Zomato: अब घर बैठे मिलेगा शहर के दूसरे छोर का जायका! जोमैटो की 40 किमी डिलीवरी शुरू, मुंबई समेत 7 शहरों को मिलेगा फायदा

Zomato Limitless Delivery: आजकल के ऑनलाइन युग में घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सिर्फ एक क्लिक पर मनचाही शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कामकाज का चलन भी तेजी से बढ़ा है। खाना भी आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। इसीबच जोमैटो ने फूड डिलीवरी के कारोबार में दूरी की सीमा को बड़ा करते हुए ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए ग्राहक अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद चुनिंदा रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकेंगे।
कंपनी ने ग्राहकों के लिए लिमिटलेस डिलीवरी (Limitless Delivery) नाम का नया फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से अब यूजर्स अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद चुनिंदा रेस्टोरेंट से भी खाना ऑर्डर कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु समेत देश के 7 शहरों में शुरू हुई है। हालांकि, 40 किमी की यह लिमिट इस सुविधा के लिए अधिकतम दूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस दायरे में आने वाले सभी रेस्टोरेंट डिलीवरी के लिए उपलब्ध होंगे।
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा Zomato के मौजूदा ऐप में ही मिलेगी। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके हैं।
अगर आप किसी खास रेस्टोरेंट से खाना मंगाना चाहते हैं तो Zomato ऐप में सीधे उसका नाम सर्च कर सकते हैं। अगर वह रेस्टोरेंट आपके डिलीवरी एड्रेस पर Limitless Delivery के तहत उपलब्ध है, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकेंगे।
जोमैटो ने फिलहाल लिमिटलेस डिलीवरी फीचर को देश के सात शहरों में शुरू किया है। इनमें शामिल हैं -
इन शहरों के ग्राहक अपने डिलीवरी एड्रेस से 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद उन रेस्टोरेंट से भी खाना मंगा सकेंगे, जो इस सुविधा के तहत उपलब्ध हैं।
40 किलोमीटर इस सुविधा की अधिकतम दूरी है, न कि हर रेस्टोरेंट के लिए तय डिलीवरी सीमा। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट से मिलेगा जो इस सुविधा में शामिल हैं और ग्राहक के डिलीवरी पते पर सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर की उपलब्धता और ग्राहक की लोकेशन भी यह तय करेगी कि किसी खास रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया जा सकता है या नहीं। इसलिए ऐप पर रेस्टोरेंट दिखाई देने और डिलीवरी उपलब्ध होने की स्थिति चेक करना जरूरी है।
जोमैटो ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि लिमिटलेस डिलीवरी के तहत ऑर्डर करने पर अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज देना होगा या नहीं। लंबी दूरी के ऑर्डर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस बारे में भी कंपनी ने अलग से जानकारी नहीं दी है। लिहाजा ऑर्डर करने से पहले ऐप पर दिखने वाले डिलीवरी चार्ज और अनुमानित डिलीवरी टाइम को जरूर चेक करें।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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