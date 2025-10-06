Bihar Chunav 2025 Date: इस बार दो फेज में वोटिंग, 14 नवंबर को आ जाएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट

Bihar Election 2025 Date Live: आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार बिहार चुनाव का मतदान दो फेज में किया जाएगा और मतदान के नतीजे 14 नवंबर को जारी होगा।

Priya Shandilya
अपडेटेड6 Oct 2025, 07:43:27 PM IST
बिहार चुनाव की तारीख का आज होगा ऐलान
बिहार चुनाव की तारीख का आज होगा ऐलान

Bihar Chunav 2025 Date LIVE: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की डेट्स की घोषणा करते हुए कहा कि इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते वीकेंड पटना में कई अहम बैठकों कीं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया ताकि चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के हो सकें।

6 Oct 2025, 07:43:27 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: नीतीश जी ने पहले ही काम करके दिखा दिया है: JDU

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि NDA के सभी दल मिलकर चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो परीक्षा की तारीख आने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। अभिषेक झा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘सात निश्चय पार्ट 1 और 2’ के वादे पूरे कर दिए हैं, अब जनता को तय करना है कि किसे मौका देना है। उनका इशारा साफ था NDA की तैयारी पहले से है, बाकी लोग अब दौड़ में लगे हैं।

6 Oct 2025, 06:28:03 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: बिहार में किसका पलड़ा भारी?

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि सियासी धार और जनविश्वास की परीक्षा भी है। एक तरफ नीतीश कुमार की अपील, दूसरी तरफ विपक्ष का SIR विरोधी कैंपेन, और बीच में प्रशांत किशोर का फैक्टर, सबकी साख अब जनता के फैसले पर टिकी है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और अब देखना ये है कि क्या वो फिर से बिहार की सियासत के कप्तान बनकर उभरते हैं या तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा बनकर उन्हें टक्कर देने में कामयाब होते हैं।

6 Oct 2025, 06:23:46 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी: तेजस्वी

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: RJD नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर की तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि जनता इस बार नया रास्ता चुनेगी। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार को सिर्फ अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और घोटाले मिले हैं। उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, “CM होश में नहीं हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो जनता के हक के लिए लड़े, जो शेर की तरह दहाड़े।” तेजस्वी ने दावा किया कि अगर वो मुख्यमंत्री बने, तो बिहार में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां बेरोजगार युवा बैठा हो।

6 Oct 2025, 05:26:48 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: बिहार का चुनाव, चुनाव की जननी: उपमुख्यमंत्री

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "बिहार का चुनाव, चुनाव की जननी होगी, यह देश के लिए एक नजीर पेश करेगा...यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी...यह देश को एक नया संदेश भी देगा..."

6 Oct 2025, 05:23:42 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: 7.42 करोड़ वोटर, 90 हजार से ज्यादा बूथ

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में इस बार 7.42 करोड़ लोग वोट डालने के हकदार हैं। इनमें से 3.92 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिलाएं, और 14 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इसके अलावा 4 लाख सीनियर सिटिजन वोटर भी हैं, और 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि पूरे राज्य में 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि हर वोटर को आसानी से वोट डालने का मौका मिले।

6 Oct 2025, 05:21:58 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 69 लाख नाम

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार की वोटर लिस्ट से करीब 69 लाख नाम हटाए गए हैं। ये नाम मृत्यु, नागरिकता न होने, दूसरी जगह शिफ्ट होने या डुप्लीकेट एंट्री की वजह से हटाए गए हैं। हालांकि, किस वजह से कितने नाम हटे इसका पूरा ब्रेकअप अभी नहीं दिया गया है।

6 Oct 2025, 05:13:36 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: इस बार चुनाव में 17 नई पहलों की शुरुआत की घोषणा

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 नई पहलों की शुरुआत की घोषणा की है, जो चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी, सुगम और निष्पक्ष बनाने के लिए हैं। इन पहलों का उद्देश्य मतदाताओं को सुविधा प्रदान करना और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाना है।

