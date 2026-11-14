Yes Bank Cyber Fraud: यस बैंक ने ₹32 करोड़ के साइबर फ्रॉड को किया खारिज, कहा- न सिस्टम हैक हुआ, न सरकारी खातों को नुकसान

Yes Bank Cyber Fraud: यस बैंक (YES Bank) ने करीब ₹32 करोड़ के कथित साइबर फ्रॉड से जुड़ी रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। बैंक ने सफाई देते हुए कहा कि उसके सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और सरकारी खातों पर भी इस कथित घटना का कोई असर नहीं पड़ा। बैंक के मुताबिक, इस मामले में उसे किसी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।
यह मामला उस रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि अक्टूबर 2026 के आखिर में सरकारी खातों से जुड़े साइबर फ्रॉड में यस बैंक को करीब 3.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग ₹32 करोड़ का नुकसान हुआ। 13 नवंबर को बैंक की ओर से जारी किए स्पष्टीकरण में इन दावों को खारिज कर दिया है।
फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन द बैंकर (The Banker) ने 'India on high alert after alleged $3.4mn cyber loss at Yes Bank' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें दावा किया गया था कि यस बैंक को सरकारी खातों से जुड़े साइबर फ्रॉड में 3.4 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना अक्टूबर 2026 के अंत में हुई थी।
इसमें बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का भी जिक्र किया गया था। इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए, यस बैंक ने कहा कि रिपोर्ट में असल स्थिति नहीं दिखाई गई है। बैंक ने यह भी बताया कि उसने इस मामले को मीडिया हाउस के सामने उठाया है, तथ्यात्मक गलतियों की ओर ध्यान दिलाया है और रिपोर्ट वापस लेने (retraction) की मांग भी की है।
यस बैंक का कहना है कि गलत जानकारी के प्रकाशन से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इससे निवेशकों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के बीच अनावश्यक चिंता भी पैदा हो सकती है। बैंक ने अपने बयान में कहा कि वह बैंकिंग सुरक्षा, परिचालन की विश्वसनीयता और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सफाई बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा जोखिमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आया है। खासकर उन घटनाओं के मामले में जिनमें वित्तीय संस्थान और सरकारी खातों से जुड़े मामले शामिल हैं।
डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। खासकर सरकारी खातों और बड़े वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों में सिस्टम की सुरक्षा और परिचालन की विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, यस बैंक के मौजूदा मामले में बैंक ने किसी सिस्टम उल्लंघन या वित्तीय नुकसान से इनकार किया है।