Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया ऐतिहासिक, SIR पर भी कही बड़ी बात

वाल्मिकी नगर, रामनगर (सुरक्षित),नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि (सुरक्षित), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा (सुरक्षित),परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर(सुरक्षित), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (सुरक्षित), छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज (सुरक्षित), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, कसबा, बनमनखी (सुरक्षित), रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (सुरक्षित) बरारी, कोढ़ा(सुरक्षित), बिहपुर, गोपालपुर , पीरपैंती (सुरक्षित), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया (सुरक्षित), बांका, कटोरिया(सुरक्षित), बेलहर, रामगढ, मोहनिया (सुरक्षित), भभुआ, चैनपुर, चेनारी (सुरक्षित), सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर (सुरक्षित), गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा (सुरक्षित), औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज (सुरक्षित), बाराचट्टी (सुरक्षित), बोधगया (सुरक्षित), गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली (सुरक्षित), हिसुआ, नवादा, गोबिंदपुर, वारसलिगंज, सिकंदरा (सुरक्षित),जमुई, झाझा और चकाई।
कटोरिया के 121 मतदान केंद्रों, बेलहर के 140, चैनपुर, चेनारी के 62, गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरूआ के 12, शेरघाटी के 48 , इमामगंज के 361, बाराचट्टी के 36 और बोधगया के 20 पोलिंग पूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। रजौली, गोविंदपुर और जमुई जिले की सभी चार विधानसभा सीटों सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
दूसरे चरण के चुनाव में NDA के घटक BJP ने 53, JDU ने 44, चिराग पासवान की पार्टी LJP(R) ने 15, उपेंद्र कुशवाहा की प्रार्टी RLD ने 4 प्रत्याशी और जीतन राम मांझी की पार्टी HAM ने 06 प्रत्याशी अखाड़े में उतारे हैं। वहीं, महागठबंधन के घटक RJD ने 71, कांग्रेस ने 37, मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने 7, CPI(ML) ने 06, CPI ने 04 और मार्क्सवादी CPI(M) ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है।
दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए से जिन दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, डॉ. प्रेम कुमार, नीरज कुमार सिंह, श्रीमती लेशी सिंह, नीतीश मिश्रा, सुनील कुमार पिंटू, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, विजय कुमार मंडल, मोहम्मद जमा खान, प्रमोद कुमार, कृष्ण नंदन पासवान, कृष्ण कुमार ऋषि, शीला मंडल, महाबली सिंह, दुलालचंद गोस्वामी, श्रेयसी सिंह, राजू तिवारी, RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता, अनिल कुमार, HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी समेत अन्य शामिल हैं।
महागठबंधन की तरफ से पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, अब्दुल जलील मस्तान, बीमा भारती, कौशल यादव, पूर्णिमा यादव, राजेश राम, अजीत शर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुयी है।
हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण में दांव पर लगी है।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एग्जिट पोल कब सही था? आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कहां है? मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है।
बिहार भाजपा के सह-प्रभारी और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मैं बिहार के मतदाताओं, खासकर बहनों, माताओं और युवाओं को बधाई देना चाहता हूं। बिहार के मतदाता जागरूक हैं। पीएम मोदी के काम और नीतीश कुमार पर उनके विश्वास ने लोगों को एनडीए के पक्ष में वोट दिया है। तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट हार गए हैं और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। एनडीए सरकार बनाने जा रहा है।
Bihar Ka Exit Poll: बिहार में फिर से बनती दिख रही है नीतीश की सरकार
बिहार विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल्स सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर भी लोगों की नजर है। पिछली बार एआईएमआईएम ने सभी को चौंकाते हुए 5 सीटें जीत ली थीं। इस बार विभिन्न सर्वे पर नजर डालें तो इस बार एआईएमआईएम पिछला प्रदर्शन दोहराने में सफल नहीं होती दिख रही है। हालांकि, ओवैसी की पार्टी इस बार भी बिहार में अपना खाता खोलने में सफल रहेगी। एआईएमआईएम को बिहार विधानसभा में 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं।
बिहार चुनाव में महागठबंधन दलों में शामिल आरजेडी को 53 से 58, कांग्रेस को 10 से 12, वीआईपी को 1 से 4, सीपीआई(एमएल) को 5 से 8 जबकि सीपीआई/सीपीएम को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर, एनडीए दलों में बीजेपी को 67 से 73, जेडीयू को 67 से 73, एलजेपी(आर) को 7 से 9, हम को 4 से 5 जबकि आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं।
महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एग्जिट पोल के नतीजों को नकार दिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 'एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे। 14 नवंबर को पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी मतों से जीतेंगे... बिहार में जनता ने NDA सरकार के खिलाफ वोट दिया है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, उन्हें रहने दीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है...'
