Bihar Vidhansabha Election Live Update: चिराग पासवान की पार्टी को झटका, मढ़ौरा से LJP(R) की सीमा सिंह का पर्चा रद्द

महागठबंधन में फिलहाल 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होता दिख रहा है।
कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी के कुल उम्मीदवारों की संख्या 53 हो गई है। दूसरी लिस्ट में नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडेय, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे।
चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। चिराग ने कहा कि एनडीए बिहार चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए चट्टान की तरह एकजुट है, जबकि दूसरी तरफ, महागठबंधन अभी भी अपने घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा है।
महागठबंधन में कई सीटों पर हो रही फ्रेंडली फाइट को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन बनने से पहले बिखर गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन के पास ना कोई नेता है और ना कोई नेतृत्व है। वो लोग एक-दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं हैं, यही वजह है कि कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। गिरिराज सिंह ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने 1990 से लेकर साल 2005 तक के आरजेडी के शासन काल की याद दिलाते हुए उसे जंगलराज करार दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मतदान होने से पहले बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी(R) की प्रत्याशी सीमा सिंह का पर्चा रद्द हो गया है। सीमा सिंह ने छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। मढ़ौरा में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। चिराग पासवान की पार्टी को एडीए गठबंधन में 29 सीटें मिली थीं लेकिन अब 28 सीटों पर ही एलजेपी(R) चुनाव लड़ेगी। सीमा सिंह का पर्चा रद्द होना एनडीए के लिए भी झटका है क्योंकि एनडीए अब वो बिहार की कुल 243 सीटों में से 242 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी, एनडीए ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी सीट गंवा दी है। मढ़ौरा सीट से कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से चार उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो गया है। एलजेपी(R) की सीमा सिंह के अलावा बीएसपी के आदित्य कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार विशाल कुमार और अल्ताफ आलम राजू का पर्चा रद्द हो गया है।
एलजेपी(R) के मुखिया चिराग पासवान पटना में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। चिराग पासवान की केंद्रीय गृहमंत्री के साथ किन मुद्दों पर बात हुई इसका खुलासा तो नहीं हुआ लेकिन मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा की एनडीए में सब ठीक है। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया के सामने कहा कि चुनाव को धारदार बनाने को लेकर चर्चा हुई। एनडीए में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह तीन दिनों से बिहार के दौरे पर हैं. जहां उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बिहार में एनडीए के साझा चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की थी।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष प्रावधान किया है। जिसके तहत नौकरी पेशा लोग भी मतदान कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों मतदान करने के लिए अवकाश दिया जाएगा। इतना ही नहीं मतदान करने के लिए अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन भी दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरी करने वालों को मतदान के लिए पेड लीव दिए जाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक बिहार का कोई भी मतदाता वो चाहे देश के किसी भी कोने में काम कर रहा है, उसे मतदान करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी अवकाश देना होगा और इस अवकाश के बदले में प्राइवेट कंपनियां कर्मचारी का वेतन नहीं काट सकतीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी संस्थान उसके इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी चार दिन चुनाव प्रचार करेंगे। इन चार दिनों में प्रधानमंत्री 12 चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की बिहार में पहली चुनावी रैली 23 अक्टूबर को होगी। इस दिन वो सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तीनों जिले एनडीए का मजबूत गढ़ माने जाते हैं। पीएम मोदी का दूसरा चुनावी दौरा 28 अक्टूबर को होगा। इस दिन पीएम मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैलियां करेंगे। मोदी का चुनाव प्रचार के लिए एक नवंबर को तीसरा चुनावी दौरा। एक नवंबर को प्रधानमंत्री पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और छपरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी का चौथा चुनावी दौरा 3 नवंबर को होगा। तीन नवंबर को पीएम मोदी पश्चिमी चंपारण, अररिया और सहरसा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार में शुरू हुई पारिवारिक लड़ाई सियासी मैदान में भी टकराव बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव के विधानसभा सीट राघोपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। गौरतलब है कि पार्टी और परिवार से बेदखल होने वाले तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और वो महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप पार्टी और परिवार से अलग होने के बावजूद छोटे भाई तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे। तेज प्रताप मीडिया के सामने खुद को कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बता रहे थे। लेकिन अब तेज प्रताप ने अपनी खुद की पार्टी जेजेपी से तेजस्वी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है।
बिहार में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है. लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके अलावा 9 और ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। कुटुंबा के अलावा वैशाली, लालगंज, राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, तारापुर, बिहार शरीफ, गौरा बौराम और कहलगांव विधानसभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं।