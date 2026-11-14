Yes Bank Cyber Fraud: यस बैंक ने ₹32 करोड़ के साइबर फ्रॉड को किया खारिज, कहा- न सिस्टम हैक हुआ, न सरकारी खातों को नुकसान

Yes Bank Cyber Fraud: यस बैंक (YES Bank) ने करीब ₹32 करोड़ के कथित साइबर फ्रॉड से जुड़ी रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। बैंक ने सफाई देते हुए कहा कि उसके सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और सरकारी खातों पर भी इस कथित घटना का कोई असर नहीं पड़ा। बैंक के मुताबिक, इस मामले में उसे किसी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।
यह मामला उस रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि अक्टूबर 2026 के आखिर में सरकारी खातों से जुड़े साइबर फ्रॉड में यस बैंक को करीब 3.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग ₹32 करोड़ का नुकसान हुआ। 13 नवंबर को बैंक की ओर से जारी किए स्पष्टीकरण में इन दावों को खारिज कर दिया है।
फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन द बैंकर (The Banker) ने 'India on high alert after alleged $3.4mn cyber loss at Yes Bank' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें दावा किया गया था कि यस बैंक को सरकारी खातों से जुड़े साइबर फ्रॉड में 3.4 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना अक्टूबर 2026 के अंत में हुई थी।
इसमें बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का भी जिक्र किया गया था। इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए, यस बैंक ने कहा कि रिपोर्ट में असल स्थिति नहीं दिखाई गई है। बैंक ने यह भी बताया कि उसने इस मामले को मीडिया हाउस के सामने उठाया है, तथ्यात्मक गलतियों की ओर ध्यान दिलाया है और रिपोर्ट वापस लेने (retraction) की मांग भी की है।
यस बैंक का कहना है कि गलत जानकारी के प्रकाशन से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इससे निवेशकों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के बीच अनावश्यक चिंता भी पैदा हो सकती है। बैंक ने अपने बयान में कहा कि वह बैंकिंग सुरक्षा, परिचालन की विश्वसनीयता और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सफाई बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा जोखिमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आया है। खासकर उन घटनाओं के मामले में जिनमें वित्तीय संस्थान और सरकारी खातों से जुड़े मामले शामिल हैं।
डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। खासकर सरकारी खातों और बड़े वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों में सिस्टम की सुरक्षा और परिचालन की विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, यस बैंक के मौजूदा मामले में बैंक ने किसी सिस्टम उल्लंघन या वित्तीय नुकसान से इनकार किया है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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