कौन हैं फ्रांस के अरबपति जेवियर निएल? वोडाफोन में खरीदेंगे सबसे बड़ी हिस्सेदारी, CCI ने दी मंजूरी

Vodafone Group Stake: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने फ्रांसीसी अरबपति जेवियर निएल (Xavier Niel) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वे वोडाफोन ग्रुप पीएलसी में 16.2% हिस्सेदारी हासिल करेंगे। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ब्रिटेन की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसका कामकाज यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। निएल फ्रांसीसी टेलीकॉम ऑपरेटर इलियड के फाउंडर हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक निवेश उद्यम वेगा एसएएस (Vega SAS) के जरिए यह निवेश कर रहे हैं।

वेगा, माया एसएएस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह फ्रांसीसी कानून के तहत रजिस्टर्ड एक सिम्प्लिफाइड जॉइंट शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनी है। यह सौदा यूएई की टेलीकॉम कंपनी एमिरेट्स टेलीकम्युनिकेशंस ग्रुप (Emirates Telecommunications Group) के साथ हुआ है। इसे e& के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत करीब 4.4 अरब पाउंड यानी लगभग 5.1 अरब यूरो नकद भुगतान करके वोडाफोन की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। सौदा पूरा होने के बाद वेगा एसएएस वोडाफोन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी।

भारत में कोई कारोबारी मौजूदगी नहीं सीसीआई ने शुक्रवार को जारी रिलीज में कहा कि प्रस्तावित सौदे के तहत वेगा एसएएस (खरीदार) वोडाफोन समूह पीएलसी की जारी शेयर पूंजी में 16.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। वेगा एसएएस की भारत में कोई कारोबारी मौजूदगी या गतिविधि नहीं है, जबकि वोडाफोन देश में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जरिए मोबाइल और फिक्स्ड लाइन सेवाएं मुहैया कराती है।

जानिए वोडफोन के डील की पूरी डिटेल वेगा को खासतौर से वोडाफोन के शेयर रखने के लिए बनाया गया था। लेन-देन पूरा होने के बाद इसके इस ब्रिटिश टेलीकॉम ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाने की उम्मीद है। यह अधिग्रहण वोडाफोन में चल रहे बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है।

हाल के वर्षों में, कंपनी ने इटली और स्पेन में अपना कारोबार बेच दिया है और नीदरलैंड के एक जॉइंट वेंचर से अपनी 50% हिस्सेदारी वापस ले ली है। इसके अलावा, देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनाने के लिए इसका 'थ्री यूके' (Three UK) के साथ विलय भी हुआ है।

वोडाफोन डील के लिए CCI की मंजूरी क्यों जरूरी थी? CCI उन सौदों की जांच करता है जो एक तय वित्तीय सीमा को पार कर जाते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनसे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। भारत के प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में आने वाले विलय या सौदों के लिए CCI की मंजूरी जरूरी होती है। यह रेगुलेटर व्यावसायिक तौर-तरीकों पर भी नजर रखता है, ताकि प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को रोका जा सके और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। CCI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस मंजूरी की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने वेगा SAS की ओर से वोडाफोन ग्रुप PLC की जारी शेयर पूंजी का 16.2 फीसदी हिस्सा अधिग्रहित करने को मंजूरी दे दी है।

जानिए जेवियर निएल की नेटवर्थ और कारोबार जेवियर निएल दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ इस समय 1.33 लाख करोड़ रुपये है और वे दुनिया के 211वें सबसे अमीर शख्स हैं। जेवियर निएल टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी इलियड के मालिक हैं। यह फ्रांस की सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वालो से एक, फ्री की मूल कंपनी है। उनके पोर्टफोलियो में मोनाको टेलीकॉम और ऑरेंज स्विट्जरलैंड की ओनरशिप भी शामिल है, जिसे उन्होंने 2014 में 2.9 अरब डॉलर में खरीदा और इसका नाम बदलकर साल्ट कर दिया।