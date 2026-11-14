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Toyota Innova Hycross का आ रहा है नया लुक... 25 नवंबर को उठेगा पर्दा, भारत में पहली बार मिल सकते हैं ये फीचर

Toyota Innova Hycross Facelift: टोयोटा ने अपने पॉपुलर एमपीवी इनोवा हायक्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल का पहला टीजर जारी कर दिया है। नया मॉडल 25 नवंबर 2026 को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। इसमें नए हेडलैंप, बदली हुई ग्रिल और अपडेटेड केबिन मिलने की उम्मीद है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड14 Nov 2026, 07:01 PM IST
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Toyota Innova Hycross Facelift: इनोवा हायक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत <span class='webrupee'>₹</span>19.53 लाख से <span class='webrupee'>₹</span>31.84 लाख के बीच है।
Toyota Innova Hycross Facelift: इनोवा हायक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत ₹19.53 लाख से ₹31.84 लाख के बीच है।(AI)
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Toyota Innova Hycross Facelift: अगर आप बड़ी कार खरीदने की तैयारी में हैं तो जल्द ही आपको एक बड़ा ऑप्शन मिल सकता है। भारत में बड़ी फैमिली कार खरीदने वालों के बीच लोकप्रिय टोयोटा इनोवा हायक्रॉस अब नए लुक में आने वाली है। कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल का पहला टीजर जारी कर दिया है। नई इनोवा हायक्रॉस को 25 नवंबर 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी जाएगी।

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इस बार बदलाव सिर्फ कार के लुक तक सीमित नहीं रहेगा। नए डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ इसमें फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिल सकता है। अगर यह बदलाव होता है तो भारतीय बाजार में टोयोटा की यह तकनीक वाली पहली यात्री कार में हो सकती है।

नए हेडलैंप और LED DRL से बदलेगा फ्रंट लुक

टोयोटा के पहले टीजर में नई इनोवा हायक्रॉस के हेडलैंप की झलक दिखाई गई है। इसमें नए LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) सिग्नेचर नजर आ रहे हैं। इनका डिजाइन टोयोटा टेजर के लाइटिंग सेटअप से मिलता-जुलता नजर आ सकता है। हेडलैंप के अलावा फेसलिफ्ट मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बंपर, अपडेटेड टेललैंप और नए डिजाइन के अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन बदलावों से कार का बाहरी लुक पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक हो सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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केबिन में मिल सकती है 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन

नई इनोवा हायक्रॉस के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। हाल ही में अपडेट हुए इंडोनेशियाई मॉडल की तरह भारतीय फेसलिफ्ट में भी 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके साथ 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की भी संभावना है। मौजूदा भारतीय मॉडल में इससे छोटी स्क्रीन दी जाती है। नए मॉडल में केबिन के रंग, सीटों की अपहोल्स्ट्री और दूसरे इंटीरियर एलिमेंट भी अपडेट किए जा सकते हैं।

हाइब्रिड इंजन होगा सबसे बड़ा आकर्षण

नई इनोवा हायक्रॉस का सबसे अहम अपडेट इसका संभावित फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है। इसमें मौजूदा मॉडल के 2.0 लीटर, चार सिलेंडर वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले इंजन को पेट्रोल के साथ ज्यादा मात्रा में इथेनॉल मिले ईंधन पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। इससे वाहन में अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

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टोयोटा ने अगस्त 2023 में इनोवा हायक्रॉस पर आधारित फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रोटोटाइप भी दिखाया था। यह प्रोटोटाइप 85% तक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन यानी E85 पर चलने के लिए बनाया गया है। हालांकि, नए भारतीय मॉडल में कौन-सा इथेनॉल मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

मौजूदा मॉडल से महंगी हो सकती है नई इनोवा हायक्रॉस

नए डिजाइन, अतिरिक्त फीचर्स और संभावित फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड तकनीक को देखते हुए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा इनोवा हायक्रॉस से ज्यादा हो सकती है।

फिलहाल भारतीय बाजार में इनोवा हायक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत 19.53 लाख से 31.84 लाख के बीच है। नए मॉडल की कीमत और वेरिएंट से जुड़ी जानकारी 25 नवंबर को लॉन्च के दौरान सामने आने की उम्मीद है।

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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