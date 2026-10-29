US Fed Rate: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई और कच्चे तेल से बढ़ी टेंशन

US Fed Rate: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.75%-4% पर स्थिर रखा है। पिछले महीने इसमें एक चौथाई फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद अब इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। हालांकि, बैंक ने साफ कहा कि महंगाई अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ाने का विकल्प खुला रह सकता है। इससे अमेरिका में घर, कार और क्रेडिट कार्ड के लिए कर्ज लेना और महंगा हो सकता है।
फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) का फैसला काफी हद तक बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा। रॉयटर्स के अनुसार, दो दिवसीय नीति बैठक से पहले ट्रेडर्स ने इस बात की 90% संभावना मान ली थी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फेड के मुताबिक, अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार मजबूत गति से जारी है, लेकिन मुद्रास्फीति का दबाव अभी भी बना हुआ है। मौद्रिक नीति संबंधी कदम के खिलाफ वोट देने वालों में लिसा डी. कुक और बेथ एम. हैमैक शामिल थीं, जो इस बैठक में फेडरल फंड्स रेट की टारगेट रेंज को 1/4 प्रतिशत अंक तक बढ़ाना चाहती थीं।
अमेरिका में एक हफ्ते बाद मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों से जुड़ा यह फैसला लिया है। इन चुनावों से यह तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस पर नियंत्रण बना रहता है, या फिर वह एक या दोनों सदनों को डेमोक्रेट्स के हाथों गंवा देती है। दरअसल, जानकार पहले से ही उम्मीद जता रहे थे कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। इधर महंगाई अभी भी इसके 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। ऐसे अब निवेशकों का ध्यान इस बात पर है कि आने वाले महीनों में फेड और कितनी बार दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।
फेड के चेयरमैन केविन वॉर्श ने बैठक के बाद कहा कि महंगाई अभी भी बहुत अधिक है और इसे नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजबूत उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत निवेश का भी जिक्र किया है। फेड ने अपने बयान में कहा कि आगे के आंकड़ों से यह तय करने में मदद मिलेगी कि महंगाई को 2% के लक्ष्य तक समय पर लाने के लिए किस तरह की मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए।
ऊर्जा की बढ़ती कीमतें अमेरिकी महंगाई के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं। कच्चा तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और अन्य कारोबारों की लागत बढ़ सकती है। कंपनियां यदि यह अतिरिक्त लागत ग्राहकों पर डालती हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, अमेरिका के आयात शुल्क यानी टैरिफ भी कंपनियों की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। यदि महंगाई लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो फेड को ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रखनी पड़ सकती हैं या जरूरत पड़ने पर फिर बढ़ानी पड़ सकती हैं।
निवेशकों को उम्मीद है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दिसंबर से ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। यह सिलसिला 2027 तक जारी रह सकता है। फिलहाल अमेरिका की महंगाई दर फेडरल रिजर्व के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से लगभग एक प्रतिशत अंक ऊपर है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।