Zomato Mehmaan Mode: दीपिंदर गोयल ने माना यूजर का सुझाव, Zomato में आया Mehmaan Mode, जानिए खासियत

Zomato Mehmaan Mode: घर पर मेहमान आए हों और आप उनसे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने को कहें, तो कई बार वे कीमत देखकर अपनी पसंद बदल लेते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके पसंदीदा खाने से मेजबान पर ज्यादा खर्च न आ जाए। इसी परेशानी को दूर करने के लिए जोमैटो एक नया फीचर लाने जा रहा है। इसका नाम ‘मेहमान मोड’ (Mehmaan Mode) रखा गया है। इसका मकसद दूसरों के लिए खाना ऑर्डर करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, खासकर तब जब कोई मेहमानों की मेजबानी कर रहा हो और सभी का बिल खुद चुकाना चाहता हो।

Advertisement

यह सुझाव सोशल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) पर दिया गया था, जहां ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने इस फ़ीचर के जल्द लॉन्च होने की पुष्टि की। गोयल ने बताया कि इसे इसी हफ्ते रोल आउट किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह फ़ीचर कैसे काम करेगा या इसे कौन-कौन इस्तेमाल कर पाएगा।

जोमैटो का 'मेहमान मोड' कैसे काम करेगा? इस नए फीचर के जरिए भारत के ज्यादातर घरों में आने वाली एक आम समस्याओं को हल किया जा सकता है। जब घर पर मेहमान आते हैं, तो लोग अक्सर अपना स्मार्टफोन उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि वे अपनी पसंद का खाना चुन लें। इससे खाना ऑर्डर करना तो आसान हो जाता है, लेकिन मेहमानों को यह सोचकर थोड़ा असहज महसूस हो सकता है कि वे कोई महंगी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, जबकि पैसे कोई और दे रहा है।

Advertisement

'मेहमान मोड' की मदद से मेहमान बिना किसी झिझक के खाना चुन सकेंगे। इसकी वजह ये है कि इस फीचर में खाने के विकल्पों को ब्राउज़ करते समय उनकी कीमतें सामने नहीं आएंगी। मेहमान मेनू देख सकते हैं और बिना इस बात की चिंता किए कि वे क्या ऑर्डर कर रहे हैं या उसकी कीमत क्या है, अपनी पसंद की चीजें चुन सकते हैं। आखिरकार, बिल चुकाने की जिम्मेदारी मेजबान (host) की ही होगी। जब सभी चीजें चुन ली जाएंगी, तो ऑर्डर करने वाला व्यक्ति अपने चुने गए विकल्पों को दोबारा देख सकेगा और फिर ऑर्डर को फाइनल कर सकेगा।

मेजबान को मेहमानों के सामने मिलेगा फायदा यह फीचर त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और ऐसे अन्य मौकों पर काम आ सकता है, जहां कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह उन लोगों (मेजबानों) के लिए भी मददगार हो सकता है जो अपने मेहमानों को उनकी पसंद के हिसाब से विकल्प चुनने की सुविधा देना चाहते हैं। हालांकि, ये इस प्रस्तावित फीचर के संभावित फायदे हैं। ज़ोमैटो ने अभी तक इसके फाइनल डिजाइन या इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लॉन्च के समय इसमें कौन-कौन से प्रस्तावित फीचर शामिल होंगे।

Advertisement

'मेहमान मोड' का किसने दिया सुझाव? इस फीचर का विचार आयुष्मान अग्रवाल नाम के एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने लिंकडिंन पर साझा किया था। उन्होंने जोमैटो (Zomato) के फाउंडर दीपिंदर गोयल को टैग करते हुए ऐप में मेहमान मोड शुरू करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि जब कोई व्यक्ति अपने फोन पर जोमैटो का मेन्यू मेहमानों को दिखाए तो खाने की कीमतें नजर नहीं आनी चाहिए। इससे मेहमान बिना किसी झिझक के अपनी पसंद के व्यंजन चुन सकते हैं। इसके बाद फोन वापस लेकर मेजबान खुद ऑर्डर का भुगतान कर सकता है।

इस विचार का मकसद फूड डिलीवरी से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या को नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दे को हल करना था। एक ऐसा मुद्दा जिसे ज्यादातर लोग आसानी से समझ सकते हैं। इससे मेहमानों को अपने चुने हुए खाने की कीमत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और मेज़बान भी बिना किसी झिझक के अपनी पसंद की चीज़ें चुन सकेंगे।

Advertisement

गोयल ने सीधे उस पोस्ट पर जवाब दिया और इस सुझाव को मान लिया। उन्होंने बताया कि जोमैटो इस हफ्ते यह फीचर लॉन्च करने जा रहा है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि कंपनी इस विचार को आगे बढ़ाने के की तैयारी कर रही है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।