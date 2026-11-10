US-India Trade Deal: ईरान युद्ध पर तो ढीले पड़ गए ट्रंप के तेवर, क्या भारत से ट्रेड डील में नरम होगा मिजाज?

मिड टर्म इलेक्शन रिजल्ट में मुंह की खानी पड़ी तो लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उनके विचार से ईरान के साथ युद्ध 'सैन्य दृष्टि से लगभग समाप्त हो चुका है।' उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि वह ईरान पर फिर से हमले करने के पक्ष में फिलहाल नहीं हैं।

मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर हमले फिर से शुरू करने की अपनी धमकी से पीछे हटने के संबंध में ट्रंप का यह अब तक का सबसे स्पष्ट बयान है। सवाल है कि क्या मध्यावधि चुनावों में हार के बाद ट्रंप के इस बदले-बदले से अंदाज का असर भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी देखने को मिलेगा?

ट्रेड डील के लिहाज से भारत को फायदा? फ्लेम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऋतुपर्णा कौशिक के मुताबिक ट्रंप की हार से ट्रेड डील में भारत को अवसर तो मिला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में टैरिफ लगाने से जुड़े सेक्शन 301 और सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार मिले हुए हैं। इन शुल्कों को हटाने के किसी भी फैसले पर राष्ट्रपति वीटो लगा सकते हैं। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अचानक टैरिफ बढ़ाना ट्रंप के लिए पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है। इससे भारत को समय की जल्दबाजी में समझौता करने के बजाय अपनी शर्तों और हितों के आधार पर बातचीत करने का मौका मिलेगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कहां फंसा है पेच? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत कई दौर के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इसी वर्ष फरवरी महीने में दोनों देशों ने एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी, जिसके तहत अमेरिका ने अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की थी। इससे पहले लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के कारण कुछ भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था।

हालांकि, इसके बाद समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में बाधाएं बनी रहीं। अक्टूबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बातचीत ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जहां दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त रियायत देना मुश्किल होगा। भारत का जोर इस बात पर है कि उसके निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले नुकसान नहीं होना चाहिए। कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच, टैरिफ और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे भी वार्ता को जटिल बनाते रहे हैं।

ईरान युद्ध रुकने का क्या असर? ईरान युद्ध का ट्रेड डील को लेकर हो रही बातचीत पर असर सीधे तौर पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन ऊर्जा बाजार के माध्यम से इसका आर्थिक महत्व है। भारत की रूसी तेल खरीद और अमेरिका की प्रतिबंध नीति व्यापार वार्ता के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। क्षेत्रीय तनाव और ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता के बीच भारत के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच बनाए रखना अहम है। दूसरी ओर, अमेरिका भी भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार, ऊर्जा व्यापार, तकनीकी सहयोग और अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसरों को महत्व देता है। फरवरी के व्यापार फ्रेमवर्क में दोनों देशों ने ऊर्जा, तकनीक और औद्योगिक उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने की दिशा तय की थी।

क्या ट्रंप भारत के साथ नरम पड़ेंगे? अमेरिका में घरेलू राजनीतिक दबाव और विदेश नीति की चुनौतियां डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि रूस, चीन और ईरान के मोर्चे पर अमेरिकी दबाव के प्रभावी न रहने के बीच ट्रंप को जल्द कोई उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'ट्रंप पर तुरंत एक उपलब्धि दिखाने का दबाव है। इसके लिए वह भारत के साथ ट्रेड डील को झटपट पूरा करना चाहेंगे।'

वहीं, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के रिचर्ड रॉसो के मुताबिक, भारत के साथ ट्रेड डील पूरा करना ट्रंप की प्राथमिकता में ऊपर आ सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों के इन बयानों से यह तय नहीं होता कि अमेरिका भारत को टैरिफ में रियायत देगा। उन्होंने कहा, 'अमेरिका भारत और उसके अन्य व्यापारिक साझेदारों के लिए ट्रेड एक्ट, 1974 के तहत नए टैरिफ तय करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े नए टैरिफ से भारत को छूट दी है। ऐसे में दिसंबर में फ्लोरिडा में होने वाली G20 बैठक दोनों देशों के नेताओं के लिए ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने का एक मौका हो सकती है। इससे समझौते की उम्मीद फिर बढ़ी है, हालांकि इस साल के अंत तक डील हो ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है।'

आगे-आगे देखिए होता है क्या कुल मिलाकर, ईरान के मामले में ट्रंप के हालिया बयानों को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में संभावित नरमी का संकेत मानना अभी जल्दबाजी होगी। दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं। ईरान के साथ सैन्य संघर्ष और भारत के साथ व्यापार वार्ता पर अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकताएं भी अलग हो सकती हैं। फिर भी, यदि ट्रंप प्रशासन क्षेत्रीय तनाव कम करने और आर्थिक अनिश्चितता घटाने को प्राथमिकता देता है, तो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थिर करना दोनों देशों के हित में हो सकता है।

समझौते की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका टैरिफ और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दों पर क्या रुख अपनाता है और भारत को अपने निर्यातकों के लिए कितनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ईरान पर ट्रंप की सीमित कूटनीतिक नरमी भारत के साथ व्यापार वार्ता में किसी ठोस रियायत में बदलती है, या दोनों मुद्दों पर अमेरिकी नीति अलग-अलग रास्ते पर चलती रहेगी।