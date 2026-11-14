Toyota Innova Hycross का आ रहा है नया लुक... 25 नवंबर को उठेगा पर्दा, भारत में पहली बार मिल सकते हैं ये फीचर

Toyota Innova Hycross Facelift: अगर आप बड़ी कार खरीदने की तैयारी में हैं तो जल्द ही आपको एक बड़ा ऑप्शन मिल सकता है। भारत में बड़ी फैमिली कार खरीदने वालों के बीच लोकप्रिय टोयोटा इनोवा हायक्रॉस अब नए लुक में आने वाली है। कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल का पहला टीजर जारी कर दिया है। नई इनोवा हायक्रॉस को 25 नवंबर 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी जाएगी।
इस बार बदलाव सिर्फ कार के लुक तक सीमित नहीं रहेगा। नए डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ इसमें फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिल सकता है। अगर यह बदलाव होता है तो भारतीय बाजार में टोयोटा की यह तकनीक वाली पहली यात्री कार में हो सकती है।
टोयोटा के पहले टीजर में नई इनोवा हायक्रॉस के हेडलैंप की झलक दिखाई गई है। इसमें नए LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) सिग्नेचर नजर आ रहे हैं। इनका डिजाइन टोयोटा टेजर के लाइटिंग सेटअप से मिलता-जुलता नजर आ सकता है। हेडलैंप के अलावा फेसलिफ्ट मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बंपर, अपडेटेड टेललैंप और नए डिजाइन के अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन बदलावों से कार का बाहरी लुक पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक हो सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
नई इनोवा हायक्रॉस के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। हाल ही में अपडेट हुए इंडोनेशियाई मॉडल की तरह भारतीय फेसलिफ्ट में भी 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके साथ 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की भी संभावना है। मौजूदा भारतीय मॉडल में इससे छोटी स्क्रीन दी जाती है। नए मॉडल में केबिन के रंग, सीटों की अपहोल्स्ट्री और दूसरे इंटीरियर एलिमेंट भी अपडेट किए जा सकते हैं।
नई इनोवा हायक्रॉस का सबसे अहम अपडेट इसका संभावित फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है। इसमें मौजूदा मॉडल के 2.0 लीटर, चार सिलेंडर वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले इंजन को पेट्रोल के साथ ज्यादा मात्रा में इथेनॉल मिले ईंधन पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। इससे वाहन में अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
टोयोटा ने अगस्त 2023 में इनोवा हायक्रॉस पर आधारित फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रोटोटाइप भी दिखाया था। यह प्रोटोटाइप 85% तक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन यानी E85 पर चलने के लिए बनाया गया है। हालांकि, नए भारतीय मॉडल में कौन-सा इथेनॉल मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
नए डिजाइन, अतिरिक्त फीचर्स और संभावित फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड तकनीक को देखते हुए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा इनोवा हायक्रॉस से ज्यादा हो सकती है।
फिलहाल भारतीय बाजार में इनोवा हायक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत ₹19.53 लाख से ₹31.84 लाख के बीच है। नए मॉडल की कीमत और वेरिएंट से जुड़ी जानकारी 25 नवंबर को लॉन्च के दौरान सामने आने की उम्मीद है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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