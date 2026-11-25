Flipkart CEO Resignation Reasons: देश की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में एक बड़ा दौर खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों के बीच केके के नाम से मशहूर कृष्णमूर्ति 2016 में टाइगर ग्लोबल से फ्लिपकार्ट आए और 2017 में सीईओ की कुर्सी संभाली।

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कृष्णमूर्ति ने अपने कार्यकाल में फ्लिपकार्ट को कई ऊंचाइयां दीं, लेकिन जब कंपनी अंदरूनी मोर्चे पर कई मुश्किलों से जूझ रही है, तो उनकी विदाई हो रही है। आधिकारिक तौर पर वॉलमार्ट ने इसे एक सामान्य नेतृत्व परिवर्तन बताया है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा करती है। आइए केके के फ्लिपकार्ट से विदाई के तीन संभावित कारण जानते हैं।

1. एक के बाद एक 14 बड़े अधिकारियों के इस्तीफे मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में फ्लिपकार्ट के कम से कम 14 वाइस प्रेसिडेंट (VP) और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (SVP) कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। शीर्ष स्तर पर मची इस भगदड़ ने कंपनी के भीतर सब कुछ ठीक न होने के संकेत पहले ही दे दिए थे। इसके अलावा, कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर वॉलमार्ट की तरफ से शुरू की गई जांच ने भी कंपनी के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए थे।

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2. IPO में देरी और 1,000 पूर्व कर्मचारियों की नाराजगी फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सिरदर्दी इसका टलता हुआ आईपीओ है। मार्च 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में लिस्टिंग का रास्ता साफ करने के लिए अपनी होल्डिंग यूनिट को सिंगापुर से भारत शिफ्ट जरूर कर लिया था, लेकिन वॉलमार्ट अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख तय नहीं कर पाई है।

आईपीओ में हो रही इस देरी से कंपनी के मौजूदा और पुराने कर्मचा अधीर हो रहे हैं। दरअसल, बहुत से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ही वे अपने ईसॉप (ESOP) को भुना पाएंगे। लेकिन अब उनकी नाराजगी किस कदर बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने ही करीब 1,000 पूर्व कर्मचारियों ने वॉलमार्ट बोर्ड को चिट्ठी लिखी है।

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उनकी मांग है कि अगर कंपनी शेयर बायबैक ऑफर लाती है, तो उन्हें भी मौजूदा कर्मचारियों के बराबर ही अधिकार और कीमत मिलनी चाहिए। मिंत्रा के को-फाउंडर मुकेश बंसल और पूर्व सीएफओ संजय बावेजा जैसे दिग्गज भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं।

3. कथित रिश्वतखोरी का मामला कंपनी के भीतर गवर्नेंस से जुड़ा एक बड़ा विवाद उस समय सामने आया, जब मूल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच शुरू की। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जांच कंपनी के संचालन और पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शुरू की गई थी। हालांकि इस मामले की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन आईपीओ की तैयारियों के बीच इस तरह की अंदरूनी जांच ने कंपनी की छवि और कामकाज के तरीकों पर गंभीर दबाव पैदा कर दिया था।

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जाते-जाते क्या बोले कृष्णमूर्ति और वॉलमार्ट के सीईओ? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉलमार्ट इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस निकोलस ने कहा कि कल्याण की वजह से फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट दोनों बेहतर बने हैं। उन्होंने कंपनी में मजबूत गवर्नेंस लाने और शानदार नेतृत्व के लिए कृष्णमूर्ति का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

वहीं, कल्याण कृष्णमूर्ति ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट के इस सफर का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात रही। उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने कितना बड़ा कारोबार खड़ा किया, लेकिन इस बात पर भी उतना ही गर्व है कि हमने इसे किस तरह से बनाया। मजबूत नैतिकता, ईमानदारी और उच्च गवर्नेंस मानक ही फ्लिपकार्ट की ग्रोथ की बुनियाद रहे हैं।' साथ ही उन्होंने कंपनी के विस्तार में कर्मचारियों, सेलर्स और पार्टनर्स के योगदान की भी सराहना की।

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About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।