तेजस्वी यादव को जन नायक बताने वाले पोस्टर पर भड़के भाई तेज प्रताप, "तेजस्वी जो कुछ भी हैं मेरे पिता लालू यादव की बदौलत"

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि, "बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है...इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है..." उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा, "कल प्रधानमंत्री यहां आए। उनके भाषण का हर एक वाक्य और शब्द नकारात्मक था... उन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा... प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहेंगे कि पिछले 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन बिहार को आपने दिया क्या है? आप गुजरात में फैक्ट्री लगाएं लेकिन आप बिहार में जीत चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है... बिहार को उन्होंने केवल ठगा है… बिहार हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर दसवां व्यक्ति देश के बिहार से है... प्रधानमंत्री ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया है, उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया है... बिहार की जनता हर चीज का हिसाब मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है...जब से हमने अति पिछड़ा समाज के उपमुख्यमंत्री नाम की घोषणा की है तब से NDA के लोग ट्रोल करने लगे हैं यानी भाजपा के लोग अतिपिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं..."