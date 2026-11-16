WPI Inflation: थोक महंगाई ने तोड़ दिए रिकॉर्ड, 12.29% पर पहुंची, कच्चे तेल और गैस से बढ़ी टेंशन

WPI Inflation: महंगाई के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। अक्टूबर में भारत में लगातार दूसरे महीने थोक महंगाई (wholesale price inflation) डबल डिजिट में पहुंच गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 12.29% पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 11.39% थी। यह नई थोक मूल्य सूचकांक सीरीज में अब तक का सबसे हाई लेवल है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी एशिया के संकट के चलते कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगभग 71% की भारी वृद्धि, और प्रतिकूल 'बेस इफेक्ट' (base effect) रहा है।

चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रिटेल महंगाई (CPI) भी अक्टूबर में 6.09% पर पहुंच चुकी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के टारगेट 6 फीसदी से ऊपर है। यानी महंगाई का दबाव अब थोक बाजार के साथ आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच रहा है। ऐसे माहौल में दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में RBI के फैसले पर निवेशकों, कारोबारियों और कर्ज लेने वालों की नजर टिकी रहेगी।

थोक महंगाई 12.29% पर, सितंबर में थी 11.39% इंडस्ट्री मिनिस्ट्री (Industry Ministry) की ओर से 16 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर सालाना आधार पर 12.29% रही। सितंबर में यह 11.39% थी। अक्टूबर 2025 में थोक महंगाई दर -1.18% थी। पिछले साल का निचला आधार भी इस बार सालाना महंगाई दर को ऊंचा दिखाने की एक वजह है।

नई WPI सीरीज का आधार वर्ष 2022-23 है। अक्टूबर में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 113.3 हो गया, जबकि सितंबर में यह 112.5 था। थोक महंगाई लगातार दूसरे महीने दो अंकों में बनी हुई है। इससे उद्योगों की लागत और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई 70.8% बढ़ी अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में तेजी रही। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई सालाना आधार पर 70.8% तक पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 57.3% थी। ईंधन और बिजली श्रेणी की महंगाई भी सितंबर के 25.85% से बढ़कर अक्टूबर में 32.84% हो गई। खनिज तेलों की महंगाई दर भी 40.02% से बढ़कर 45.57% पर पहुंच गई।

महंगाई की श्रेणी सितंबर 2026 अक्टूबर 2026 कुल थोक महंगाई (WPI) 11.39% 12.29% ईंधन और बिजली 25.85% 32.84% प्राथमिक वस्तुएं 8.67% 9.24% विनिर्मित उत्पाद 9.76% 9.54% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस 57.3% 70.8% WPI खाद्य सूचकांक 8.66% 8.58%

बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना में WPI खाद्य सूचकांक (WPI Food Index) का कुल भारांश 24.38% (लगभग 25 प्रतिशत) है. इसमें प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ (15.26%) और विनिर्मित खाद्य उत्पाद (Manufactured Food Products - 9.12%) दोनों शामिल होते हैं.

खाने-पीने की चीजों की महंगाई कितनी बढ़ी? अक्टूबर में खाद्य महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। WPI खाद्य सूचकांक की महंगाई सितंबर के 8.66% से घटकर अक्टूबर में 8.58% रही। हालांकि, प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई 8.67% से बढ़कर 9.24% हो गई। इस श्रेणी में खाद्य वस्तुओं के साथ कच्चे माल और अन्य प्राथमिक उत्पाद शामिल होते हैं।

विनिर्मित उत्पादों (Manufactured products) की महंगाई में मामूली कमी दर्ज की गई। यह सितंबर के 9.76% से घटकर अक्टूबर में 9.54% रही। इसके बावजूद ऊर्जा और कच्चे माल की ऊंची लागत कंपनियों के उत्पादन खर्च को प्रभावित कर सकती है।

क्या दिसंबर में RBI बढ़ा सकता है ब्याज दर? थोक और खुदरा महंगाई दोनों में तेजी के बाद RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक अहम हो गई है। RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच होनी है। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए RBI दिसंबर में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है।