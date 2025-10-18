Bihar Vidhansabha Election Live Update: चिराग पासवान की पार्टी को झटका, मढ़ौरा से LJP(R) की सीमा सिंह का पर्चा रद्द

बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मतदान होने से पहले बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी(R) की प्रत्याशी सीमा सिंह का पर्चा रद्द हो गया है। सीमा सिंह ने छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। मढ़ौरा में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। चिराग पासवान की पार्टी को एडीए गठबंधन में 29 सीटें मिली थीं लेकिन अब 28 सीटों पर ही एलजेपी(R) चुनाव लड़ेगी। सीमा सिंह का पर्चा रद्द होना एनडीए के लिए भी झटका है क्योंकि एनडीए अब वो बिहार की कुल 243 सीटों में से 242 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी, एनडीए ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी सीट गंवा दी है। मढ़ौरा सीट से कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से चार उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो गया है। एलजेपी(R) की सीमा सिंह के अलावा बीएसपी के आदित्य कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार विशाल कुमार और अल्ताफ आलम राजू का पर्चा रद्द हो गया है।