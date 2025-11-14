बिहार चुनाव परिणाम 2025 Key Highlights: NDA के प्रदर्शन से पीएम मोदी गदगद, बोले- बिहार के लोगों ने उड़ा दिया गर्दा

Bihar Election 2025 Results Key Highlights Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। एनडीए ने शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाई और अब तक 200 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की दिशा में आगे बढ़ गया। बीजेपी और जेडीयू का संयुक्त प्रदर्शन बेहद दमदार रहा, जबकि एलजेपी (चिराग) ने भी निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर महागठबंधन बड़े राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी की कमजोर उपस्थिति ने गठबंधन की जमीन खिसका दी। राजद भी 2020 की तुलना में फीका साबित हुआ।
रघुनाथपुर से RJD उम्मीदवार ओसामा शहाब 9248 वोटों से जीते।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में NDA की जीत पर कहा कि जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा था, हम समझ गए थे कि जनता इस नकारात्मकता को नकार देगी और हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक पूर्वोदय का विकास नहीं होगा, तब तक विकसित भारत नहीं होगा। बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड ये सब हमारे पूर्वोत्तर का हिस्सा हैं, आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, हमें उस विजन को बंगाल तक ले जाना है।
बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएगा।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में NDA की जीत पर कहा कि बिहार ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल पर हाथ रखकर कह दिया है कि अब आपकी भावना, आपका सपना हमारा प्रण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज से ही बिहार में निवेश शुरू कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर लोग अपनी सब्सिडी छोड़ देते हैं। अब गंगाजी बहते-बहते बंगाल भी पहुंचेगी।
Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार राम कृपाल यादव ने कहा कि मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए मैं माताओं और बहनों का आभारी हूं, हमारी सरकार ने आपके लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार को 24,940 मतों के अंतर से हराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को भी आश्वस्त करता हूं कि अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में जब मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था तो RJD के लोग विरोध नहीं करते थे लेकिन कांग्रेस को बहुत चुभता था लेकिन आज मैं फिर कहता हूं कि अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित भाजपा का मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उनका एक अलग अंदाज दिखा। उन्होंने सबसे पहले गमछा लहराकर जीत का जश्न मनाया और फिर बिहार की जनता के नाम अपने संबोधन में कहा कि बिहार में लोगों ने गर्दा उड़ा दिया।
बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस चुनाव में हमें समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला है। वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन समाज को बांटकर राजनीति कर रहा था; उनकी रणनीति समाज को खंडित और विभाजित करके शासन करने की थी। वे बिहार को बिहारियों की मदद से नहीं, बल्कि घुसपैठियों की मदद से चलाना चाहते थे। बिहार की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है और स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है।
बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया।
बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने आरजेडी के बिनोद मिश्रा को 11,730 वोटों से पराजित कर दिया है। मैथिली ठाकुर को कुल 84,915 वोट मिले हैं।
बिहार की फारबिसगंज विधानसभा सीट कांग्रेस महज 21 वोटों से जीत गई है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मनोज बिस्वास ने बीजेपी के विद्या सागर को पराजित किया है। मनोज बिस्वास को 1,20,114 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,19,893 वोट मिले।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि जो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा अंडर करंट था। लोगों को नीतीश कुमार पर विश्वास है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने अपना काम किया, जिसमें न परिवारवाद और न ही भ्रष्टाचार था। हम सभी वोटर्स, खासतौर पर महिला वोटर्स को धन्यवाद देते हैं।
बिहार की नरकटिया विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार विशाल कुमार मात्र 1,443 वोटों से जीत हुई। उन्होंने आरजेडी के शमीम अहमद को हराया है।
जीतन राम मांझी की बहू और हम उम्मीदवार दीपा कुमारी इमामगंज से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने आरजेडी की ऋतु प्रिया को 25 हजार से अधिक वोटों से हरा दिया है। दीपा कुमारी को कुल 1,04,861 वोट मिले।
बिहार में एनडीए की बड़ी जूीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि NDA ने राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। जनता ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखते हुए हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA परिवार के हमारे सहयोगियों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। सुशासन की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है, यह प्रचंड जनादेश हमें जनता की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति देगा।
चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी और गठबंधन के बीच जो तालमेल रहा उसी की वजह से हमें प्रचंड जीत मिली। मैं किसी की हार पर नहीं बोलूंगा लेकिन मैं अपने गठबंधन की जीत पर बहुत खुश हूं। मैं मानता हूं मेरे पिता जहां होंगे बहुत खुश होंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुल गया है। किशनगंज सीट से प्रत्याशी कमरुल हुदा चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 12,658 वोटों से हरा दिया है।
छपरा सीट पर 28 में से 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें अब तक आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव 5,015 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं खेसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं। वे कभी बुरे नहीं होते। मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा, जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।
बिहार में NDA की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने NDA को यह जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी। बिहार की जनता का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके विरुद्ध राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर पहुच गई है।
महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव हारे।
राघोपुर सीट पर फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। 20वें राउंड के बाद तेजस्वी यादव 3,523 वोटों से आगे चल रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में JDU ने कल्याणपुर, अलौली, हरनौत और बेलागंज सीटों पर निर्णायक जीत दर्ज की गई है। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी ने 1,18,162 वोटों के साथ 38,586 मतों की बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। अलौली में रामचंद्र सदा ने 93,208 वोट पाकर 35,732 मतों से विजय प्राप्त की। हरनौत सीट पर हरिनारायण सिंह ने 1,06,954 वोटों के साथ 48,335 मतों की शानदार बढ़त के साथ जीत दर्ज की। वहीं बेलागंज से मनोरमा देवी ने 95,685 वोटों के साथ 2,882 मतों की मामूली बढ़त के बावजूद जीत अपने नाम की।
भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने बिहार में भाजपा के प्रदर्शन पर कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया है। अब बंगाल की बारी है। हम निश्चिंत हैं कि 2026 में SIR ठीक से होगा। बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये(RJD, कांग्रेस) अपने परिवार और एजेंडा के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। इस चुनाव में बिहार के साधारण लोगों की जीत हुई है।
आधिकारिक चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, 15/30 राउंड की मतगणना के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर 8461 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं हमारी लाडली बहनों द्वारा किए गए कमाल के लिए बधाई देता हूं। विकास का शासन जारी रहेगा; लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है। मैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। जनता, हमारी लाडली बहनों ने भारी संख्या में मतदान किया है। लोग विकासराज चाहते हैं, जंगलराज नहीं।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसी कारण बिहार की जनता ने हमें एक बार फिर आशीर्वाद दिया है।
बिहार में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है- ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हें बधाई देता हूं। 65 लाख वोट हटाए गए और 21 लाख मतदाता जोड़े गए। यह जादू ज्ञानेश कुमार ने किया है, ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही सारी कोशिशें की हैं। उन्हें बधाई।
रघुनाथपुर से RJD प्रत्याशी ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। JDU उम्मीदवार विकास कुमार सिंह 16,894 वोटों के अंतर से पीछे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही RJD बुरी तरह से पिछड़ रही हो, लेकिन वोट शेयर में BJP और JDU, दोनों से आगे है। 2.30 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि RJD के पास 22.77 फीसदी वोट शेयर है, जबकि बीजेपी के पास 20.92 और जेडीयू के पास 18.96 परसेंट वोट शेयर है।
बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए के सभी दलों को 202 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। BJP को 91, नीतीश कुमार की JDU को 81, चिराग पासवान की LJPR को 22, जीतन राम मांझी की HAM को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 3 सीटों पर बढ़त मिली है.
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार एक नंबर पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव करीब 10 हजार वोटों से पीछे हैं। वहीं महुआ सीट से तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तेज प्रताप 26,000 वोटों से लोजपा (आर) के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से पीछे चल रहे।
तारापुर विधानसभा क्षेत्र से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। सम्राट चौधरी ने राजद के अरुण कुमार को हराया है।
बिहार में NDA की बढ़त पर जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट किया है। जेडीयू ने पोस्ट करते हुए लिखा… जिता है बिहार की महिलाओं का विश्वास… जीता है एनडीए, जीता है बिहार..
मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। राजद की वीणा देवी को अनंत सिंह ने हराया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं। ताजा आंकड़ों में एनडीए 200 के पार पहुंच गया है। कुल 243 सीटों में से 202 पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 91 सीटों पर, JDU 81 पर, LJP(R) 21 पर, हम 5 पर, RLM 4 सीट पर आगे है।
बिहार चुनाव के रुझानों में पहली बार एनडीए की डबल सेंचुरी दर्ज होती दिख रही है। एनडीए 201 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन 37 पर सिमटता नजर आ रहा है। रुझानों का यह भारी अंतर साफ संकेत देता है कि बिहार में सत्ता की चौखट पर एनडीए की वापसी लगभग तय है और विपक्ष बड़ी गिरावट से जूझ रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं। पहला नतीजा जेडीयू के पक्ष में आया है। केसरिया विधानसभा सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीत गई हैं।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है।
बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए शानदार जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी हेक्वार्टर पहुंच सकते हैं।
रघुनाथपुर विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ सी होती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों वाले रुझान अगर कायम रहे तो RJD कैंडिडेट ओसामा शहाब को एक विशाल अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल वह निकटतम प्रतिद्वंद्वी JDU उम्मीदवार विकास कुमार सिंह से 9,236 मतों से आगे हैं।
शुरुआती रुझानों में एनडीए की भारी बढ़त के बाद जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट कर राजद पर हमला बोला है। जेडीयू ने पोस्ट करते हुए लिखा… नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया है। यही है सुशासन का असली प्रभाव, और यही है बिहार का आत्मविश्वास।
छठवें राउंड की गिनती के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से 219 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहु्मत दिया है। इसके लिए सबसे पहले बिहार के सभी मतदाता भाई-बहनों का अभिनंदन। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए। अपने बच्चों का और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगलराज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टिकरण करने वाला नहीं चाहिए।
भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के मतगणना रुझानों पर कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि NDA भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और अब लगभग तस्वीर स्पष्ट है एक बड़े बहुमत के साथ NDA पुन: शासन में आ रहा है। महागठबंधन के केवल दावे थे, प्रशांत किशोर का जो हश्र होना चाहिए था वही हुआ है, उनकी जनता में कही पकड़ नहीं थी।
चुनाव आयोग ने 243 सीटों का आंकड़ा जारी किया है। इनमें बिहार में BJP 84, JDU 77 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चतल रही है और जीतन राम मांझी की पार्टी HAM 5 सीट पर आगे है। जबकि विपक्षी महागठबंधन से आरजेडी 35, कांग्रेस 5 सीट पर आगे है, CPI (ML) बिहार में 7 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में 3 सीटों पर आगे चल रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी दिख रही है, ऐसे में पटना में बिहार का मतलब नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है। ताजा रुझानों में सत्तारूढ़ एनडीए 191 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि विपक्षी महागठबंधन महज 49 सीटों पर आगे चल रहा है।
LJP (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हमने पहले से ही कहा था कि बिहार में लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए। जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है, उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही नकार दिया था। उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है। जिस तरीके से NDA के पक्ष में जनता की लोकप्रियता थी ये तय था कि बहुमत की सरकार बनने वाली है।