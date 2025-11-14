बिहार चुनाव परिणाम 2025 Key Highlights: NDA के प्रदर्शन से पीएम मोदी गदगद, बोले- बिहार के लोगों ने उड़ा दिया गर्दा

Bihar Election 2025 Results Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। शुरुआती रुझानों से लेकर अंतिम आंकड़ों तक एनडीए ने जबरदस्त बढ़त कायम रखी और 200 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ गया है। इसके विपरीत महागठबंधन बड़े पतन का शिकार हुआ है।

अपडेटेड14 Nov 2025, 10:21:37 PM IST
Bihar Election 2025 Results Key Highlights Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। एनडीए ने शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाई और अब तक 200 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की दिशा में आगे बढ़ गया। बीजेपी और जेडीयू का संयुक्त प्रदर्शन बेहद दमदार रहा, जबकि एलजेपी (चिराग) ने भी निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर महागठबंधन बड़े राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी की कमजोर उपस्थिति ने गठबंधन की जमीन खिसका दी। राजद भी 2020 की तुलना में फीका साबित हुआ।

14 Nov 2025, 10:21:37 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: ओसामा शहाब ने दर्ज की जीत

रघुनाथपुर से RJD उम्मीदवार ओसामा शहाब 9248 वोटों से जीते।

14 Nov 2025, 09:47:10 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार के बाद भाजपा की नजरें बंगाल पर

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में NDA की जीत पर कहा कि जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा था, हम समझ गए थे कि जनता इस नकारात्मकता को नकार देगी और हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक पूर्वोदय का विकास नहीं होगा, तब तक विकसित भारत नहीं होगा। बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड ये सब हमारे पूर्वोत्तर का हिस्सा हैं, आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, हमें उस विजन को बंगाल तक ले जाना है।

14 Nov 2025, 09:36:14 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार का यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है- राहुल गांधी

बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएगा।

14 Nov 2025, 08:52:38 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: अब गंगाजी बहते-बहते बंगाल भी पहुंचेगी- मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में NDA की जीत पर कहा कि बिहार ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल पर हाथ रखकर कह दिया है कि अब आपकी भावना, आपका सपना हमारा प्रण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज से ही बिहार में निवेश शुरू कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर लोग अपनी सब्सिडी छोड़ देते हैं। अब गंगाजी बहते-बहते बंगाल भी पहुंचेगी।

14 Nov 2025, 08:49:30 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: जीत काआशीर्वाद देने के लिए आभार- राम कृपाल यादव

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार राम कृपाल यादव ने कहा कि मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए मैं माताओं और बहनों का आभारी हूं, हमारी सरकार ने आपके लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी।

14 Nov 2025, 08:37:00 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: लखीसराय से जीते विजय कुमार सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार को 24,940 मतों के अंतर से हराया।

14 Nov 2025, 08:24:53 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: पीएम मोदी की बिहार के बाद बंगाल पर नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को भी आश्वस्त करता हूं कि अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।

14 Nov 2025, 07:58:24 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में जब मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था तो RJD के लोग विरोध नहीं करते थे लेकिन कांग्रेस को बहुत चुभता था लेकिन आज मैं फिर कहता हूं कि अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार।

14 Nov 2025, 07:48:47 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: बिहार के लोगों ने उड़ा दिया गर्दा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित भाजपा का मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उनका एक अलग अंदाज दिखा। उन्होंने सबसे पहले गमछा लहराकर जीत का जश्न मनाया और फिर बिहार की जनता के नाम अपने संबोधन में कहा कि बिहार में लोगों ने गर्दा उड़ा दिया।

14 Nov 2025, 07:22:54 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: समाज के सभी वर्गों ने दिया आशीर्वाद- जेपी नड्डा

बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस चुनाव में हमें समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला है। वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन समाज को बांटकर राजनीति कर रहा था; उनकी रणनीति समाज को खंडित और विभाजित करके शासन करने की थी। वे बिहार को बिहारियों की मदद से नहीं, बल्कि घुसपैठियों की मदद से चलाना चाहते थे। बिहार की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है और स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है।

14 Nov 2025, 06:55:01 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: भाजपा कार्यालय पहुंचे पीएम मोदी

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं।

14 Nov 2025, 06:52:57 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: राजनाथ ने कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया।

