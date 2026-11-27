Toyota Innova HyCross: टोयोटा ने भारतीय कार बाजार में नई इनोवा हाईक्रॉस के साथ फ्लेक्स-फ्यूल और हाइब्रिड तकनीक का नया विकल्प पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह भारत की पहली फ्लेक्स-हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है। इसमें ग्राहक पेट्रोल के साथ E20 से E85 तक के एथेनॉल मिला हुआ ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने इस मॉडल को लॉन्च का ऐलान किया है। इसकी बुकिंग 26 नवंबर से शुरू हो गई है।

Advertisement

कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये रखी है। नई इनोवा हाईक्रॉस में टोयोटा का TNGA 2.0 लीटर फ्लेक्स-फ्यूल इंजन दिया गया है। इसके साथ पांचवीं पीढ़ी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम मिलता है।

जानें कितना है माइलेज कंपनी के अनुसार, इसका संयुक्त अधिकतम पावर आउटपुट 147 किलोवाट यानी करीब 197.13 हॉर्सपावर है। इसमें EV, Eco और Power ड्राइव मोड दिए गए हैं। टोयोटा का दावा है कि E20 ईंधन पर यह कार 22.58 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। हालांकि, कंपनी ने यह माइलेज E20 ईंधन के लिए बताया है।

जानिए क्या है E85 फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाली कार अलग-अलग अनुपात में एथेनॉल मिले पेट्रोल पर चल सकती है। नई इनोवा हाईक्रॉस को E20 से E85 तक के ईंधन के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इस तकनीक से ग्राहकों को ईंधन के विकल्प बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

Advertisement

भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति के लिहाज से भी यह पेशकश अहम है। टोयोटा ने इस कार के इंजन और ई-ड्राइव सिस्टम का स्थानीय स्तर पर बनाया है। कंपनी का कहना है कि इससे भारत में तकनीकी क्षमता और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

कंपनी के टॉप अधिकारियों ने क्या कहा? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मसाकाजू योशिमुरा ने कहा कि ऊर्जा बदलाव के लिए किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। भारत जैसे विविध बाजार में ग्राहकों की जरूरतें अलग-अलग हैं। उनके मुताबिक, नई इनोवा हाईक्रॉस में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड तकनीक के साथ E20 से E85 तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का विकल्प दिया गया है। इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। कंपनी का मानना है कि यह तकनीक देश की ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों में योगदान दे सकती है।

Advertisement

डिजाइन और फीचर्स में भी बदलाव नई इनोवा हाईक्रॉस के बाहरी डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसमें नया फ्रंट बंपर, नई ग्रिल, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप और डबल-स्टैक्ड एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। पीछे की तरफ भी नए कॉम्बिनेशन लैंप मिलते हैं। कार के केबिन में सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और डार्क चेस्टनट आर्ट-लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें 7 और 8 सीटों के विकल्प मिलेंगे।

चुनिंदा वेरिएंट में दूसरी पंक्ति के लिए पावर्ड ऑटोमन सीटें भी दी गई हैं। इसके अलावा, इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा भी दी गई है। सुरक्षा के लिए छह एयरबैग और टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 जैसे फीचर शामिल हैं।

19.99 लाख रुपये से शुरू है कीमत टोयोटा ने नई इनोवा हाईक्रॉस के फ्लेक्स-हाइब्रिड वेरिएंट चार ग्रेड में पेश किए हैं। इनमें G Hybrid, GX Hybrid, VX Hybrid और ZX Hybrid शामिल हैं।

Advertisement

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत G Hybrid 7 और 8 सीटर ₹ 19.99 लाख GX Hybrid 7 सीटर ₹ 23.99 लाख GX Hybrid 8 सीटर ₹ 24.04 लाख VX Hybrid 7 सीटर ₹ 28.79 लाख VX Hybrid 8 सीटर ₹ 28.84 लाख ZX Hybrid 7 सीटर ₹ 31.99 लाख

हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल तक की वारंटी टोयोटा नई इनोवा हाईक्रॉस के साथ तीन साल या एक लाख किलोमीटर की मानक वारंटी दे रही है। इसे पांच साल या 2.20 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। हाइब्रिड बैटरी पर आठ साल या 1.60 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी मिलेगी।

1999 में CNG, 2001 में इलेक्ट्रिक कार का दौर भारत में वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों का सफर नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली में 1999 से सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में पेट्रोल कारों में बाहर से सीएनजी किट लगाई जाती थी। बाद में कंपनियों ने फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मॉडल भी पेश किए।

Advertisement

वहीं, मई 2001 में बेंगलुरु की कंपनी रेवा ने देश की पहली व्यावसायिक रूप से पेश की गई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। अब फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड तकनीक के साथ ऑटो सेक्टर एक नए ऑप्शन की ओर बढ़ रहा है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।