6 Oct 2025, 05:13:02 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: 15 दिनों में EPIC कार्ड की डिलीवरी

Bihar Election 2025 Dates LIVE Updates: मतदाता पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्र (EPIC) देने की नई प्रक्रिया होगी। इसके अलावा VVPAT और EVM में असमानता की शिकायत पर सत्यापन अनिवार्य और VVPAT स्लिप्स की जांच अनिवार्य। अंतिम दो चरणों की EVM गणना से पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता आंकड़ों वाले डिजिटल इंडेक्स कार्ड। बीएलओ की आसान पहचान के लिए पहचान पत्र अनिवार्य।

6 Oct 2025, 05:08:53 PM IST

Bihar Election 2025 Date LIVE Updates: पहले और दूसरे फेज में कितने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव

Bihar Election 2025 Date LIVE Updates: बिहार चुनाव के मतदान इस बार दो फेज में होंगे। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा।

6 Oct 2025, 05:06:35 PM IST

Bihar Election 2025 Date LIVE: विधानसभा की सभी 243 सीट पर लड़ेगी AAP

Bihar Election 2025 Date LIVE: आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को ऐलान किया कि वह बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी, जिसमें बेगूसराय, पूर्णिया, पटना, मोतिहारी और बक्सर जैसे अहम इलाकों से नाम शामिल हैं। बिहार प्रभारी अजेश यादव ने कहा कि पार्टी दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल को बिहार में दोहराने के लिए तैयार है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाने में मदद की थी, अब बिहार में भी बदलाव लाया जा सकता है।

6 Oct 2025, 05:02:12 PM IST

Bihar Election 2025 Date LIVE: मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा

Bihar Election 2025 Date LIVE: इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ के बाहर मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बैलट पेपर पर बड़े साइज के सीरियल नंबर होंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी।

6 Oct 2025, 04:59:52 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live: सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग

Bihar Election 2025 Date Live: इस बार बिहार चुनाव में सभी मतदान केंद्रों में 100% वेबकास्टिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव की गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी होगी।

6 Oct 2025, 04:51:06 PM IST

Bihar Election 2025 Dates LIVE Update: इन राज्यों में बिहार चुनाव के साथ ही होंगे उप-चुनाव

Bihar Election 2025 Dates LIVE Update: बिहार चुनाव के साथ ही देशभर के 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। इनमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंटा, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबिली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की डैम्पा और ओडिशा की नौपाड़ा शामिल हैं।

6 Oct 2025, 04:49:22 PM IST

Bihar Election 2025 LIVE Updates: नामांकन से लेकर वापसी तक की पूरी टाइमलाइन तय

Bihar Election 2025 LIVE Updates: पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर जबकि दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होगी। पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को और दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है।

6 Oct 2025, 04:42:29 PM IST

Bihar Election 2025 LIVE updates: बिहार में दो चरणों में होगी वोटिंग, नतीजे 14 नवंबर को

Bihar Election 2025 LIVE updates: चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, यानी उसी दिन तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी।

6 Oct 2025, 04:40:01 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live Updates: बिहार चुनाव के वोटिंग डेट का ऐलान

Bihar Election 2025 Date Live Updates:

6 Oct 2025, 04:33:19 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live: बिहार की पूरी चुनावी मशीनरी बस एक कॉल दूर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश

Bihar Election 2025 Date Live: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश ने कहा कि बिहार की पूरी चुनावी मशीनरी जनता की मदद के लिए बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। उन्होंने विभिन्न हेल्पलाइन नंबर साझा करते हुए बताया कि यह सुविधा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

चुनाव आयोग ने कहा, "यह दुनिया में अपनी तरह का अनूठा चुनाव है, जहां 90,712 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ), 38 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) जनता की सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

6 Oct 2025, 04:30:27 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live: पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट

Bihar Election 2025 Date Live: पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले खत्म की जाए, यह कई दलों की मांग की गई थी। अब ऐसा ही होगा। ईवीएम के आखिरी दो चरण की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म करनी होगी।

6 Oct 2025, 04:26:12 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में इस बार 7.42 करोड़ लोग डालेंगे वोट

Bihar Election 2025 Date Live: चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार बिहार में कुल 7.42 करोड़ लोग वोट डालने के हकदार हैं। इनमें से 3.92 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिलाएं और 14 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे।

6 Oct 2025, 04:03:32 PM IST

Bihar Election dates LIVE Updates 2025: विज्ञान भवन पहुंचे चुनाव आयुक्त

Bihar Election dates LIVE Updates 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी के साथ विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है।