14 Nov 2025, 06:33:27 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: अलीनगर से जीतीं मैथिली ठाकुर

बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने आरजेडी के बिनोद मिश्रा को 11,730 वोटों से पराजित कर दिया है। मैथिली ठाकुर को कुल 84,915 वोट मिले हैं।

14 Nov 2025, 06:10:14 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: फारबिसगंज में 21 वोटों से जीती कांग्रेस

बिहार की फारबिसगंज विधानसभा सीट कांग्रेस महज 21 वोटों से जीत गई है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मनोज बिस्वास ने बीजेपी के विद्या सागर को पराजित किया है। मनोज बिस्वास को 1,20,114 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,19,893 वोट मिले।

14 Nov 2025, 06:08:01 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: सोचसे ज्यादा था अंडर करंट- जीतन राम मांझी

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि जो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा अंडर करंट था। लोगों को नीतीश कुमार पर विश्वास है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने अपना काम किया, जिसमें न परिवारवाद और न ही भ्रष्टाचार था। हम सभी वोटर्स, खासतौर पर महिला वोटर्स को धन्यवाद देते हैं।

14 Nov 2025, 05:49:01 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: नरकटिया से जीते JDU के विशाल कुमार

बिहार की नरकटिया विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार विशाल कुमार मात्र 1,443 वोटों से जीत हुई। उन्होंने आरजेडी के शमीम अहमद को हराया है।

14 Nov 2025, 05:45:31 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी जीतीं

जीतन राम मांझी की बहू और हम उम्मीदवार दीपा कुमारी इमामगंज से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने आरजेडी की ऋतु प्रिया को 25 हजार से अधिक वोटों से हरा दिया है। दीपा कुमारी को कुल 1,04,861 वोट मिले।

14 Nov 2025, 05:31:10 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में सुशासन की हुई जीत- पीएम नरेंद्र मोदी

बिहार में एनडीए की बड़ी जूीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि NDA ने राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। जनता ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखते हुए हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA परिवार के हमारे सहयोगियों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। सुशासन की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है, यह प्रचंड जनादेश हमें जनता की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति देगा।

14 Nov 2025, 05:08:40 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: NDA की जीत पर बोले चिराग

चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी और गठबंधन के बीच जो तालमेल रहा उसी की वजह से हमें प्रचंड जीत मिली। मैं किसी की हार पर नहीं बोलूंगा लेकिन मैं अपने गठबंधन की जीत पर बहुत खुश हूं। मैं मानता हूं मेरे पिता जहां होंगे बहुत खुश होंगे।

14 Nov 2025, 05:07:21 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार चुनाव में कांग्रेस का खाता खुला

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुल गया है। किशनगंज सीट से प्रत्याशी कमरुल हुदा चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 12,658 वोटों से हरा दिया है।

14 Nov 2025, 04:58:48 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: छपरा सीट पर खेसारी लाल 5 हजार वोट से पीछे

छपरा सीट पर 28 में से 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें अब तक आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव 5,015 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं खेसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं। वे कभी बुरे नहीं होते। मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा, जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं।

14 Nov 2025, 04:49:52 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: यह हर एक बिहारवासी की जीत है- अमित शाह

बिहार में NDA की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने NDA को यह जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी। बिहार की जनता का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके विरुद्ध राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर पहुच गई है।

14 Nov 2025, 04:41:09 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: तेज प्रताप यादव हारे

महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव हारे।

14 Nov 2025, 04:39:37 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: तेजस्वी यादव 3,523 वोटों से आगे

राघोपुर सीट पर फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। 20वें राउंड के बाद तेजस्वी यादव 3,523 वोटों से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 04:07:25 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव की 4 सीटों पर JDU ने लहराया परचम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में JDU ने कल्याणपुर, अलौली, हरनौत और बेलागंज सीटों पर निर्णायक जीत दर्ज की गई है। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी ने 1,18,162 वोटों के साथ 38,586 मतों की बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। अलौली में रामचंद्र सदा ने 93,208 वोट पाकर 35,732 मतों से विजय प्राप्त की। हरनौत सीट पर हरिनारायण सिंह ने 1,06,954 वोटों के साथ 48,335 मतों की शानदार बढ़त के साथ जीत दर्ज की। वहीं बेलागंज से मनोरमा देवी ने 95,685 वोटों के साथ 2,882 मतों की मामूली बढ़त के बावजूद जीत अपने नाम की।

