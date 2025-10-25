तेजस्वी यादव को जन नायक बताने वाले पोस्टर पर भड़के भाई तेज प्रताप, "तेजस्वी जो कुछ भी हैं मेरे पिता लालू यादव की बदौलत"

बिहार चुनाव में चरम पर पहुंचा चुनाव प्रचार का शोर, प्रचार के रण में उतरे दिग्गज
बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। लालू और राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून-व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी और नीतीश बाबू के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, इस बार फिर NDA सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा।
VIP के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार विधान सभा चुनाव 2025 पर कहा, "बहुत अच्छा माहौल है। जनता में बदलाव की लहर दिख रही है...NDA सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग मजबूती से जुटे हुए हैं...जनता इस बार बदलाव करेगी…"
बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, "नायक और खलनायक की लड़ाई है। एक तरफ नीतीश जी और मोदी जी ने नायक के तौर पर बिहार को स्थापित किया है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने खलनायक बनकर बिहार के लोगों को लूटने का काम किया..."
बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है है साथ ही AI का दुरुपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिये से तीन घंटे के भीतर चुनाव प्रचार से जुड़े तमाम AI कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है बिहार चुनाव में प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें धड़ल्ले से AI कंटेंट भी परेसो जा रहे थे। जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी को गब्बर सिंह करार दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बिहार की जनता को सिर्फ लूटा है। उन्होंने जानवरों का चारा खा लिया, रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों की जमीन हथिया ली। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि कोई डेढ़ साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकता है।
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है और बाढ़ के दौरान उनके रुपये बाटने को लेकर सवाल पूछा है। आयकर विभाग ने पप्पू यादव से पूछा है कि उन्होंने जो पैसे बांटे उसकी आय का श्रोत क्या है, उन्होंने ये पैसे कहां से कमाए।
खगड़िया में आज होने वाली तेजस्वी यादव की रैली के लिए उनका हेलिकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया। दरअसल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैली को देखते हुए तेजस्वी यादव को यहां हेलिकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिली।तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी रैली के लिए हेलिकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं देना केंद्र सरकार की तानाशाही है। अमित शाह की बिहार में आज तीन जनसभाएं हैं, वो खगड़िया, मुंगेर और बिहारशरीफ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि, "... एक वक्त था जब पूरी भाजपा जमानत पर थी... जमानत पर होने का मतलब अपराधी नहीं होता है... इन्होंने 2014 के बाद अपने सभी विरोधियों पर केस लगा दिए हैं... बिहार में 20 सालों से लुटेरों का राज है... बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। 14 तारीख को बिहार में गठबंधन की सरकार आएगी... बिहार में नौजवानों को नौकरी और महिलाओं को महंगाई से मुक्ति चाहिए..."
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने RJD नेता तेजस्वी यादव के "बिहार का नायक" पोस्टर पर कहा, "बिहार के दिन इतने नहीं गिर गए हैं। बिहार वह धरती है, जहाँ से लोकनायक जय प्रकाश नारायण निकले थे और देशभर में क्रांति फैला दी थी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की सत्ता हटा दी थी। बिहार वह धरती है, जहाँ से जननायक कर्पूरी ठाकुर निकले थे और राज्य का नक्शा बदल दिया, नए आरक्षण की नींव रखी और उस पावन धरती से, एक नौवीं फेल भ्रष्टाचारी खानदान का भ्रष्टाचारी लड़का, जिसको कोई मतलब नहीं है बिहार के विकास से वो बिहार का नायक बनेगा। इनको शर्म नहीं आती ऐसे पोस्टर लगाने में.."
LJP (रामविलास) नेता अरुण भारती ने कहा, "छठ पर्व की बिहार और देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जनता ने NDA का काम देखा है... 1 साल के अनुभव के हिसाब से युवाओं और महिलाओं के बीच बहुत उत्साह है। सभी चाहते हैं कि बिहार में NDA की दोबारा सरकार बने। तेजस्वी यादव जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं... जनता को NDA पर ही विश्वास है..."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार में चुनाव प्रचार के रण में उतर चुके हैं। वो तीन दिनों के अपने चुनावी दौरे पर हैं, आज अमित शाह की बिहार में तीन चुनावी रैलियां हैं। केंद्रीय गृहमंत्री की पहली रैली खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में, दूसरी रैली मुंगेर जिले में नौवागढ़ी हाई स्कूल मैदान में और तीसरी रैली नालंदा जिले के श्रम कल्याण मैदान में होगी।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा, "...बिहार में NDA इस बार अपनी सर्वाधिक सीटें जीतने का काम करेगी। बिहार की जनता को उम्मीद है, बिहार की जनता जानती है कि काम किसने किया है और आगे कौन काम करेगा... 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है और लोग जानते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। लालू यादव का 15 साल का शासन भी बिहार की जनता जानती है... बिहार अब बढ़ चला है। NDA की सरकार यदि आगे भी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे जाएगी।"
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि, "बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है...इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है..." उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा, "कल प्रधानमंत्री यहां आए। उनके भाषण का हर एक वाक्य और शब्द नकारात्मक था... उन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा... प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहेंगे कि पिछले 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन बिहार को आपने दिया क्या है? आप गुजरात में फैक्ट्री लगाएं लेकिन आप बिहार में जीत चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है... बिहार को उन्होंने केवल ठगा है… बिहार हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर दसवां व्यक्ति देश के बिहार से है... प्रधानमंत्री ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया है, उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया है... बिहार की जनता हर चीज का हिसाब मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है...जब से हमने अति पिछड़ा समाज के उपमुख्यमंत्री नाम की घोषणा की है तब से NDA के लोग ट्रोल करने लगे हैं यानी भाजपा के लोग अतिपिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं..."
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के रण में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में दो साहिबज़ादे घुसपैठियों के आधार पर सरकार बनाने चले थे। मैं सभी बिहारवासियों से आग्रह करता हूँ कि बाहरी घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाने वालों को इस विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देना है।
आरजेडी परिवार से अलग हुए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर आरजेडी में नहीं जाएंगे, मरना मंजूर है लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सत्ता के लालची नहीं हैं, जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा वही जीत हासिल करेगा। तेजस्वी पर भी तेज प्रताप ने जमकर भड़ास निकाली, उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनके छोटे भाई हैं उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं लेकिन उनके लिए सुदर्शन चक्र नहीं चला सकते।