6 Oct 2025, 03:39:55 PM IST

Bihar Election dates LIVE Updates: AAP ने जारी की पहली लिस्ट, 11 नामों का ऐलान

Bihar Chunav dates LIVE: आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने पटना, बेगूसराय, दरभंगा, किशनगंज और मोतिहारी जैसे अहम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। AAP की ये पहली लिस्ट बताती है कि पार्टी इस बार बिहार में सीरियस एंट्री लेने के मूड में है।

6 Oct 2025, 03:23:01 PM IST

Bihar election 2025 dates LIVE Updates: एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं: चुनाव आयोग

Bihar election 2025 dates LIVE: रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि इस बार किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वोट डालने की प्रक्रिया आसान और बिना भीड़भाड़ के हो सके। चुनाव आयोग चाहता है कि लोग आराम से वोट डालें, लाइनें छोटी रहें और किसी को परेशानी न हो।

6 Oct 2025, 03:04:59 PM IST

Bihar Chunav dates LIVE Updates: सुरक्षा चाक-चौबंद, 500 से ज्यादा फोर्स तैनात

Bihar Chunav dates LIVE Updates: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 500 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें करीब 5000 जवान शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा 121 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की हैं, जबकि करीब 400 कंपनियां सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भी मैदान में उतारी गई हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये तैनाती चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए की गई है।

6 Oct 2025, 02:52:15 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live Updates: कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

Bihar Election 2025 Date Live Updates: कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने चुनाव आयुक्त द्वारा SIR प्रक्रिया को कानून संगत बताए जाने पर कहा, "कानून संगत तो बहुत सी चीजें हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी! क्या यह भी कानून संगत है कि एक घर में अभी भी 273 से ज्यादा लोग हैं? क्या यह कानून संगत है कि भारतीय जनता पार्टी के मरे हुए रिश्तेदार वोटर लिस्ट में जिंदा हैं? क्या यह कानून संगत है कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिलाएं, किसान, ये सब जिंदा हों और वोटर लिस्ट में न हों। क्या यह भी कानून संगत है...सच बात यह है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराइए। अगर आप पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं कराएंगे, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की इज्जत पारदर्शिता के अभाव में सबसे नीचे चली जाएगी..."

6 Oct 2025, 02:44:02 PM IST

Bihar Election 2025 dates LIVE Updates: विकास के साथ बिहार की जनता चलेगी: BJP सांसद

Bihar Election 2025 dates LIVE Updates: भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने के दावे पर कहा, "ये सभी मिलकर उपराष्ट्रपति तक नहीं बना पाए, जिसमें केवल थोड़े से वोटों की जरूरत थी। यह तो जनता-जनार्दन का चुनाव है। जनता को यह देखना है कि उसका विकास कहां हो रहा है। यहां केंद्र और राज्य के समन्वय से सरकार चल रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है..." उन्होंने आगे कहा, "बिहार में चुनाव है। चुनाव आयोग जल्द तारीखों की घोषणा कर देगा। बिहार में परिवर्तन जनता को बहुत संतुष्ट कर रहा होगा। विकास के साथ बिहार की जनता चलेगी। बिहार की जनता बुद्धिमान है, वह चीज़ों को देखकर फैसला लेती है..."

6 Oct 2025, 02:30:09 PM IST

Bihar Election date LIVE: इस सरकार का जाना तय है: RJD

Bihar Election date LIVE: RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। इस बार लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, बल्कि बिहार बचाने और बिहार बनाने की है... इन्होंने (NDA) 20 साल तक बिहार को लूटा है... इस सरकार का जाना तय है।"

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "हमें पता है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, वे भाजपा के संगठन की तरह काम कर रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है और आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, इसके ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं, उसके दो दिन पहले महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये की घोषणा करते हैं। इसलिए इस हफ्ते उन्होंने चुनाव आयोग की घोषणा इस तरह से तय की है कि उससे पहले सरकार ये सब घोषणा कर सके..."

