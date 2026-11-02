Tata Motors Car Sales: टाटा की कौन सी कारें ग्राहकों को आ रहीं सबसे ज्यादा पसंद? जानें बिक्री का पूरा हाल

नई दिल्ली: दिवाली के महीने में कार की सेल तेजी से बढ़ती है, लेकिन टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने दिवाली से पहले ही अक्टूबर में कारों की शानदार बिक्री की।कंपनी के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। खास तौर पर इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग ने कंपनी के प्रदर्शन को मजबूती दी। अगर सालाना आधार पर देखें, तो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करीब 75 फीसदी बढ़ गई है। व
टाटा मोटर्स लिमिटेड के मुताबिक, कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 47,652 कमर्शियल व्हीकल बेचे हैं। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की बिक्री 37,530 यूनिट थी, लेकिन इस साल इस सेगमेंट में कंपनी ने 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं घरेलू बाजार में कंपनी ने पिछले महीने 39,784 कमर्शियल व्हीकल की बिक्री की, जो अक्टूबर 2025 में बेची गई 35,108 यूनिट के मुकाबले 13 फीसदी ज्यादा है।
टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को ग्राहकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अक्टूबर 2026 में कंपनी ने कुल 16,244 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा 9,286 यूनिट था। इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में सालाना आधार पर 74.93 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।वहीं सितंबर 2026 में कंपनी ने 15,384 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे थे।
|बिक्री का सेगमेंट
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|सालाना ग्रोथ
|कुल कमर्शियल व्हीकल बिक्री
|47,652 यूनिट
|37,530 यूनिट
|27%
|घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री
|39,784 यूनिट
|35,108 यूनिट
|13%
|कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट
|7,868 यूनिट
|2,422 यूनिट
|225%
|कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री
|16,244 यूनिट
|9,286 यूनिट
|74.93%
|पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट
|1,532 यूनिट
|161 यूनिट
|851.55%
|घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री
|73,894 यूनिट
|61,134 यूनिट
|20.87%
|बिक्री का सेगमेंट
|सितंबर 2026
|अक्टूबर 2026
|ग्रोथ
|इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री
|15,384 यूनिट
|16,244 यूनिट
|5.59%
|घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री
|68,810 यूनिट
|73,894 यूनिट
|7.39%
टाटा मोटर्स की पंच ईवी ने भी अक्टूबर में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के मुताबिक, पंच ईवी की एक महीने में बिक्री 5,000 यूनिट के पार पहुंच गई। इलेक्ट्रिक कारों के साथ उसके सीएनजी मॉडल की मांग भी इस महीने बनी रही।