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Zomato: अब घर बैठे मिलेगा शहर के दूसरे छोर का जायका! जोमैटो की 40 किमी डिलीवरी शुरू, मुंबई समेत 7 शहरों को मिलेगा फायदा

Zomato Limitless Delivery: जोमैटो ने 'Limitless Delivery' नाम से नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए ग्राहक अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर स्थित चुनिंदा रेस्टोरेंट से भी खाना ऑर्डर कर सकेंगे। यह सुविधा फिलहाल दिल्ली-NCR, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद में उपलब्ध है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 01:35 PM IST
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Zomato Limitless Delivery: जोमैटो ऐप में ही नई सुविधा मिल जाएगी।
Zomato Limitless Delivery: जोमैटो ऐप में ही नई सुविधा मिल जाएगी।
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Zomato Limitless Delivery: आजकल के ऑनलाइन युग में घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सिर्फ एक क्लिक पर मनचाही शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कामकाज का चलन भी तेजी से बढ़ा है। खाना भी आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। इसीबच जोमैटो ने फूड डिलीवरी के कारोबार में दूरी की सीमा को बड़ा करते हुए ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए ग्राहक अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद चुनिंदा रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकेंगे।

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कंपनी ने ग्राहकों के लिए लिमिटलेस डिलीवरी (Limitless Delivery) नाम का नया फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से अब यूजर्स अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद चुनिंदा रेस्टोरेंट से भी खाना ऑर्डर कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु समेत देश के 7 शहरों में शुरू हुई है। हालांकि, 40 किमी की यह लिमिट इस सुविधा के लिए अधिकतम दूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस दायरे में आने वाले सभी रेस्टोरेंट डिलीवरी के लिए उपलब्ध होंगे।

जोमैटो लिमिटलेस डिलीवरी फीचर का इस्तेमाल कैसे करें

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा Zomato के मौजूदा ऐप में ही मिलेगी। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके हैं।

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पहला तरीका

  • सबसे पहले अपने फोन में Zomato ऐप खोलें।
  • उसके बाद होम स्क्रीन पर Explore More सेक्शन में जाएं।
  • यहां आपको Limitless Delivery का विकल्प दिखाई देगा।
  • इस पर टैप करते ही आपके सामने इस सुविधा के तहत उपलब्ध रेस्टोरेंट की लिस्ट दिखाई देगी।
  • यहां आप अपनी पसंद का रेस्टोरेंट चुनकर खाना ऑर्डर दे सकते हैं।

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दूसरा तरीका

अगर आप किसी खास रेस्टोरेंट से खाना मंगाना चाहते हैं तो Zomato ऐप में सीधे उसका नाम सर्च कर सकते हैं। अगर वह रेस्टोरेंट आपके डिलीवरी एड्रेस पर Limitless Delivery के तहत उपलब्ध है, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकेंगे।

इन 7 शहरों में शुरू हुई नई सुविधा

जोमैटो ने फिलहाल लिमिटलेस डिलीवरी फीचर को देश के सात शहरों में शुरू किया है। इनमें शामिल हैं -

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  • दिल्ली-NCR
  • मुंबई
  • बेंगलुरु
  • चेन्नई
  • कोलकाता
  • पुणे
  • हैदराबाद

इन शहरों के ग्राहक अपने डिलीवरी एड्रेस से 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद उन रेस्टोरेंट से भी खाना मंगा सकेंगे, जो इस सुविधा के तहत उपलब्ध हैं।

क्या 40 किलोमीटर के दायरे में हर रेस्टोरेंट से मिलेगा खाना?

40 किलोमीटर इस सुविधा की अधिकतम दूरी है, न कि हर रेस्टोरेंट के लिए तय डिलीवरी सीमा। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट से मिलेगा जो इस सुविधा में शामिल हैं और ग्राहक के डिलीवरी पते पर सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर की उपलब्धता और ग्राहक की लोकेशन भी यह तय करेगी कि किसी खास रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया जा सकता है या नहीं। इसलिए ऐप पर रेस्टोरेंट दिखाई देने और डिलीवरी उपलब्ध होने की स्थिति चेक करना जरूरी है।

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जानें डिलीवरी चार्ज और टाइमिंग

जोमैटो ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि लिमिटलेस डिलीवरी के तहत ऑर्डर करने पर अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज देना होगा या नहीं। लंबी दूरी के ऑर्डर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस बारे में भी कंपनी ने अलग से जानकारी नहीं दी है। लिहाजा ऑर्डर करने से पहले ऐप पर दिखने वाले डिलीवरी चार्ज और अनुमानित डिलीवरी टाइम को जरूर चेक करें।

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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