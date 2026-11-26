US Tariff on India: अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार समझौता नहीं होने पर भारतीय उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। समझौता होने पर यह दर 17% रह सकती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) का आरोप है कि भारत की औद्योगिक नीतियां जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता तैयार कर रही हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। आखिर ओवरकैपेसिटी और ओवरप्रॉडक्शन का यह विवाद क्या है और भारत ने अमेरिका के आरोपों पर क्या जवाब दिया है? समझिए पूरा मामला।

Advertisement

ओवरकैपेसिटी और ओवरप्रॉडक्शन में क्या अंतर है? ओवरकैपेसिटी का अर्थ है बाजार की मांग के मुकाबले उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा होना, जबकि ओवरप्रॉडक्शन का मतलब मांग से ज्यादा सामान बनाना है। उदाहरण के लिए, किसी देश की फैक्ट्रियां सालाना 10 लाख यूनिट बना सकती हैं, लेकिन घरेलू और विदेशी बाजार में मांग केवल 6 लाख यूनिट की है। ऐसे में 4 लाख यूनिट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मौजूद है। यदि कंपनियां इस क्षमता का इस्तेमाल करके ज्यादा सामान बनाती हैं और उसे दूसरे देशों में बेचती हैं, तो वैश्विक बाजार में कीमतों और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है।

भारत की किन नीतियों पर अमेरिका ने उठाए सवाल? यूएसटीआर के मुताबिक, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं। पीएलआई के तहत सरकार पात्र कंपनियों को उत्पादन और बिक्री बढ़ाने पर प्रोत्साहन देती है। अमेरिका का आरोप है कि इससे बाजार की वास्तविक मांग से ज्यादा उत्पादन क्षमता तैयार हो सकती है। इसके अलावा, यूएसटीआर ने श्रमिकों को अपर्याप्त संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और विदेशी कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच की बाधाओं पर भी सवाल उठाए हैं।

Advertisement

स्टील, सोलर, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका की नजर यूएसटीआर ने स्टील, सोलर, हेल्थकेयर और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्रों को लेकर विशेष चिंता जताई है। उसका कहना है कि भारत को दवाओं, स्टील और आईसीटी उत्पादों के कारोबार में ट्रेड सरप्लस हासिल है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, सोलर मॉड्यूल की भारत की उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से काफी ज्यादा है। अमेरिका का मानना है कि इन क्षेत्रों में सरकारी प्रोत्साहन से बढ़ती उत्पादन क्षमता वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, ट्रेड सरप्लस या अतिरिक्त उत्पादन क्षमता अपने आप में अनुचित व्यापार का प्रमाण नहीं है।

चीन से आयात को लेकर भी अमेरिका को आपत्ति यूएसटीआर के मुताबिक, 2017 से 2025 के बीच चीन से भारत के मध्यवर्ती उत्पादों का आयात 97% बढ़ा। इसी अवधि में सभी गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं से ऐसा आयात 152% बढ़ा। अमेरिका की दलील है कि भारतीय कंपनियां चीन से सस्ते कच्चे माल और कंपोनेंट मंगाकर तैयार उत्पाद बनाती हैं और उन्हें वैश्विक बाजार में बेचती हैं। इससे उन्हें लागत का फायदा मिलता है और अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो सकती है।

Advertisement

अमेरिकी उद्योग को कैसे होता है नुकसान? इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, अमेरिकी कंपनी एक स्टील शीट 100 डॉलर में बनाती है, जबकि भारतीय कंपनी सरकारी प्रोत्साहन और सस्ते कच्चे माल की मदद से इसे 80 डॉलर में तैयार कर लेती है। भारतीय कंपनी इसे अमेरिकी बाजार में कम कीमत पर बेचती है तो खरीदार उससे सामान खरीद सकते हैं। इससे अमेरिकी कंपनी की बिक्री घटेगी। बाजार में टिके रहने के लिए उसे कीमतें कम करनी पड़ सकती हैं, जिससे मुनाफा घटेगा। लंबे समय तक ऐसा होने पर कंपनी निवेश और उत्पादन कम कर सकती है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ सकता है। यही यूएसटीआर की मुख्य चिंता है।

भारत ने अमेरिका के आरोपों पर क्या जवाब दिया? भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि देश के किसी भी विनिर्माण क्षेत्र में ऐसी संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है, जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों के बाजार पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा हो। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत की औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य घरेलू जरूरतें पूरी करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। भारत का कहना है कि व्यापार संबंधी चिंताओं का समाधान एकतरफा शुल्क के बजाय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के जरिए होना चाहिए।

Advertisement

सेक्शन 301 क्या है और आगे क्या होगा? अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत यह जांच की है। इसके तहत यूएसटीआर उन विदेशी नीतियों और कारोबारी तरीकों की जांच कर सकता है, जिन्हें अमेरिकी व्यापार के लिए अनुचित या नुकसानदेह माना जाता है। जांच के बाद अतिरिक्त आयात शुल्क जैसे कदम प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारत के मामले में जांच मार्च 2026 में शुरू हुई थी। यूएसटीआर ने 5 जनवरी 2027 तक लिखित टिप्पणियां मांगी हैं और 25 जनवरी को सार्वजनिक सुनवाई तय की है। इसलिए 25% शुल्क अभी लागू नहीं हुआ है।

भारत पर टैरिफ का क्या असर होगा? प्रस्ताव लागू होने पर भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं। निर्यातकों को या तो शुल्क का बोझ खुद उठाकर मुनाफा घटाना होगा या कीमतें बढ़ानी होंगी। दोनों स्थितियों में ऑर्डर और बाजार हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। व्यापार समझौता होने पर 17% की प्रस्तावित दर से कुछ राहत मिल सकती है।

Advertisement

अमेरिका को अपने हित की चिंता या भारत से डर? इस विवाद के केंद्र में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। भारत सरकारी प्रोत्साहनों के जरिए उत्पादन, निवेश और रोजगार बढ़ाना चाहता है, जबकि अमेरिका का आरोप है कि ऐसी नीतियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं और उसके घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाती हैं। असल सवाल यह है कि औद्योगिक विकास के लिए सरकारी मदद और अनुचित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच सीमा कहां तय होगी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत में यह मुद्दा अहम रहने वाला है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।