Zomato Mehmaan Mode: दीपिंदर गोयल ने माना यूजर का सुझाव, Zomato में आया Mehmaan Mode, जानिए खासियत

Zomato Mehmaan Mode: घर पर मेहमान आए हों और आप उनसे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने को कहें, तो कई बार वे कीमत देखकर अपनी पसंद बदल लेते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके पसंदीदा खाने से मेजबान पर ज्यादा खर्च न आ जाए। इसी परेशानी को दूर करने के लिए जोमैटो एक नया फीचर लाने जा रहा है। इसका नाम ‘मेहमान मोड’ (Mehmaan Mode) रखा गया है। इसका मकसद दूसरों के लिए खाना ऑर्डर करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, खासकर तब जब कोई मेहमानों की मेजबानी कर रहा हो और सभी का बिल खुद चुकाना चाहता हो।

यह सुझाव सोशल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) पर दिया गया था, जहां ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने इस फ़ीचर के जल्द लॉन्च होने की पुष्टि की। गोयल ने बताया कि इसे इसी हफ्ते रोल आउट किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह फ़ीचर कैसे काम करेगा या इसे कौन-कौन इस्तेमाल कर पाएगा।

जोमैटो का 'मेहमान मोड' कैसे काम करेगा? इस नए फीचर के जरिए भारत के ज्यादातर घरों में आने वाली एक आम समस्याओं को हल किया जा सकता है। जब घर पर मेहमान आते हैं, तो लोग अक्सर अपना स्मार्टफोन उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि वे अपनी पसंद का खाना चुन लें। इससे खाना ऑर्डर करना तो आसान हो जाता है, लेकिन मेहमानों को यह सोचकर थोड़ा असहज महसूस हो सकता है कि वे कोई महंगी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, जबकि पैसे कोई और दे रहा है।

'मेहमान मोड' की मदद से मेहमान बिना किसी झिझक के खाना चुन सकेंगे। इसकी वजह ये है कि इस फीचर में खाने के विकल्पों को ब्राउज़ करते समय उनकी कीमतें सामने नहीं आएंगी। मेहमान मेनू देख सकते हैं और बिना इस बात की चिंता किए कि वे क्या ऑर्डर कर रहे हैं या उसकी कीमत क्या है, अपनी पसंद की चीजें चुन सकते हैं। आखिरकार, बिल चुकाने की जिम्मेदारी मेजबान (host) की ही होगी। जब सभी चीजें चुन ली जाएंगी, तो ऑर्डर करने वाला व्यक्ति अपने चुने गए विकल्पों को दोबारा देख सकेगा और फिर ऑर्डर को फाइनल कर सकेगा।

मेजबान को मेहमानों के सामने मिलेगा फायदा यह फीचर त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और ऐसे अन्य मौकों पर काम आ सकता है, जहां कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह उन लोगों (मेजबानों) के लिए भी मददगार हो सकता है जो अपने मेहमानों को उनकी पसंद के हिसाब से विकल्प चुनने की सुविधा देना चाहते हैं। हालांकि, ये इस प्रस्तावित फीचर के संभावित फायदे हैं। ज़ोमैटो ने अभी तक इसके फाइनल डिजाइन या इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लॉन्च के समय इसमें कौन-कौन से प्रस्तावित फीचर शामिल होंगे।

'मेहमान मोड' का किसने दिया सुझाव? इस फीचर का विचार आयुष्मान अग्रवाल नाम के एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने लिंकडिंन पर साझा किया था। उन्होंने जोमैटो (Zomato) के फाउंडर दीपिंदर गोयल को टैग करते हुए ऐप में मेहमान मोड शुरू करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि जब कोई व्यक्ति अपने फोन पर जोमैटो का मेन्यू मेहमानों को दिखाए तो खाने की कीमतें नजर नहीं आनी चाहिए। इससे मेहमान बिना किसी झिझक के अपनी पसंद के व्यंजन चुन सकते हैं। इसके बाद फोन वापस लेकर मेजबान खुद ऑर्डर का भुगतान कर सकता है।

इस विचार का मकसद फूड डिलीवरी से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या को नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दे को हल करना था। एक ऐसा मुद्दा जिसे ज्यादातर लोग आसानी से समझ सकते हैं। इससे मेहमानों को अपने चुने हुए खाने की कीमत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और मेज़बान भी बिना किसी झिझक के अपनी पसंद की चीज़ें चुन सकेंगे।