Yamaha MT-125: युवाओं की स्पोर्ट बाइक यामाहा MT-125 नए लुक में लॉन्च, बदल गए LED लाइट से नए फ्यूल टैंक तक

Yamaha MT-125: 2027 यामाहा MT-125 में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में किया गया है। बाइक का फ्रंट पहले से ज्यादा शार्प नजर आ रहा है। इसके फ्यूल टैंक, साइड पैनल और सीट को भी नया रूप दिया गया है। कंपनी ने इसे अपनी बड़ी MT सीरीज की बाइक्स से मेल खाने वाला लुक देने की कोशिश की है। फ्रंट में ब्लेड जैसी LED लाइटिंग और नए इंडिकेटर दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में स्मोक्ड ट्रांसपेरेंट फ्रंट मास्क मिलता है, जिस पर MT-125 की ब्रांडिंग है। नए बॉडी पैनल और ग्राफिक्स इसके लुक को पहले से अलग बनाते हैं।
यामाहा ने यूरोप में MT-125 का 2027 मॉडल पेश किया है। इसमें नई स्टाइलिंग दी गई है। यामाहा की 'हाइपर नेकेड' सीरीज़ के इस एंट्री-लेवल मॉडल में पहले की तरह ही 125 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन (VVA) तकनीक शामिल है। इसके अलावा, इसमें डेल्टाबॉक्स चेसिस जैसी तमाम चीजें दी गईं हैं।
फ्रंट में नया LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जो बाइक को बहुत अग्रेसिव लुक देता है। पहले LED प्रोजेक्टर DRL के नीचे होता था, जिसे अब ऊपर कर दिया गया है।
फ्यूल टैंक और इसके आसपास के कवर को बिल्कुल नया डिजाइन मिला है।
LED टर्न इंडिकेटर्स की जगह बदल दी गई है। अब ये टैंक से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखते हैं।
सीट पर ड्यूल-टोन फिनिश है और बाइक के लुक को निखारने के लिए ट्रांसलूसेंट डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है।
इस अपडेटेड बाइक में एक TFT, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है जो नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। बाकी फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिपर क्लच, 41mm USD फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनो-शॉक यूनिट, फैंसी स्विंगआर्म, सिंगल डिस्क ब्रेक शामिल हैं। MT-125 फेसलिफ्ट में SOHC 4V/सिलिंडर हेड वाला वही 125cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन जारी रखा गया है। यह 15PS पावर और 11.5nm टॉर्क जेनरट करता है।
2027 MT-125 चार कलर विकल्पों में उपलब्ध होगी। इनमें नया रेडलाइन व्हाइट (Redline White), आइस स्टॉर्म (Ice Storm), आइकॉन ब्लू (Icon Blue) और टेक ब्लैक (Tech Black) शामिल हैं। रेडलाइन व्हाइट वेरिएंट में दो रंगों वाली सीट दी गई है। इससे बाइक के नए डिजाइन को अलग पहचान देने की कोशिश की गई है।
यामाहा MT-125 के नए डिजाइन के बाद भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कंपनी MT-15 को भी इसी तरह अपडेट करेगी। दोनों बाइक्स यामाहा की MT सीरीज का हिस्सा हैं, लेकिन MT-125 भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि MT-15 भारतीय बाजार में मौजूद है।