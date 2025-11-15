Bihar Election Result 2025: NDA को ऐतिहासिक जनादेश, कांग्रेस बोली- दाल में कुछ काला है, RJD बोली- नतीजें अप्रत्याशित

नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत सौंपा है। इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद कहा भी कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी बहुमत से जीत देने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है तथा आभार प्रकट किया है।
बिहार की जनता ने 243 सीटों में से तकरीबन 83 फीसदी सीटें एनडीए की झोली में देकर नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें अपनी झोली में डाल ली है। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। विपक्षी महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें गई हैं।
चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी जबकि 85 सीटों के साथ जदयू दूसरे नंबर पर है। 19 सीटें LJP (R), हम को 5 जबकि RLM के हिस्से 4 सीटें आई हैं। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल राजद को 25, कांग्रेस को 6, भाकपा माले को 2, माकपा और आईआईपी को एक-एक सीट मिली है। वहीं भाकपा और वीआईपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। दोनों प्रमुख गठबंधनों से इतर, एआईएमआईएम ने 2020 के अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं, जोर-शोर से चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के अभियान को जनता ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसका खाता भी नहीं खुल पाया।
बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि इस जीत का कारण पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा और नीतीश कुमार का सुशासन है। हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है।
बिहार चुनाव 2025 में NDA की जीत और LJP (R) के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने कहा कि हम NDA की जीत से बहुत खुश हैं और यह होना ही था। हर उम्मीदवार और चिराग ने इसके लिए बहुत मेहनत की। मेरा आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार चुनाव पर ट्वीट पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही संविधान में विश्वास नहीं रखते। वह यह नहीं समझ सकते कि भारत के लोग युवराज नहीं, बल्कि सेवक चाहते हैं। हमें 2010 में भी दो तिहाई से ज़्यादा वोट मिले थे। यह पहली बार नहीं है।
लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा की है कि नवनिर्वाचित विधायक राजू तिवारी पार्टी विधायक दल के नेता होंगे। पासवान ने कहा कि तिवारी सरकार गठन पर चर्चा करेंगे और पार्टी की ओर से गठबंधन संबंधी मामलों का समन्वय करेंगे।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जब ऐसा होगा तो नतीजे इस तरह के अप्रत्याशित होंगे ही। बिहार चुनाव में BJP का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दाल में कुछ तो काला है। हमने अपने गठबंधन सहयोगियों से बात की है, उनका मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। हमें बिहार भर के कार्यकर्ताओं से फ़ोन आ रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है।
केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि आज LJP (रामविलास) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुलाकात की और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में NDA गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सबने मिलकर उन्हें बधाई दी। आने वाले दिनों में गठबंठधन और सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी, उस पर भी हमने चर्चा करने का काम किया। आज मुझे इस बात का गर्व है कि कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज पार्टी ने अपने आपको उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया, जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही।
JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष ने अपनी कमियां खोजने के बजाय EVM का, वोट चोरी का एक हथियार अपने पक्ष में तलाश किया है, यह बहुत अफसोसजनक है। लोकतंत्र जीवित था, है और रहेगा लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ने लायक नहीं बचेगी। उन्होंने आगे कहा, हमने RJD के ‘MY’ को भी छीन लिया। बिहार में महिला और युवा ने ही हमें जिताने का काम किया है।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कल सुबह 11 बजे पटना में #BiharElection2025 और पार्टी की अगली रणनीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह परिणाम बेहद अप्रत्याशित था। किसी भी एग्जिट पोल ने इस परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की थी। इस परिणाम के पीछे क्या कारण था, यह गहन जांच का विषय है। हम सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। इस परिणाम ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। एग्जिट पोल प्रतिस्पर्धी परिणाम दिखा रहा था लेकिन परिणाम अजीब तरह से एकतरफा थे।
बिहार JDU अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के लोगों ने सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। उन्होंने नीतीश कुमार की 20 साल की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। जनता समझती है कि कौन काम करेगा और कौन नहीं। जनता ने विपक्ष को हमेशा के लिए घर बैठाया है।
LJP रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत पर कहा कि इस जीत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जैसे बिहार की जनता ने 20 साल पहले गुंडाराज व जंगलराज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी गुंडाराज व जंगलराज को नकारा है और विकास को चुना है। अगर किसी ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, तो वो NDA सरकार है। महिलाएं और युवा NDA के साथ हैं। ये महागठबंधन वाले जो युवाओं को गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब ये सब बिहार में नहीं चलेगा।
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार में NDA की जीत पर कहा कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। जब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपए जमा किए जाते हैं। यह लोकतंत्र और आचार संहिता का खुला उल्लंघन था और इसमें चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका रही। जनता बदलाव का मन बना चुकी थी लेकिन चुनाव आयोग का आचरण ऐसा था। SIR में लाखों वोट काटे गए, इसी वजह से ऐसा हुआ।
JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि हमें बहुत बड़ा जनादेश मिला है, पूरा NDA, JDU इसे विनम्रता से स्वीकार करता है। पूरे NDA ने जो घोषणापत्र जारी किया था और जो वादे किए थे, उन्हें हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। ये बिहार के लिए एक पल है, ये बिहार के गौरव को पुनर्स्थापित करने का पल है। नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में नींव रखी है और अगले 5 वर्षों में इसमें बड़ी छलांग लगेगी और बिहार शीर्ष 10 राज्यों में खड़ा होगा।
फुलवारी विधानसभा सीट से JDU के विजयी उम्मीदवार श्याम रजक ने कहा कि यह बिहार की जनता की जीत है जिसने हमारे नेता नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और उनके काम के आधार पर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया। हम बिहार के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। यहां मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने काम के दम पर जनता का दिल जीता है।
हार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। यह देश उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो राष्ट्र के लिए नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं है। अगर बिहार चुनाव में विपक्ष की नाव डूबी है, तो इसमें राहुल गांधी एक कारक हैं।
बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार जातिवाद को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान में रखकर वोट दिया है। बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जो जातिवाद के नाम पर लोगों को वोट के लिए प्रेरित करते थे, ऐसा करने में नाकाम रहे।
औराई विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी ने कहा कि जनता का जनादेश हमें तहे दिल से स्वीकार है। औराई की जनता ने जो फैसला लिया है, उससे हम खुश हैं। औराई का बेटा होने के नाते मैंने हमेशा यहां के लोगों की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार में NDA की जीत पर कहा कि भाजपा और NDA ने अपनी सामूहिक संगठनात्मक शक्ति का उपयोग करके चुनाव लड़ा है। बिहार में मुख्य मुद्दा जंगलराज बनाम विकास रहा है। जब जनता को इनमें से एक चुनना था, तो उसने NDA को भारी बहुमत दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि देश में अगर चुनावों में कोई मुद्दा होगा, तो वह विकास ही होगा। बिहार चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब झूठे वादों को स्वीकार नहीं करेगी।
बिहार चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि मैं बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया और हमने 5 सीटों पर जीत हासिल की। हमने महागठबंधन से भी कहा था कि हमें साथ लें जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट बंटे नहीं और हम मिलकर भाजपा को हराएं। महागठबंधन के नेताओं में घमंड है, जिसके कारण इनका सूपड़ा साफ हो गया।
बिहार विघानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर बिहार की जनता का आभार जताया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। एनडीए ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों- श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद एवं आभार। आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।