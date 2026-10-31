बिजनेस की दुनिया में विराट कोहली ने मचा दिया धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, 1.8% से 6.4% हो गई हिस्सेदारी

Virat Kohli News: क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश करने वाले विराट कोहली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब वह बिजनेस की दुनिया में भी धमाल मचा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी स्पोर्ट्सवियर कंपनी One8 को लेकर एक बड़ा कारोबारी कदम उठाया है। उनकी इस कंपनी का मर्जर एजिलिटास स्पोर्ट्स (Agilitas Sports) के साथ किया है। इस सौदे के बाद एजिलिटास में कोहली की हिस्सेदारी 1.8% से बढ़कर 6.4% हो गई है।
कोहली ने पहले एगिलिटास में 40 करोड़ रुपये का निवेश किया था। उन्होंने कोई नया निवेश नहीं किया है। उनकी हिस्सेदारी सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि दोनों ब्रांडों का विलय सफल रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, विलय से पहले कोहली के पास एगिलिटास (Agilitas) के 944,400 शेयर थे, जो 1.8 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। उन्होंने बताया कि यह निवेश 3,100 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन (valuation) पर किया गया था।
मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक, लोगों ने बताया कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी उसी वैल्यूएशन पर एगिलिटास (Agilitas) में 15.78 करोड़ रुपये का निवेश किया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने वन8 स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एगिलिटास स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। कोहली 'वन8' (one8) के को-फाउंडर बने रहेंगे और ब्रांड को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। इस ब्रांड का लक्ष्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित नए खेल क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करना है।
कोहली ने कहा है कि खेलते हुए अपना स्पोर्ट्स ब्रांड खड़ा करना उनका पुराना सपना रहा है। वह शुरुआत से ही ब्रांड के उत्पादों, तकनीक, सामग्री और डिजाइन से जुड़े रहे हैं। इस विलय से 'वन8' (one8) एगिलिटास (Agilitas) के स्पोर्ट्सवियर कारोबार का हिस्सा बन गया है। इससे इस ब्रांड को प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल से जुड़ी क्षमताओं तक पहुंच मिल गई है।
एगिलिटास के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिषेक गांगुली ने कहा कि एक ग्लोबल स्पोर्ट्सवियर ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ एक मजबूत ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए उत्पाद विकसित करने और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्षमता भी होनी चाहिए।
बता दें कि One8 विराट कोहली का स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड है। इसकी शुरुआत जून 2026 से ही हुई है। इस ब्रांड का नाम जर्सी नंबर 18 से पड़ा है। इसके तहत जूते, कपड़े और स्पोर्ट्स से जुड़ी दूसरी चीजें बेची जाती हैं। इस ब्रांड को कोहली ने ग्लोबली लॉन्च किया है। इसका मकसद स्पोर्ट्स वियर को स्टाइल और फैशन के साथ जोड़ना है।