Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया ऐतिहासिक, SIR पर भी कही बड़ी बात

दूसरे चरण में इन 122 सीटों पर मतदान

वाल्मिकी नगर, रामनगर (सुरक्षित),नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि (सुरक्षित), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा (सुरक्षित),परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर(सुरक्षित), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (सुरक्षित), छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज (सुरक्षित), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, कसबा, बनमनखी (सुरक्षित), रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (सुरक्षित) बरारी, कोढ़ा(सुरक्षित), बिहपुर, गोपालपुर , पीरपैंती (सुरक्षित), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया (सुरक्षित), बांका, कटोरिया(सुरक्षित), बेलहर, रामगढ, मोहनिया (सुरक्षित), भभुआ, चैनपुर, चेनारी (सुरक्षित), सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर (सुरक्षित), गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा (सुरक्षित), औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज (सुरक्षित), बाराचट्टी (सुरक्षित), बोधगया (सुरक्षित), गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली (सुरक्षित), हिसुआ, नवादा, गोबिंदपुर, वारसलिगंज, सिकंदरा (सुरक्षित),जमुई, झाझा और चकाई।

इन सीटों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान

कटोरिया के 121 मतदान केंद्रों, बेलहर के 140, चैनपुर, चेनारी के 62, गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरूआ के 12, शेरघाटी के 48 , इमामगंज के 361, बाराचट्टी के 36 और बोधगया के 20 पोलिंग पूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। रजौली, गोविंदपुर और जमुई जिले की सभी चार विधानसभा सीटों सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

दूसरे चरण में NDA और महागठबंधन के प्रत्याशियों का हिसाब

दूसरे चरण के चुनाव में NDA के घटक BJP ने 53, JDU ने 44, चिराग पासवान की पार्टी LJP(R) ने 15, उपेंद्र कुशवाहा की प्रार्टी RLD ने 4 प्रत्याशी और जीतन राम मांझी की पार्टी HAM ने 06 प्रत्याशी अखाड़े में उतारे हैं। वहीं, महागठबंधन के घटक RJD ने 71, कांग्रेस ने 37, मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने 7, CPI(ML) ने 06, CPI ने 04 और मार्क्सवादी CPI(M) ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है।

NDA के इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए से जिन दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, डॉ. प्रेम कुमार, नीरज कुमार सिंह, श्रीमती लेशी सिंह, नीतीश मिश्रा, सुनील कुमार पिंटू, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, विजय कुमार मंडल, मोहम्मद जमा खान, प्रमोद कुमार, कृष्ण नंदन पासवान, कृष्ण कुमार ऋषि, शीला मंडल, महाबली सिंह, दुलालचंद गोस्वामी, श्रेयसी सिंह, राजू तिवारी, RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता, अनिल कुमार, HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी समेत अन्य शामिल हैं।

दूसरे चरण के मतदान में महागठबंधन के ये दिग्गज

महागठबंधन की तरफ से पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, अब्दुल जलील मस्तान, बीमा भारती, कौशल यादव, पूर्णिमा यादव, राजेश राम, अजीत शर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुयी है।

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर

हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण में दांव पर लगी है।