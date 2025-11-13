Bihar Election 2025: आज आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम, तेजस्वी ने किया जीत का दावा, NDA ने कहा- नीतीश की वापसी तय

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ घंटों का इंतजार है। इस बार राज्य में दो चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65.08 फीसदी, जबकि दूसरे चरण में रिकॉर्ड 69.20% मतदान हुआ। एग्जिट पोल्स के औसत अनुमानों पर भरोसा करें, तो NDA को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन असल नतीजे कल आएंगे।

13 Nov 2025
कल आएंगे नतीजे, एग्जिट पोल्स में NDA सरकार
कल आएंगे नतीजे, एग्जिट पोल्स में NDA सरकार

NDA के इन दिग्गजों की सियासी किस्मत का फैसला आज

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए आज काउंटिंग होगी। एनडीए की ओर से उप-मुख्यंमत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार में 15 मंत्री, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, मदन सहनी, नितिन नबीन, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेन्द्र मेहता, संजय सरावगी, ड़ॉ. सुनील कुमार, जिवेश कुमार, राजू कुमार सिंह और कृष्ण कुमार मंटू के अलावा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव, राम कृपाल यादव, श्याम रजक, अनंत सिह, अमरेन्द्र पांडेय, हरिनारायण सिंह, उमेश कुशवाहा, श्रेयसी सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, डॉ. प्रेम कुमार, नीरज कुमार सिंह, श्रीमती लेशी सिंह, नीतीश मिश्रा, सुनील कुमार पिंटू, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, विजय कुमार मंडल, मोहम्मद जमा खान, प्रमोद कुमार, कृष्ण नंदन पासवान, कृष्ण कुमार ऋषि, शीला मंडल, महाबली सिंह, दुलालचंद गोस्वामी, RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता, अनिल कुमार, HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी की किस्मत कल खुलेगी।

महागठबंधन के इन दिग्गजों की सियासी किस्मत कल होगी तय

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अलावा अवध बिहारी चौधरी, डॉ. रामानंद यादव, वीणा देवी, ललित कुमार यादव, विजेन्द्र चौधरी, रेणु कुशवाहा, खेसारी लाल यादव, आलोक मेहता, भाई वीरेन्द्र, अनिरूद्ध यादव, अवधेश राय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, अब्दुल जलील मस्तान, बीमा भारती, कौशल यादव, पूर्णिमा यादव, राजेश राम, अजीत शर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुयी है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, आईपी गुप्ता, शिवदीप लांडे, आनंद मिश्रा, वी.के.रवि, जयप्रकाश सिंह, आर.के.मिश्रा, राम नारायण सिंह समेत अन्य की किस्मत कल खुलेगी।

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष की भी साख दांव पर

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान की सियासी किस्मत का फैसला कल होगा।

क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स?

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। उससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं, अधिकतर सभी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ इस सर्वे को लेकर बिहार एनडीए काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने सर्वे के नतीजों पर सवाल उठाए हैं।

तमाम सर्वे में NDA को स्पष्ट बहुमत

देश की तकरीबन एक दर्जन सर्वे एजेंसियों के सर्वे में एनडीए को 140 से 170 के बीच सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को 60 से 112 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी को सर्वे में 0 से 5 सीटों के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

POLL OF POLLS में भी NDA सरकार

तमाम एजेंसियां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को आसानी से बहुमत देती नजर आ रही हैं। इन तमाम एजेंसियों के सर्वे का सर्वे करने के बाद एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को 85 से 95 सीटें, जनसुराज को 0 से 5 सीटें और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि असल नतीजे कल आएंगे।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
13 Nov 2025, 11:36:57 PM IST

Bihar Election Counting Update 2025: सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ EVM वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर (RO) सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम घोषित करेंगे, जिसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाएगा। पहले रुझान सुबह 9 बजे के बाद आने शुरू होंगे।

13 Nov 2025, 10:57:25 PM IST

Bihar Election Result 2025: जनता ने बदलाव के लिए किया मतदान, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं- तेजस्वी यादव

