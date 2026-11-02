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Tata Motors Car Sales: टाटा की कौन सी कारें ग्राहकों को आ रहीं सबसे ज्यादा पसंद? जानें बिक्री का पूरा हाल

Tata Motors EV Sales: टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 2026 में 16,244 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 75% अधिक हैं। पंच ईवी की मासिक बिक्री 5,000 यूनिट पार कर गई। कंपनी के कमर्शियल वाहन बिक्री में भी सालाना आधार पर 27% वृद्धि दर्ज हुई।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 11:21 AM IST
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टाटा की इन कारों की बढ़ी मांग
टाटा की इन कारों की बढ़ी मांग(AI generated image for representational purposes only)
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नई दिल्ली: दिवाली के महीने में कार की सेल तेजी से बढ़ती है, लेकिन टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने दिवाली से पहले ही अक्टूबर में कारों की शानदार बिक्री की।कंपनी के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। खास तौर पर इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग ने कंपनी के प्रदर्शन को मजबूती दी। अगर सालाना आधार पर देखें, तो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करीब 75 फीसदी बढ़ गई है। व

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कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 27% बढ़ी

टाटा मोटर्स लिमिटेड के मुताबिक, कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 47,652 कमर्शियल व्हीकल बेचे हैं। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की बिक्री 37,530 यूनिट थी, लेकिन इस साल इस सेगमेंट में कंपनी ने 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं घरेलू बाजार में कंपनी ने पिछले महीने 39,784 कमर्शियल व्हीकल की बिक्री की, जो अक्टूबर 2025 में बेची गई 35,108 यूनिट के मुकाबले 13 फीसदी ज्यादा है।

EV की मांग बढ़ी

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को ग्राहकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अक्टूबर 2026 में कंपनी ने कुल 16,244 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा 9,286 यूनिट था। इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में सालाना आधार पर 74.93 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।वहीं सितंबर 2026 में कंपनी ने 15,384 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे थे।

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Tata Motors की अक्टूबर 2026 सेल्स के आंकड़े

बिक्री का सेगमेंटअक्टूबर 2026अक्टूबर 2025सालाना ग्रोथ
कुल कमर्शियल व्हीकल बिक्री47,652 यूनिट37,530 यूनिट27%
घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री39,784 यूनिट35,108 यूनिट13%
कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट7,868 यूनिट2,422 यूनिट225%
कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री16,244 यूनिट9,286 यूनिट74.93%
पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट1,532 यूनिट161 यूनिट851.55%
घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री73,894 यूनिट61,134 यूनिट20.87%

मंथ-ऑन-मंथ बिक्री के आंकड़े

बिक्री का सेगमेंटसितंबर 2026अक्टूबर 2026ग्रोथ
इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री15,384 यूनिट16,244 यूनिट5.59%
घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री68,810 यूनिट73,894 यूनिट7.39%

टाटा की पंच ने बनाया रिकॉर्ड

टाटा मोटर्स की पंच ईवी ने भी अक्टूबर में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के मुताबिक, पंच ईवी की एक महीने में बिक्री 5,000 यूनिट के पार पहुंच गई। इलेक्ट्रिक कारों के साथ उसके सीएनजी मॉडल की मांग भी इस महीने बनी रही।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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