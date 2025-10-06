Bihar Chunav 2025 Date: इस बार दो फेज में वोटिंग, 14 नवंबर को आ जाएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट

Bihar Election date LIVE: RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। इस बार लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, बल्कि बिहार बचाने और बिहार बनाने की है... इन्होंने (NDA) 20 साल तक बिहार को लूटा है... इस सरकार का जाना तय है।"

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "हमें पता है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, वे भाजपा के संगठन की तरह काम कर रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है और आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, इसके ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं, उसके दो दिन पहले महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये की घोषणा करते हैं। इसलिए इस हफ्ते उन्होंने चुनाव आयोग की घोषणा इस तरह से तय की है कि उससे पहले सरकार ये सब घोषणा कर सके..."