महागठबंधन के सीएम फेस राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी लोग एक दम आश्वस्त हैं कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी लोगों ने महागठबंधन, INDIA गठबंधन के पक्ष में, बदलाव के लिए मतदान किया है। हम लोग कल चुनाव जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार मुस्तैदी के साथ मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं, चौकन्ने हैं और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलतियां कीं, कोई गैर संवैधानिक काम किया, अन्याय किया या किसी के इशारे पर कोई अधिकार काम करेगा तो जनता एक पैर पर खड़ी है। कोई किसी के इशारे पर काम करेगा तो उसे सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम कहेंगे कि निष्पक्ष होकर मतगणना कीजिए। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं और ये सरकार जाने वाली है। हमें सूचना मिली है कि कल पूरी मतगणना प्रक्रिया को धीमा करवाने की रणनीति बनाई गई है। खासतौर पर ऐसी सीटें जहां पर मार्जिन कम हैं लेकिन हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और हमारी जीत निश्चित है। सभी अधिकारियों और खासकर चुनाव आयोग से हमारी अपील है कि निष्पक्ष होकर मतगणना कीजिए।

13 Nov 2025, 08:22:39 PM IST

Bihar Election Result 2025: नतीजों से पहले जीतन राम मांझी की कार्यकर्ताओं से अपील

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के संस्थापक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक भावनात्मक संदेश जारी किया है। मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तन, मन और धन से मेहनत कर HAM को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब पूरा बिहार इसकी चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कम सीटें मिलने के बावजूद इस चुनाव में HAM का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहेगा। मांझी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि परिणाम आने के बाद जीत की खुशी में न पटाखे छोड़ें और न ही कोई बड़ा जश्न मनाएं। अगर कुछ करना ही है तो उसी पैसे से किसी गरीब की मदद करें, यही असल मायने में मांझीवाद होगा।

13 Nov 2025, 08:16:12 PM IST

Bihar Election Result 2025: महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी की बैठक

बिहार चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले महागठबंधन के सीएम फेस RJD नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की पार्टियों की अहम बैठक अपने सरकारी आवास पर बुलाई है। इस बैठक में महागठबंधन के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। जानकारी के अनुसार, बैठक में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन की अन्य सहयोगी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में मतगणना के दौरान की रणनीति, एजेंटों की तैनाती, संभावित रूझानों पर प्रतिक्रिया और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

13 Nov 2025, 08:02:12 PM IST

Bihar Election Result 2025: कोई नहीं चाहेगा कि 90 का जंगलराज लौटे- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा कि देश की विपक्षी पार्टियां जब देश के लोगों को इस तरह के बयान देकर उकसाने का प्रयास करें तो यह चिंता का विषय है। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है। जो संतोष NDA के नेताओं के चेहरों पर हैं वो महागठबंधन के नेताओं के चेहरों पर नहीं है जो अपने आप में बताता है कि वे लोग किस तरह से हार रहे हैं। मेरा विश्वास बिहार और बिहारियों पर है। मैं मानता हूं कि कोई नहीं चाहेगा कि 90 का जंगलराज लौटे। न केवल एग्जिट पोल पर मैं ये बयानबाजी कर रहा हूं बल्कि NDA के नेताओं की मेहनत पर मुझे विश्वास है।

13 Nov 2025, 07:54:15 PM IST

भड़काऊ देने के आरोप पर राजद नेता सुनील सिंह पर FIR

बिहार में एग्जिट पोल और मतगणना को लेकर दिए गए बयान पर RJD के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह के खिलाफ पटना साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की गई है। सुनील सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, जिससे माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर कल काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 174, 353, 352 और 123(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बयान की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी माहौल में तनाव बढ़ाने वाला बताया है, जबकि RJD नेताओं का कहना है कि सुनील सिंह के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

13 Nov 2025, 07:52:59 PM IST

बिहार में सरकार बदल रही है- दीपांकर भट्टाचार्य

कल बिहार चुनाव परिणाम आएंगे। उससे पहले CPI (माले) नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, कि मतगणना सही ढंग से हो क्योंकि जो अभी संकेत मिल रहे हैं वो सही नहीं है। साफ-सुथरे ढंग से मतगणना हो। जो लोगों ने वोट दिया, वही परिणाम निकले। इस बार बदलाव के लिए लोगों ने मतदान किया है। बिहार में सरकार बदल रही है।

