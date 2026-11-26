US Tariff Timeline: बदलते वैश्विक घटनाक्रमों के बीच अप्रैल 2025 से भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में शुल्क को लेकर कई उतार-चढ़ाव आए हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने धारा 301 के तहत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच के तहत नए शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है।

2 अप्रैल, 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को 'मुक्ति दिवस' घोषित करते हुए कई देशों पर व्यापक शुल्क (अतिरिक्त आयात शुल्क) लगाने की घोषणा की। भारत के मामले में यह शुल्क 26% था, जिसमें 10% मूल शुल्क और 16% जवाबी शुल्क शामिल था। इस तारीख से पहले केवल सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) शुल्क लागू थे। ये विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य देशों से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले सामान्य आयात शुल्क हैं।

9अप्रैल: अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 16% जवाबी शुल्क को 90 दिनों के लिए (9 जुलाई, 2025 तक) स्थगित कर दिया। हालांकि, 10% मूल शुल्क लागू रहा।

31 जुलाई: अमेरिका ने 7 अगस्त, 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 मिनट से लागू होने वाले 25% शुल्क की घोषणा की।

6 अगस्त: रूस से तेल खरीद जारी रखने के लिए भारत पर दंड के तौर पर अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। इस आदेश के बाद कुछ वस्तुओं को मिली छूट को छोड़कर भारतीय सामान पर कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया।

2 फरवरी, 2026: भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमत हुए। इसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25% से घटाकर 18 प्रतिशत करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि, 18% शुल्क कभी लागू नहीं हुआ।

6 फरवरीः भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं।

7 फरवरीः अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क वापस ले लिया।

20 फरवरीः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी शुल्क व्यवस्था को रद्द कर दिया। उस दिन से भारतीय वस्तुओं पर फिर से केवल एमएफएन शुल्क लागू हो गए।

24 फरवरीः अमेरिका ने 10% की नई वैश्विक शुल्क व्यवस्था लागू की, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके तहत भारतीय वस्तुओं पर 10% शुल्क के साथ केवल एमएफएन शुल्क लागू था। यह शुल्क व्यवस्था केवल 150 दिनों के लिए लागू की गई थी।

24 जुलाईः वैश्विक शुल्क की अवधि समाप्त हो गई। इसी समय अमेरिका ने 'बंधुआ मजदूरी' से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए धारा 301 के तहत भारत पर 10% शुल्क लगा दिया।

18 सितंबरः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून पर हस्ताक्षर किए। यह कानून उन्हें रूस और ईरान से तेल एवं गैस खरीदने वाले चीन और भारत समेत अन्य देशों पर 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

17 अक्टूबरः ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए इन शुल्कों से छूट दे दी।

25 नवंबरः अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच के लिए धारा 301 के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 17% शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। यह शुल्क व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में लागू होगा। समझौता नहीं होने पर यह बढ़कर 25% हो सकता है।

भारत पर अमेरिकी टैरिफ की मौजूदा स्थिति - कुछ वस्तुओं को छूट देते हुए भारतीय निर्यात पर धारा 301 (बंधुआ मजदूरी) के तहत 10% शुल्क लागू है।

- इसके अलावा कुछ विशेष क्षेत्रों पर शुल्क लागू हैं। इस्पात और एल्युमिनियम पर 50% तथा वाहन कलपुर्जों पर 25% शुल्क है। स्मार्टफोन, दवाओं और ऊर्जा उत्पादों को इससे छूट दी गई है।