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार चुनाव पर कहा, "2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहे। सबसे पहले, 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में भाग लिया। सभी राजनीतिक दलों के जमीनी स्तर के चुनाव कार्यकर्ताओं और लगभग 1.76 लाख बूथ-स्तरीय एजेंटों की भागीदारी रही। चुनाव कार्यकर्ताओं के अथक और पारदर्शी प्रयासों के कारण, बिहार के 38 जिलाधिकारियों में से किसी को भी SIR के संबंध में एक भी अपील प्राप्त नहीं हुई।
पीपल्स पल्स के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए को पसंद किया है। सर्वे के मुताबिक, 66.8 प्रतिशत महिला मतदाताओं एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। वहीं, महागठबंधन को महिला वोटरों का सिर्फ 24.8 प्रतिशत वोट मिला है। वहीं, 7 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने प्रशांत किशोर की नई जन सुराज पार्टी को अपना समर्थन दिया है जबकि 1.4 प्रतिशत बिहार की महिला मतदाताओं ने अन्य उम्मीदवारों को पक्ष में वोट किया है।
एग्जिट पोल्स के बाद नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। JDU नेता के.सी. त्यागी ने कहा कि ये चुनाव लालू यादव के कुशासन और नीतीश कुमार के सुशासन के बीच था। कभी वे (RJD) वोट चोरी की बात करते रहे, कभी EVM की, ये उनकी हताशा थी। हम दो-तिहाई बहुमत से जीतेंगे। नीतीश कुमार ही CM का चेहरा थे, हैं और रहेंगे।
सर्वे एजेंसी People's Insight के सर्वे में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जन सुराज को 0-2 सीटें तथा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है।
पोलस्ट्रेट ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं महागठबंधन को 100-108 सीटें मिलने की संभावना जताई है जबकि अन्य के खाते में 3-5 सीटें जाने का अनुमान है।
People Pulse exit poll के सर्वे में NDA को 133-159 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2-13 सीटें जा सकती हैं।
बिहार में मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के भी नतीजे आ गए हैं। सर्वे एजेंसी Matrize के एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167, महागठबंधन को 70-90,जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स प्लस के सर्वे में एनडीए को 133-159 सीटें तो महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जन सुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145-160 सीटें, जबकि महागठबंधन को 73-91 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जन सुराज को एक भी सीटें नहीं मिलने का अनुमान है।
बिहार में दूसरे चरण ता मतदान होने के बाद आज शाम से एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। अधिकतर एग्जिट पोल्स में बिहार में NDA को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। इस पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में हम और भी ऊपर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी की धरती है। उस धरती पर रहने वाले लोगों ने राष्ट्र को एक संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% मतदान हुआ था, वहीं इस बार पहले चरण में 65% और दूसरे चरण में यह 68% के करीब रहा। यह दर्शाता है कि बिहार ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को नकार दिया है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेताओं पर अपना विश्वास जताया। बिहार में लोग शांति और सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस उन्माद पैदा करते हैं। बिहार की जनता यह समझ चुकी है, NDA भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक जदयू प्रदेश कार्यालय का दौरा किया।
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पटना में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज शाम 7:30 बजे EC प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
राजद सांसद मीसा भारती ने बिहार में बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। 20 साल से यहां रोजगार के अवसर नहीं थे, कोई कारखाने नहीं लगे। इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने आ रही हैं। जब भी मतदान प्रतिशत अधिक होता है, बदलाव होता है।
बिहार में दूसरे चरण का मतदान अंतिम दौर में है। शाम 5 बजे तक 67 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है। इस बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता NDA को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का काम कर रही है।
बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड मतदान ने यह संदेश दे दिया है कि राज्य की जनता को नतीजा चाहिए, जुमला नहीं। राजद नेता ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर प्रशासन मतदान की रफ्तार धीमी कर सकता है, लेकिन उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे कतार में लगे रहें और वोट डाले बिना कतार छोड़कर वापस नहीं लौटें।
बिहार में दूसरे चरण में बंपर हो रही है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक दोपहर 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग हुई है।
आज पूर्णिया जिले के एक मतदान केंद्र पर अनोखा नज़ारा देखने को मिला। कला भवन स्थित मॉडल मतदान केंद्र के बाहर लोक कलाकारों ने पारंपरिक लोक और जनजातीय नृत्य प्रस्तुत कर मतदाताओं का स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों की थाप और रंगीन परिधानों में सजे कलाकारों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। नृत्य के साथ-साथ कलाकारों ने मतदाताओं को गुलाब के फूल भेंट कर मतदान के लिए प्रेरित भी किया। राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान के बीच इस सांस्कृतिक पहल ने लोकतंत्र के इस पर्व को और खास बना दिया।
बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में शिवहर जिले के शिवहर और बेलसंड में विभिन्न पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप मे 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसडीओपी सुशील कुमार ने पुष्टि की।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान छातापुर विधानसभा क्षेत्र में 111 वर्षीय नसीमा खातून ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने वोट देकर अपना फर्ज निभाया।
बिहार में दूसरे चरण में बंपर हो रही है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 60.40 फीसदी वोटिंग हुई है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने द्वितीय चरण के मताधिकार प्रयोग करने के बाद मीडिया से बात करते हुए NDA की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के गणतंत्र की यही व्यवस्था है कि एक मताधिकार राष्ट्रपति को मिला है और एक ही मत का अधिकार सर्व साधारण व्यक्ति के पास भी है। आज मैंने यहां पर मतदान दिया। हम NDA की वकालत करते रहे हैं। प्रथम चरण में 65% मतदान हुए हैं जिसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। हमारे 122 में से कम से कम 80 उम्मीदवार जीतेंगे।
भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि काफी सही ढंग से सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अमित शाह जी ने कहा था कि 160 सीटें आएंगी, हम 200 सीट जीत रहे हैं। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है।
बिहार में आज दूसरे चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक पश्चिमी चंपारण में 48.91 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 48.01 प्रतिशत, शिवहर में 48.23 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 45.28 प्रतिशत, मधुबनी में 43.39 प्रतिशत, सुपौल में 48.22 प्रतिशत, अररिया में 46.87 प्रतिशत, किशनगंज में 51.86 प्रतिशत, पूर्णिया में 49.63 प्रतिशत, कटिहार में 48.50 प्रतिशत, भागलपुर में 45.09 प्रतिशत, बांका में 50.07 प्रतिशत, गया में 50.95 प्रतिशत, जहानाबाद में 46.07 प्रतिशत, अरवल में 47.11 प्रतिशत, औरंगाबाद में 49.45 प्रतिशत, रोहतास में 45.19 प्रतिशत, कैमूर में 49.89 प्रतिशत, जमुई में 50.91 प्रतिशत और नवादा में 43.45 प्रतिशत वोटिंग हुई है।
बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 47.62 फीसदी वोटिंग हुई है।
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदाताओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। आज मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आएंगे। जिसके इस बाद खुलासा होगा कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। आज शाम को हम बताएंगे बिहार में किसकी सरकार बनने की संभावना है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जबतक मतदान होता रहेगा एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता है। इस लिए आज शाम मतदान खत्म होने के बाद बिहार में एक्जिट पोल दिखाए जाएंगे।
अररिया के फारबिसगंज बूथ संख्या 198 में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भिड़ गए। करीब आधे घंटे तक हंगामे के बाद सुरक्षाकर्मियों ने हालात पर काबू पाया। इसे लेकर एक अधिकारी का कहना है कि मामले को शांत करा लिया गया है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजेश राम ने मतदान करने के बाद कहा कि महागठबंधन का हाव-भाव बदल गया है और मतदाताओं के भी हाव-भाव बदले हैं, जो यह दर्शाता है कि पिछले 20 सालों की जो सरकार है उसको अलविदा कहने का समय आ गया है। मतदाताओं को अब यहां नई सरकार चाहिए और महागठबंधन की नई सरकार आ रही है।
बिहार में आज दूसरे चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक पश्चिम चंपारण में 32.39 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 31.16 फीसदी, शिवहर में 31.58 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 29.81 फीसदी, मधुबनी में 28.66 प्रतिशत, अररिया में 31.88 प्रतिशत, किशनगंज में 34.74 फीसदी, सुपौल में 31.69 फीसदी, पूर्णिया में 32.94 प्रतिशत, कटिहार में 30.83 प्रतिशत, भागलपुर में 29.08 फीसदी, बांका में 32.91 प्रतिशत, कैमूर (भभुआ) में 31.98 फीसदी, रोहतास में 29.80 प्रतिशत, अरवल में 31.07 फीसदी, जहानाबाद में 30.06 प्रतिशत, औरंगाबाद में 32.88 फीसदी, गया में 34.07 प्रतिशत, नवादा में 29.02 प्रतिशत, जमुई में 33.69 फीसदी मतदान हुआ है।
बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बार मतदाताओं में खासा उत्साह है। ऐसी ही एक तस्वीर शिवहर में देखने को मिली, जहां बुजुर्ग मतदाता वोट देने पहुंची। शिवहर में महिला पुलिस ने बुजुर्ग मतदाता को गोद में उठाया।
बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही सभी 122 सीटों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 11 बजे तक 31.38 फीसदी वोटिंग हुई है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से द्वितीय चरण के तहत मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचे। राजेश राम कुटुंबा विधानसभा से महाठबंधन के उम्मीदवार हैं।