14 Nov 2025, 04:00:50 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार के NDA की बंपर जीत के बाद अब बंगाल की बारी- अग्निमित्रा पॉल

भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने बिहार में भाजपा के प्रदर्शन पर कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया है। अब बंगाल की बारी है। हम निश्चिंत हैं कि 2026 में SIR ठीक से होगा। बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये(RJD, कांग्रेस) अपने परिवार और एजेंडा के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। इस चुनाव में बिहार के साधारण लोगों की जीत हुई है।

14 Nov 2025, 03:51:35 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे

आधिकारिक चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, 15/30 राउंड की मतगणना के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर 8461 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 03:37:34 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: लोग विकासराज चाहते हैं, जंगलराज नहीं- एकनाथ शिंदे

बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं हमारी लाडली बहनों द्वारा किए गए कमाल के लिए बधाई देता हूं। विकास का शासन जारी रहेगा; लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है। मैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। जनता, हमारी लाडली बहनों ने भारी संख्या में मतदान किया है। लोग विकासराज चाहते हैं, जंगलराज नहीं।

14 Nov 2025, 03:16:54 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार- उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसी कारण बिहार की जनता ने हमें एक बार फिर आशीर्वाद दिया है।

14 Nov 2025, 03:09:20 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में NDA के बहुमत के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई- भूपेश बघेल

बिहार में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है- ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हें बधाई देता हूं। 65 लाख वोट हटाए गए और 21 लाख मतदाता जोड़े गए। यह जादू ज्ञानेश कुमार ने किया है, ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही सारी कोशिशें की हैं। उन्हें बधाई।

14 Nov 2025, 02:55:19 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: रघुनाथपुर से RJD प्रत्याशी ओसामा आगे

रघुनाथपुर से RJD प्रत्याशी ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। JDU उम्मीदवार विकास कुमार सिंह 16,894 वोटों के अंतर से पीछे हैं।

14 Nov 2025, 02:48:21 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: RJD का वोट शेयर BJP-JDU से ज्यादा

बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही RJD बुरी तरह से पिछड़ रही हो, लेकिन वोट शेयर में BJP और JDU, दोनों से आगे है। 2.30 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि RJD के पास 22.77 फीसदी वोट शेयर है, जबकि बीजेपी के पास 20.92 और जेडीयू के पास 18.96 परसेंट वोट शेयर है।

14 Nov 2025, 02:47:32 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: NDA में सबसे बड़ी पार्टी BJP

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए के सभी दलों को 202 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। BJP को 91, नीतीश कुमार की JDU को 81, चिराग पासवान की LJPR को 22, जीतन राम मांझी की HAM को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 3 सीटों पर बढ़त मिली है.

14 Nov 2025, 02:37:54 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी पीछे

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार एक नंबर पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव करीब 10 हजार वोटों से पीछे हैं। वहीं महुआ सीट से तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तेज प्रताप 26,000 वोटों से लोजपा (आर) के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से पीछे चल रहे।

14 Nov 2025, 02:23:22 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: तारापुर से सम्राट चौधरी ने दर्ज की बंपर जीत

तारापुर विधानसभा क्षेत्र से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। सम्राट चौधरी ने राजद के अरुण कुमार को हराया है।

14 Nov 2025, 02:21:14 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: एनडीए की बढ़त पर जेडीयू का पोस्ट

बिहार में NDA की बढ़त पर जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट किया है। जेडीयू ने पोस्ट करते हुए लिखा… जिता है बिहार की महिलाओं का विश्वास… जीता है एनडीए, जीता है बिहार..

14 Nov 2025, 02:12:18 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जीते

मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। राजद की वीणा देवी को अनंत सिंह ने हराया है।

14 Nov 2025, 02:04:33 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: जश्न में डूबे भाजपा समर्थक

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं। ताजा आंकड़ों में एनडीए 200 के पार पहुंच गया है। कुल 243 सीटों में से 202 पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 91 सीटों पर, JDU 81 पर, LJP(R) 21 पर, हम 5 पर, RLM 4 सीट पर आगे है।

14 Nov 2025, 02:00:00 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: रुझानों में पहली बार एनडीए की डबल सेंचुरी

बिहार चुनाव के रुझानों में पहली बार एनडीए की डबल सेंचुरी दर्ज होती दिख रही है। एनडीए 201 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन 37 पर सिमटता नजर आ रहा है। रुझानों का यह भारी अंतर साफ संकेत देता है कि बिहार में सत्ता की चौखट पर एनडीए की वापसी लगभग तय है और विपक्ष बड़ी गिरावट से जूझ रहा है।

14 Nov 2025, 01:24:26 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: केसरिया में जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीतीं

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं। पहला नतीजा जेडीयू के पक्ष में आया है। केसरिया विधानसभा सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीत गई हैं।

14 Nov 2025, 01:18:29 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: ये जीत विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की- मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है।

14 Nov 2025, 01:04:41 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: शाम 7 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे PM मोदी

बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए शानदार जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी हेक्वार्टर पहुंच सकते हैं।

14 Nov 2025, 01:02:00 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: रघुनाथपुर से ओसामा शहाब बड़े अंतर से आगे

रघुनाथपुर विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ सी होती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों वाले रुझान अगर कायम रहे तो RJD कैंडिडेट ओसामा शहाब को एक विशाल अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल वह निकटतम प्रतिद्वंद्वी JDU उम्मीदवार विकास कुमार सिंह से 9,236 मतों से आगे हैं।

14 Nov 2025, 12:42:26 PM IST

Bihar Chunav Result LIVE: नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बाहर धकेला

शुरुआती रुझानों में एनडीए की भारी बढ़त के बाद जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट कर राजद पर हमला बोला है। जेडीयू ने पोस्ट करते हुए लिखा… नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया है। यही है सुशासन का असली प्रभाव, और यही है बिहार का आत्मविश्वास।

14 Nov 2025, 12:34:29 PM IST

Bihar Chunav Result LIVE: महज 219 वोटों से तेजस्वी आगे

छठवें राउंड की गिनती के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से 219 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 12:26:12 PM IST

Bihar Chunav Result LIVE: बिहार को जंगलराज नहीं चाहिए- केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहु्मत दिया है। इसके लिए सबसे पहले बिहार के सभी मतदाता भाई-बहनों का अभिनंदन। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए। अपने बच्चों का और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगलराज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टिकरण करने वाला नहीं चाहिए।

14 Nov 2025, 12:18:05 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: महागठबंधन के दावों को जनता ने नकारा, पीके की जनता में कहीं कोई पकड़ नहीं- भाजपा सांसद संजय जायसवाल

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के मतगणना रुझानों पर कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि NDA भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और अब लगभग तस्वीर स्पष्ट है एक बड़े बहुमत के साथ NDA पुन: शासन में आ रहा है। महागठबंधन के केवल दावे थे, प्रशांत किशोर का जो हश्र होना चाहिए था वही हुआ है, उनकी जनता में कही पकड़ नहीं थी।

14 Nov 2025, 12:03:42 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: बिहार में BJP 84, JDU 77 सीटों पर आगे- EC

चुनाव आयोग ने 243 सीटों का आंकड़ा जारी किया है। इनमें बिहार में BJP 84, JDU 77 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चतल रही है और जीतन राम मांझी की पार्टी HAM 5 सीट पर आगे है। जबकि विपक्षी महागठबंधन से आरजेडी 35, कांग्रेस 5 सीट पर आगे है, CPI (ML) बिहार में 7 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में 3 सीटों पर आगे चल रही है।

14 Nov 2025, 11:57:01 AM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: बिहार का मतलब नीतीश कुमार, पटना में लगे पोस्टर

बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी दिख रही है, ऐसे में पटना में बिहार का मतलब नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है। ताजा रुझानों में सत्तारूढ़ एनडीए 191 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि विपक्षी महागठबंधन महज 49 सीटों पर आगे चल रहा है।

14 Nov 2025, 11:48:59 AM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE: बिहार में लोगों को बदलाव नहीं, विकास चाहिए- लोजपा सांसद शांभवी चौधरी

LJP (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हमने पहले से ही कहा था कि बिहार में लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए। जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है, उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही नकार दिया था। उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है। जिस तरीके से NDA के पक्ष में जनता की लोकप्रियता थी ये तय था कि बहुमत की सरकार बनने वाली है।