13 Nov 2025, 07:51:14 PM IST

RJD MLC सुनील कुमार सिंह के बयान पर विजय कुमार सिन्हा का हमला

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा कि जंगलराज की पाठशाला में पढ़ने वाले इन लोगों ने अराजकता का ज्ञान प्राप्त किया और अब उस अराजकता को ये लोग गुंडाराज में परिवर्तित करने का काम करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल गए कि बिहार की जनता शांति चाहती है और विकास की रफ्तार के साथ खड़ी है। यह लोकतंत्र का महापर्व है, जिसे पवित्रता, शुद्धता और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। हम अपील करेंगे ऐसे लोगों से कि यदि आपका विश्वास लोकतंत्र में है तो उन्माद पैदा करने का खेल बंद करें और जनता के जनादेश को स्वीकार करें। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि जो लोग चुनाव के नाम पर अराजकता उत्पन्न करते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव के बाद भी संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

13 Nov 2025, 06:13:04 PM IST

Bihar Election Result 2025: RJD MLC सुनील सिंह के बयान को तोड़-मोड़ा न जाए- मनोज झा

राजद नेता मनोज कुमार झा ने RJD MLC सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा कि उनके बयान को तोड़-मोड़ा न जाए। हमारा एग्जिट पोल पीएम मोदी के बयानों पर निर्भर करता है।वही हम देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने जिन मुद्दों को उठाया था वो आज परिपक्व हो गया है नौकरी, पलायन पर बात करना हर दल की मजबूरी है। बिहार में सरकार हमारी ही बन रही है।

13 Nov 2025, 05:22:57 PM IST

JDU वार रूम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एकाएक जदयू के द्वारा बनाए गए वार रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। चुनाव और मतगणना को लेकर यह वार रूम को बनाया गया है। मुख्यमंत्री वहां गए थोड़ी देर रुके उन्होंने पूरी तैयारी को देखा और लोगों से बातचीत की। वार रूम का निरीक्षण करने के बाद अपने आवास लौट गए।

13 Nov 2025, 05:10:20 PM IST

Bihar Election Result 2025: धमकीबाज नेताओं को जनता ने किया सबक सिखाने का काम- राजीव रंजन प्रसाद

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राजद नेता सुनील सिंह के बयान पर कहा कि RJD के लोग हार चुके हैं। जंगलराज वालों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जहां भी इनकी हार पक्की दिखाई देती है ये लोग कोहराम मचाना शुरू करते हैं। हार का ठीकरा ये लोग चुनाव आयोग पर तो थोपेंगे ही बल्कि जनता का भी अपमान किया जा रहा है। दरअसल कोई भी तंत्र जनादेश नहीं देता है। जनता की प्रतिक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि राजद इस बात का एहसास है कि साल 2010 से भी ज्यादा बुरे नतीजे उनके खिलाफ आने वाले हैं। जनता ने निर्भीक मतदान किया है, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने में सफलता हासिल की है। धमकीबाज नेताओं को सबक सिखाने का काम जनता ने पहले ही कर दिया है क्योंकि उनके चाल, चरित्र और चेहरे को जनता पहचानती है।

13 Nov 2025, 05:05:15 PM IST

Bihar Election Result 2025 : 20 साल की सरकार के खिलाफ लोगों ने किया वोट- राजेश राम

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजेश राम ने कहा कि मैंने पाया है कि इस बार मतदाताओं के हाव-भाव बदले थे। जब बदलाव का मूड होता है तो जनता के हाव-भाव बदलते हैं। 20 साल की सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, मजबूती से पूरी एकजुटता से। सत्ता पक्ष के जो माने गए मतदाता रहे उनमें भी उत्साह कम देखा गया।

13 Nov 2025, 05:03:45 PM IST

Bihar Election Result 2025 : बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे- जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा

जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार विधान सभा चुनाव 2025 पर कहा कि हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे।

