। इसमें 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh के तीन बैटरी विकल्प मिलते हैं। इनकी IDC रेंज क्रमशः 108 किलोमीटर, 176 किलोमीटर और 242 किलोमीटर बताई गई है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹84,999 से शुरू होकर ₹1,14,999 तक जाती है। इसका मतलब है कि ₹84,999 वाली शुरुआती कीमत पर 242 किलोमीटर की रेंज नहीं मिलती। इसके लिए 4 kWh वाला बड़ा बैटरी वेरिएंट चुनना होगा, जिसकी कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा है। स्कूटर में IP67 रेटिंग वाला फिक्स्ड लीथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। स्टैंडर्ड होम चार्जर से इसे 0 से 80% तक चार्ज करने में करीब 4 घंटे 50 मिनट लगते हैं।

फीचर्स में 34 लीटर अंडरसीट स्टोरेज, 4.3 इंच कलर LCD डिस्प्ले, LED लाइटिंग, रिवर्स मोड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्रूज कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल हैं। जिन लोगों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वे इसके बड़े बैटरी वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं।

5. Hero Vida VX2: 187 किलोमीटर तक की रेंज के कई विकल्प Hero Vida VX2 में अलग-अलग बैटरी क्षमता वाले Go और Plus वेरिएंट मिलते हैं। इसके बैटरी विकल्प 2.2 kWh से 4.4 kWh तक हैं। कंपनी की बताई रेंज 93 किलोमीटर से 187 किलोमीटर तक है। इसके अलग-अलग वेरिएंट की कीमत ₹1,09,990 से ₹1,60,990 तक जाती है। यानी यह मॉडल एक लाख रुपये से कम बजट वाली श्रेणी में नहीं आता। Plus वेरिएंट में 4.3 इंच TFT डिस्प्ले मिलता है, जबकि Go वेरिएंट में 4.3 इंच LCD डिस्प्ले दिया गया है। Plus मॉडल में Eco, Ride और Sport मोड मिलते हैं। Go वेरिएंट में Eco और Ride मोड उपलब्ध हैं।

इसके अलावा ऑल-LED लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, रिवर्स और पार्किंग असिस्ट तथा फोन चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जिन खरीदारों का बजट एक लाख रुपये से ऊपर है और वे ज्यादा बैटरी क्षमता तथा लंबी रेंज चाहते हैं, वे इसके वेरिएंट की तुलना कर सकते हैं।

5 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत और रेंज एक नजर में

इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी क्षमता दावा की गई रेंज एक्स-शोरूम कीमत e-Sprinto G1 2.0–3.0 kWh 80–130 km ₹ 89,999– ₹ 99,999 TVS Orbiter V1 1.8 kWh 92 km ₹ 1,00,650; BaaS के साथ ₹ 49,999 Ampere Magnus Neo लेख में बैटरी क्षमता नहीं दी गई 125 km ₹ 90,999 Ola S1 X 2–4 kWh 108–242 km ₹ 84,999– ₹ 1,14,999 Hero Vida VX2 2.2–4.4 kWh 93–187 km ₹ 1,09,990– ₹ 1,60,990

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले इन 4 बातों का रखें ध्यान 1. सिर्फ दावा की गई रेंज पर भरोसा न करें कंपनी की बताई IDC रेंज और रोजमर्रा के इस्तेमाल में मिलने वाली रेंज अलग हो सकती है। खरीदने से पहले टेस्ट राइड लें और अपनी जरूरत के हिसाब से बैटरी विकल्प चुनें।

2. BaaS की पूरी लागत समझें अगर स्कूटर की शुरुआती कीमत कम दिखाई जा रही है तो चेक करें कि बैटरी का भुगतान अलग से तो नहीं करना होगा। मासिक शुल्क, बैटरी इस्तेमाल की शर्तें और कुल भुगतान समझे बिना फैसला न लें।

3. चार्जिंग की सुविधा देखें घर या पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा है या नहीं, यह पहले तय करें। साथ ही बैटरी को चार्ज होने में लगने वाला समय भी आपकी दिनचर्या के अनुकूल होना चाहिए।