राजद सांसद मनोज झा कहते हैं कि पहले चरण में जो बदलाव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वो अब बदलाव की एक बड़ी लहर में बदल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के सीएम और अनगिनत अन्य मंत्रियों ने बिहार में माहौल बदलने की पूरी कोशिश की, ताकि कोई भी रोजगार, पलायन या सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा न कर सके, लेकिन बिहार अपने माहौल से विचलित नहीं हुआ है। 14 नवंबर को यह माहौल और मजबूत होगा और 18 नवंबर को जो भी होगा, होगा।
LJP रामविलास सांसद राजेश वर्मा ने मतदान के बढ़ते प्रतिशत पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ता मतदान प्रतिशत बढ़ती हुई जागरूकता को स्पष्ट करता है। जिस तरीके से बिहार के लोग जागरूक होकर अपने मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं ये एक बेहतर और विकसित बिहार की नींव को रखने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूं। सबके सामूहिक प्रयास से दूसरे चरण का चुनाव पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है।
बिहार में दूसरे चरण के मतदान पर JDU नेता नीरज कुमार कहते हैं कि आजाद भारत में पहली बार बिहार में लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर मतदान किया है। महिलाओं के मतदान का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। मेरा निजी अनुभव है कि पहली बार लोगों ने खुलकर कहा है कि वे विकास के लिए वोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मौसम खराब होने पर घर से बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन अब अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं।
BiharElection2025 के तहत दूसरे चरण का मतदान जारी है। गया के एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाता ने मतदान किया। दूसरे चरण में गया में सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है।
औरंगाबाद विधानसभा की बूथ संख्या 54 पर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, यहां ग्रामीण मतदाता वोट नहीं डाल रहे हैं। इस बूथ पर 353 वोट हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनाई गई है, जिसके कारण मतदान का बहिष्कार किया गया है।
किशनगंज में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास की बयार में मतदाता मतदान कर रहे हैं। फिर से एक बार NDA की सरकार बनाने के लिए यहां के मतदाता ने ठान लिया है। बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है।
बिहार में आज दूसरे चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक पश्चिम चंपारण में 15.04 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 14.11 फीसदी, शिवहर में 13.94 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 13.49 फीसदी, मधुबनी में 13.25 प्रतिशत, सुपौल में 14.85 फीसदी, अररिया में 15.34 प्रतिशत, किशनगंज में 15.81 फीसदी, पूर्णिया में 15.54 प्रतिशत, कटिहार में 13.77 प्रतिशत, भागलपुर में 13.43 फीसदी, बांका में 15.14 प्रतिशत, कैमूर (भभुआ) में 15.08 फीसदी, रोहतास में 14.16 प्रतिशत, अरवल में 14.95 फीसदी, जहानाबाद में 13.81 प्रतिशत, औरंगाबाद में 15.43 फीसदी, गया में 15.97 प्रतिशत, नवादा में 13.46 प्रतिशत, जमुई में 15.77 फीसदी मतदान हुआ है।
बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही सभी 122 सीटों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 9 बजे तक 14.55 फीसदी वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 15.97 फीसदी वोट गया जिले में डाले गाए हैं। पिछले चरण में सुबह 9 बजे तक 13.13 फीसदी वोट पड़े थे।
बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज सुबह से करीब-करीब NDA के सभी उम्मीदवारों से बात करने का मौका मिला। चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है। सभी बूथों पर लंबी लाइन लग गई है। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना मतदान अवश्य करें।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान पर अधिक से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की है। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोगों से मेरी दिल से अपील है जिस प्रकार से आप लोगों ने 6 तारीख को मतदान किया आज उससे भी ज्यादा मतदान करें और NDA के पक्ष में मतदान करें। आज सड़कें अच्छी बन गई हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है। अस्पताल में दवाइयां हैं, नहीं तो पहले जानवर बैठते थे। इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती है। हम जनता से अपील करते हैं कि खूब वोट दें और NDA के पक्ष में वोट दें।
बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। इस पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रथम चरण के मतदान में बिहार की जनता ने बढ़-चढ़कर मतदान किया, दूसरे चरण में भी जनता के बीच वही उत्साह देखा जा रहा है। जो बिहार में बदलाव और बिहार का भविष्य बनाने के लिए मतदान करने निकले हैं उन्हें हम सलाम करते हैं। बिहार में परिवर्तन की लहर है। दूसरे चरण के मतदान में भी अपार जनसमर्थन तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार को मिलने जा रहा है।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। कई बूथों पर मशीन खराब है। लोकतंत्र में ये गलत है। सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है।
बिहार विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपना मतदान किया।
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दूसरे चरण के मतदान के बीच मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले और बाद की स्थिति का मूल्यांकन करके वोट दें। अपने बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए NDA को जिताएं।