13 Nov 2025, 05:00:42 PM IST

Bihar Election Result 2025: लोग जगंलराज को नहीं भूले- ब्रजेश पाठक

बिहार चुनाव में मतगणना से पहले, यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ NDA सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद समेत जो महागठबंधन है वो बुरी तरह से हार का सामना कर रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ NDA सरकार बन रही है। बिहार में आज भी राजद के जंगलराज को लोग भूले नहीं हैं। बिहार के लोग राजद और उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को गुंडाराज को लेकर माफ नहीं करेंगे।

13 Nov 2025, 04:02:29 PM IST

Bihar Election Result 2025: हार के डर से हताशा में राजद - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने RJD पर हमला बोला है। जायसवाल ने कहा कि RJD हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार की जनता और मतदाता ने NDA को जनादेश दिया है और जिस तरह का माहौल है NDA भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।

13 Nov 2025, 03:27:02 PM IST

Bihar Election Result 2025: बिहार में हुई 80 लाख वोटों की चोरी- आप सांंसद संजय सिंह

बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि अभी 14 नवंबर तक परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जो वोट चोरी हुई है उसका बहुत व्यापक असर इस चुनाव पर पड़ेगा। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि 80 लाख वोट बिहार में चोरी हुए हैं। 80 लाख मतदाता वोट देने से वंचित हुए हैं।

13 Nov 2025, 02:46:50 PM IST

रोहतास में घुसे ट्रक की सच्चाई आई सामने

रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि कल शाम हमें सूचना मिली कि EVM से भरा एक ट्रक बाजार समिति, तकिया में घुसा है। यह सूचना मिलने के बाद, हमने पाया कि एक ट्रक 7.59 पर बाजार समिति में घुसा था और पुलिस ने उसकी पूरी जांच की थी। इसकी प्रविष्टि लॉगबुक में दर्ज की गई थी। प्रविष्टि में लिखा था कि ट्रक खाली बक्सों से भरा था। उम्मीदवार, उनके अधिकृत कर्मचारी और उनके समर्थक वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन सभी के सामने ट्रक को खोला गया और उसमें ढेर सारे स्टील के बक्से मिले। जिलाधिकारी ने कहा, हर बक्सा निकाला गया और सभी बक्से खाली पाए गए। पूरे ट्रक की जांच करने के बाद, सभी बक्सों को उसी ट्रक में वापस लोड कर दिया गया। वहां मौजूद सभी उम्मीदवारों को यह स्पष्ट हो गया कि EVM से लदे ट्रक के परिसर में घुसने की सूचना झूठी थी और ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है।

13 Nov 2025, 02:24:23 PM IST

मतगणना के चलते पटना में 12वीं तक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर पटना जिलान्तर्गत सभी 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना दिनांक 14 नवंबर, 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से एएन कॉलेज, पटना में होना निर्धारित है। यातायात प्रबंधन, लोक सुविधा एवं जनहित के दृष्टिकोण से पटना जिला के सभी विद्यालयों में 14 नवंबर को 12वीं कक्षा तक पठन-पाठन स्थगित रहेगा- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना

13 Nov 2025, 01:28:45 PM IST

Bihar Election Result 2025: लोगों ने पहले ही बना लिया था NDA सरकार बनाने का- राम कृपाल यादव

भाजपा नेता राम कृपाल यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि बिहार में NDA सरकर ही बनेगी। लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि हम NDA को वोट करेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे।

13 Nov 2025, 12:54:29 PM IST

Bihar Election Result 2025: बिहार में बनेगी एनडीए सरकार- मंत्री प्रेम कुमार

बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा कि NDA सरकार बनाने जा रही है। सोर्स से जानकारी मिल रही है और साफ नजर आ रहा है कि NDA की सरकार बनने वाली है। कल परिणाम आने के बाद NDA की सरकार बनेगी।

13 Nov 2025, 12:23:10 PM IST

Bihar Election Result 2025: एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते- कांग्रेस नेता सचिन पायलट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बिहार चुनाव नतीजों पर आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। हरियाणा में हमारी सरकार बनने की भविष्यवाणी थी, लेकिन काउंटिंग ने सब उलट दिया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।

13 Nov 2025, 11:59:33 AM IST

Bihar Election Result 2025: नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार- राजीव रंजन

बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले नीतीश कुमार के नए पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है, पर सियासत तेज हो गई है। राजद ने पलटवार करते हुए तेजस्वी को असली टाइगर बताया है, वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिल्कुल टाइगर जिंदा है। नीतीश कुमार ने अपनी अनोखी शैली से करारा जवाब दिया है। टाइगर ने अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों को जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से NDA की सरकार बनेगी।

13 Nov 2025, 11:53:41 AM IST

Bihar Election Result 2025: असली टाइगर तेजस्वी यादव- मृत्युंजय तिवारी

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज रात विदाई है। आज रात एनडीए सरकार के लिए भारी है. पटना में नीतीश कुमार के टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पोस्टर वाले टाइगर को जनता पसंद नहीं करती। असली टाइगर तेजस्वी यादव हैं।

13 Nov 2025, 11:29:45 AM IST

Bihar Election Result 2025: नीतीश कुमार का पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे लेकिन उससे पहले बिहार की फिजाओं में सियासी माहौल गर्म है। इसी माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिस पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है।

13 Nov 2025, 11:23:14 AM IST

Bihar Election Result 2025: NDA सरकार फिर से सत्ता में आ रही है- दिलीप जायसवाल

बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे कल आएंगे लेकिन दोनों खेमें अपनी जीत का दावा कर रहै है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि NDA सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है और अब यह EVM में बंद हो गया है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। बिहार की जनता NDA सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। जब सत्ता विरोधी लहर होती है, तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते हैं। मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है।

13 Nov 2025, 11:19:33 AM IST

बिहार ने विकास के लिए नरेंद्र-नीतीश को दिया वोट- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कि कहा कि तंज भरे लहजे में कहा कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को बिहार के लोग क्यों वोट देंगे? लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा जिन्होंने परिवार के लिए ही जीवन जिया। ना गरीब की मदद की ना यादव की। बिहार ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दिया है।

13 Nov 2025, 11:00:59 AM IST

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव बोले, लोकतंत्र की जननी बिहार तैयार है, जनता सतर्क और सिस्टम सजग

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार की रात पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़ी तमाम दिशा-निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार की जनता न्यायप्रिय है और इस बार भी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

13 Nov 2025, 10:55:52 AM IST

Bihar Election 2025: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की बढीं मुश्किलें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान काराकाट विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह मुश्किल में पड़ गई हैं। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की गई है। यह मामला बिना अनुमति होटल में ठहरने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, बिक्रमगंज एसडीओ सह काराकाट विधानसभा क्षेत्र (संख्या 213) के निर्वाची पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बिक्रमगंज थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर ज्योति सिंह, उनके माता-पिता, भाई-बहन सहित 18 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।

13 Nov 2025, 09:49:41 AM IST

Bihar Election Results: रोहतास- विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा

बिहार में रोहतास विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा होने की खबर है। राजद सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने टीन के खाली बक्सा लदे ट्रक के स्ट्रांग रूम परिसर में जाने पर हंगामा किया। जिसके बाद डीएम तथा एसपी मौका पर पहुंचे। राजद के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की है।

13 Nov 2025, 09:48:07 AM IST

Bihar Election 2025: पटना जिले में 16 नवंबर तक बढ़ाई गई आदर्श आचार संहिता

चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को बिहार चुनावों की मतगणना के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है। आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर को ईसीआई द्वारा बिहार चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है

13 Nov 2025, 07:52:35 AM IST

Bihar Election 2025: CM नीतीश ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, NDA की जीत की मांगी दुआएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को तख्त हरमंदिर पटना साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेका। उन्होंने गुरु महाराज से NDA की जीत के लिए विशेष रूप से दुआएं मांगीं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया।

13 Nov 2025, 07:47:52 AM IST

Bihar Vidhansabha Chunav Counting Update: सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी काउंटिंग

बिहार के 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए कल यानी 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। नतीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कल सुबह 8:00 बजे से वोट गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती पूरी की जाएगी। उसके बाद ईवीएम के नतीजों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए हर सीट पर 14 काउंटिंग टेबल बनाई गई हैं। हर एक राउंड में 14 बूथ के नतीजे जोड़े जाएंगे।

