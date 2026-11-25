Flipkart CEO Resignation Reasons: देश की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में एक बड़ा दौर खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों के बीच केके के नाम से मशहूर कृष्णमूर्ति 2016 में टाइगर ग्लोबल से फ्लिपकार्ट आए और 2017 में सीईओ की कुर्सी संभाली।

कृष्णमूर्ति ने अपने कार्यकाल में फ्लिपकार्ट को कई ऊंचाइयां दीं, लेकिन जब कंपनी अंदरूनी मोर्चे पर कई मुश्किलों से जूझ रही है, तो उनकी विदाई हो रही है। आधिकारिक तौर पर वॉलमार्ट ने इसे एक सामान्य नेतृत्व परिवर्तन बताया है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा करती है। आइए केके के फ्लिपकार्ट से विदाई के तीन संभावित कारण जानते हैं।

1. एक के बाद एक 14 बड़े अधिकारियों के इस्तीफे मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में फ्लिपकार्ट के कम से कम 14 वाइस प्रेसिडेंट (VP) और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (SVP) कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। शीर्ष स्तर पर मची इस भगदड़ ने कंपनी के भीतर सब कुछ ठीक न होने के संकेत पहले ही दे दिए थे। इसके अलावा, कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर वॉलमार्ट की तरफ से शुरू की गई जांच ने भी कंपनी के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए थे।

2. IPO में देरी और 1,000 पूर्व कर्मचारियों की नाराजगी फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सिरदर्दी इसका टलता हुआ आईपीओ है। मार्च 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में लिस्टिंग का रास्ता साफ करने के लिए अपनी होल्डिंग यूनिट को सिंगापुर से भारत शिफ्ट जरूर कर लिया था, लेकिन वॉलमार्ट अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख तय नहीं कर पाई है।

आईपीओ में हो रही इस देरी से कंपनी के मौजूदा और पुराने कर्मचा अधीर हो रहे हैं। दरअसल, बहुत से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ही वे अपने ईसॉप (ESOP) को भुना पाएंगे। लेकिन अब उनकी नाराजगी किस कदर बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने ही करीब 1,000 पूर्व कर्मचारियों ने वॉलमार्ट बोर्ड को चिट्ठी लिखी है।

उनकी मांग है कि अगर कंपनी शेयर बायबैक ऑफर लाती है, तो उन्हें भी मौजूदा कर्मचारियों के बराबर ही अधिकार और कीमत मिलनी चाहिए। मिंत्रा के को-फाउंडर मुकेश बंसल और पूर्व सीएफओ संजय बावेजा जैसे दिग्गज भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं।

3. कथित रिश्वतखोरी का मामला कंपनी के भीतर गवर्नेंस से जुड़ा एक बड़ा विवाद उस समय सामने आया, जब मूल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच शुरू की। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जांच कंपनी के संचालन और पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शुरू की गई थी। हालांकि इस मामले की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन आईपीओ की तैयारियों के बीच इस तरह की अंदरूनी जांच ने कंपनी की छवि और कामकाज के तरीकों पर गंभीर दबाव पैदा कर दिया था।

जाते-जाते क्या बोले कृष्णमूर्ति और वॉलमार्ट के सीईओ? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉलमार्ट इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस निकोलस ने कहा कि कल्याण की वजह से फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट दोनों बेहतर बने हैं। उन्होंने कंपनी में मजबूत गवर्नेंस लाने और शानदार नेतृत्व के लिए कृष्णमूर्ति का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।