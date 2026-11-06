100% एथेनॉल से चलेगी नई Toyota Innova, चलते समय बिजली भी बनेगी, नितिन गडकरी ने किया ऐलान, जानिए कब होगी लॉन्च

Toyota Innova: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच टोयोटा इनोवा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पूरी तरह से बायो-एथेनॉल पर चलने वाली नई टोयोटा इनोवा को इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि इस गाड़ी को 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि आने वाली टोयोटा इनोवा पारंपरिक पेट्रोल की जगह 100% बायो-एथेनॉल पर चलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इससे गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईंधन का प्रभावी खर्च, पेट्रोल के हिसाब से मात्र 25-30 रुपये प्रति लीटर के बराबर हो सकता है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारत आयातित जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) के विकल्प तलाश रहा है और वाहन निर्माताओं को ऐसी गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से चल सकें।
गडकरी ने कहा कि वह 26 नवंबर को टोयोटा की नई इनोवा लॉन्च करेंगे। पेट्रोल से चलने वाले आम मॉडलों के उलट, आने वाली यह गाड़ी मुख्य ईंधन के तौर पर बायोएथेनॉल का इस्तेमाल करेगी। मंत्री ने कहा कि इस महीने, 26 नवंबर को मैं टोयोटा की चार पहिया गाड़ी इनोवा' लॉन्च करने जा रहा हूं, जो पेट्रोल की जगह पूरी तरह से 100 प्रतिशत बायोएथेनॉल पर चलेगी।
आने वाली इनोवा को लेकर किए जा रहे सबसे बड़े दावों में से एक इसके चलने के खर्च से जुड़ा है। गडकरी ने बताया कि अभी एथेनॉल की कीमत लगभग 75 रुपये प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि, इस गाड़ी की तकनीक में एक और खासियत होगी।
गडकरी ने बताया कि वाहन चलते समय अपनी करीब 60 फीसदी बिजली खुद उत्पन्न करेगा। इसी वजह से पेट्रोल के मुकाबले औसत आधार पर इसकी प्रभावी परिचालन लागत 25 से 30 रुपये प्रति लीटर के बराबर होगी। इससे ग्राहकों को गाड़ी चलाने के खर्च में बड़ी बचत होने की उम्मीद जताई गई है।
इनोवा के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में मौजूदा 2.0-लीटर, चार सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा हो सकता है। हालांकि, इसे ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के अनुकूल बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। नितिन गडकरी ने एथेनॉल के इस्तेमाल को ईंधन खर्च कम करने की दिशा में अहम बताया है। सरकार लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर काम कर रही है।
मारुति सुजुकी वैगनआर E100 ईंधन के अनुकूल है। दोपहिया वाहनों में सुजुकी जिक्सर, हीरो स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स जैसे मॉडल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। टोयोटा इनोवा का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन आने से इस तकनीक को बड़े और लोकप्रिय एमपीवी सेगमेंट तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इसकी कीमत, माइलेज और अन्य तकनीकी जानकारियों का खुलासा लॉन्च के समय होने की उम्मीद है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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