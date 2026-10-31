कौन हैं फ्रांस के अरबपति जेवियर निएल? वोडाफोन में खरीदेंगे सबसे बड़ी हिस्सेदारी, CCI ने दी मंजूरी

Vodafone Group Stake: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने फ्रांसीसी अरबपति जेवियर निएल (Xavier Niel) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वे वोडाफोन ग्रुप पीएलसी में 16.2% हिस्सेदारी हासिल करेंगे। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ब्रिटेन की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसका कामकाज यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। निएल फ्रांसीसी टेलीकॉम ऑपरेटर इलियड के फाउंडर हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक निवेश उद्यम वेगा एसएएस (Vega SAS) के जरिए यह निवेश कर रहे हैं।

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वेगा, माया एसएएस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह फ्रांसीसी कानून के तहत रजिस्टर्ड एक सिम्प्लिफाइड जॉइंट शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनी है। यह सौदा यूएई की टेलीकॉम कंपनी एमिरेट्स टेलीकम्युनिकेशंस ग्रुप (Emirates Telecommunications Group) के साथ हुआ है। इसे e& के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत करीब 4.4 अरब पाउंड यानी लगभग 5.1 अरब यूरो नकद भुगतान करके वोडाफोन की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। सौदा पूरा होने के बाद वेगा एसएएस वोडाफोन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी।

भारत में कोई कारोबारी मौजूदगी नहीं सीसीआई ने शुक्रवार को जारी रिलीज में कहा कि प्रस्तावित सौदे के तहत वेगा एसएएस (खरीदार) वोडाफोन समूह पीएलसी की जारी शेयर पूंजी में 16.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। वेगा एसएएस की भारत में कोई कारोबारी मौजूदगी या गतिविधि नहीं है, जबकि वोडाफोन देश में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जरिए मोबाइल और फिक्स्ड लाइन सेवाएं मुहैया कराती है।

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जानिए वोडफोन के डील की पूरी डिटेल वेगा को खासतौर से वोडाफोन के शेयर रखने के लिए बनाया गया था। लेन-देन पूरा होने के बाद इसके इस ब्रिटिश टेलीकॉम ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाने की उम्मीद है। यह अधिग्रहण वोडाफोन में चल रहे बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है।

हाल के वर्षों में, कंपनी ने इटली और स्पेन में अपना कारोबार बेच दिया है और नीदरलैंड के एक जॉइंट वेंचर से अपनी 50% हिस्सेदारी वापस ले ली है। इसके अलावा, देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनाने के लिए इसका 'थ्री यूके' (Three UK) के साथ विलय भी हुआ है।

वोडाफोन डील के लिए CCI की मंजूरी क्यों जरूरी थी? CCI उन सौदों की जांच करता है जो एक तय वित्तीय सीमा को पार कर जाते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनसे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। भारत के प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में आने वाले विलय या सौदों के लिए CCI की मंजूरी जरूरी होती है। यह रेगुलेटर व्यावसायिक तौर-तरीकों पर भी नजर रखता है, ताकि प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को रोका जा सके और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। CCI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस मंजूरी की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने वेगा SAS की ओर से वोडाफोन ग्रुप PLC की जारी शेयर पूंजी का 16.2 फीसदी हिस्सा अधिग्रहित करने को मंजूरी दे दी है।

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जानिए जेवियर निएल की नेटवर्थ और कारोबार जेवियर निएल दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ इस समय 1.33 लाख करोड़ रुपये है और वे दुनिया के 211वें सबसे अमीर शख्स हैं। जेवियर निएल टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी इलियड के मालिक हैं। यह फ्रांस की सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वालो से एक, फ्री की मूल कंपनी है। उनके पोर्टफोलियो में मोनाको टेलीकॉम और ऑरेंज स्विट्जरलैंड की ओनरशिप भी शामिल है, जिसे उन्होंने 2014 में 2.9 अरब डॉलर में खरीदा और इसका नाम बदलकर साल्ट कर दिया।

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नील के पास फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंडे, ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और पेरिस स्थित वाणिज्यिक रियल एस्टेट फर्म यूनिबैल-रोडामको-वेस्टफील्ड में भी हिस्सेदारी है। उनका शुरुआती स्टार्टअप वर्ल्डनेट फ्रांस का पहला इंटरनेट प्रदाता था। उन्होंने इसे 1993 में 25 वर्ष की आयु में शुरू किया और सात साल बाद 50 मिलियन डॉलर में बेच दिया।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।