Who is Aarti Shah: Nvidia के बोर्डरूम में भारतीय मूल की आरती शाह का दबदबा, जेनसन हुआंग के नेतृत्व से क्या है कनेक्शन?

Who is Aarti Shah: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देनस एक्जीक्यू ऑफिसर जेनसन हुआंग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। एनवीडिया की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कोलेट क्रेस्स ने अंतरिम CEO का कार्यभार संभाल लिया है, जबकि लंबे समय से बोर्ड के सदस्य रहे हार्वे सी. जोन्स को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस बीच भारतीय मूल की आरती शाह भी चर्चा में आ गईं हैं। आइये आखिर जानते हैं एनवीडिया में भारतीय मूल की आरती शाह कौन हैं।
उनका नाम डॉ. आरती शाह (Aarti Shah) है। वह एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य हैं और कंपनी की दो अहम समितियों में भी शामिल हैं। कभी भारत की गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली आरती शाह ने अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी Eli Lilly में करीब 27 साल काम किया है। आरती शाह साल 2020 से एनवीडिया के बोर्ड से जुड़ी हुईं हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, आरती शाह ने 2021 तक, 27 वर्षों तक अमेरिकी फार्मास्युटिकल कंपनी 'एली लिली एंड कंपनी' में काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया। हाल ही में, वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ऑफिसर के पद पर थीं।
उन्होंने एक वरिष्ठ सांख्यिकीविद् (statistician) और रिसर्च वैज्ञानिक (research scientist) के रूप में भी काम किया। उन्होंने बायोमेट्रिक्स के लिए बतौर वाइस प्रेसीडेंट काम किया। कंपनी की बायो-मेडिसिन्स बिजनेस यूनिट में ग्लोबल ब्रांड डेवलपमेंट लीडर रहीं। शाह साल 2020 में एनवीडिया के बोर्ड में शामिल हुईं।
उन्होंने भारत से सांख्यिकी और गणित में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। इसके साथ गी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड से एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स (अनुप्रयुक्त सांख्यिकी) में पीएचडी की है। एनवीडिया के अलावा, शाह 2023 से स्विस फार्मास्युटिकल कंपनी सैंडोज़ ग्रुप एजी (Sandoz Group AG) के बोर्ड में शामिल हैं।
वह अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी नॉर्थवेस्टर्न म्यूचुअल (Northwestern Mutual) के बोर्ड की सदस्य भी हैं, जिससे वह 2020 में जुड़ी थीं। वह सेंट जूड चिल्ड्रन्स रिसर्च हॉस्पिटल और अमेरिकन लेबनीज सीरियन एसोसिएटेड चैरिटीज (ALSAC) के बोर्ड में शामिल हैं।
वह श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर USA ( Shrimad Rajchandra Mission Dharampur USA) की सचिव और ट्रस्टी भी हैं। एनवीडिया में शाह ऑडिट और कंपनसेशन कमेटियों की सदस्य भी हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में जेनसन हुआंग के नेतृत्व से जुड़े फैसलों में शामिल बोर्ड सदस्यों के नाम भी दिए गए हैं। इनमें आरती शाह के अलावा हार्वे सी. जोन्स, स्टीफन सी. नील, टेंच कॉक्स, जॉन ओ. डाबिरी, डॉन हडसन, मेलिसा बी. लोरा, ए. ब्रुक सीवेल, मार्क ए. स्टीवंस और सुजैन नोरा जॉनसन शामिल हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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