6 Oct 2025, 02:21:11 PM IST

Bihar Chunav 2025 date LIVE: चुनाव के लिए तैयार: जीतन राम मांझी

Bihar Chunav date 2025 LIVE: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, "चुनाव आयोग अगर आज तारीखों का ऐलान करेगा तो हम इसका स्वागत करेंगे। हम चुनाव के लिए तैयार हैं।" इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, "बिहार की जनता इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थी, चुनाव आयोग द्वारा शाम को तारीख की घोषणा की जाएगी। बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्यों को देख रही है। चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार, उनके कार्यों और बिहार के विकास व प्रगति को देखकर NDA गठबंधन के उम्मीदवारों को एकमत होकर वोट देगी और नीतीश कुमार को फिर से मौका देगी।"

6 Oct 2025, 02:18:14 PM IST

Bihar Election 2025 Date Live: 1.68% मतदाताओं ने नहीं दिया था किसी भी पार्टी को वोट

Bihar Election 2025 Date Live Updates: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23.11% वोट पाकर आरजेडी ने वोट प्रतिशत के मामले में भी सब पर बढ़त बनाई थी। बीजेपी ने 19.46% वोट हासिल किए थे। जेडीयू के खाते में 15.39% वोट आए थे। एलजेपी को 5.66% मतदाताओं के वोट मिले थे, लेकिन पांच सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम को सिर्फ 1.24% वोट मिले थे। बिहार के 1.68% मतदाताओं ने पिछली बार किसी भी पार्टी का साथ नहीं देकर ईवीएम पर NOTA का बटन दबाया था।

6 Oct 2025, 02:06:31 PM IST

Bihar election 2025 LIVE updates: किसे मिले थे कितने वोट?

Bihar election 2025 LIVE updates: किसे मिले थे कितने वोट?

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीतकर नंबर वन रही। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतीं और दूसरे नंबर पर रही। जेडीयू 115 सीटों पर कैंडिडेट उतारे जिनमें 43 को सफलता मिली और पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। कांग्रेस पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर दांव आजमाया और 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। एआईएमआईएम ने भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीतने में कामयाबी पाई थी, उसने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीआई और सीपीआईएम के खाते में दो-दो जबकि एलजेपी और बीएसपी के खाते में एक-एक सीट आई थी।

6 Oct 2025, 01:59:04 PM IST

Bihar Chunav 2025 dates LIVE updates: 2020 के चुनाव में तीन चरणों में हुए थे मतदान

Bihar Chunav 2025 dates LIVE updates: 2020 के पिछले चुनाव में तीन चरणों में हुए थे मतदान

पिछली बार तीन चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण का मतदान 28 अक्तूबर, 2020 को 71 सीटों के लिए, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर, 2020 को 94 सीटों के लिए, तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर, 2020 को 78 सीटों के लिए था। वोटों की गिनती 10 नवंबर, 2020 को हुई थी।

6 Oct 2025, 01:52:27 PM IST

Bihar Chunav 2025 dates LIVE: 22 नवंबर से पहले होंगे चुनाव

Bihar Chunav 2025 dates LIVE: 22 नवंबर से पहले होंगे चुनाव

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव इससे पहले कराए जाने जरूरी हैं। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।

6 Oct 2025, 01:51:27 PM IST

Bihar election 2025 dates Live Updates: जन सुराज की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प

Bihar election 2025 dates Live Updates: जन सुराज की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 243 में से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

6 Oct 2025, 01:51:02 PM IST

Bihar Chunav 2025 Date LIVE: NDA बनाम महागठबंधन

Bihar election 2025 Live Updates: NDA बनाम महागठबंधन

बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है।इस बार बिहार चुनाव में सीधी टक्कर NDA और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है। NDA के पास अभी 131 सीटें हैं, BJP 80, JDU 45, HAM(S) 4 और 2 निर्दलीय। वहीं महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, RJD 77, कांग्रेस 19, CPI(ML) 11, CPI(M) 2 और CPI 2।

6 Oct 2025, 01:47:57 PM IST

एक फेज में चुनाव की मांग तेज

Bihar Election 2025 Live Updates: चुनाव की तारीखों से पहले ही कई दलों ने आयोग से अपील की है कि बिहार में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, “अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? यहां ना कानून व्यवस्था की दिक्कत है, ना नक्सल समस्या।”

बिहार चुनाव की तारीख का आज होगा ऐलान
Bihar Chunav 2025 Date: इस बार दो फेज में वोटिंग, 14 नवंबर को आ जाएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट

