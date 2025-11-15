Bihar Election Result 2025: NDA को ऐतिहासिक जनादेश, कांग्रेस बोली- दाल में कुछ काला है, RJD बोली- नतीजें अप्रत्याशित

नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत सौंपा है। इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद कहा भी कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी बहुमत से जीत देने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है तथा आभार प्रकट किया है।

एनडीए की ऐतिहासिक जीत, महागठबंधन की करारी हार

बिहार की जनता ने 243 सीटों में से तकरीबन 83 फीसदी सीटें एनडीए की झोली में देकर नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें अपनी झोली में डाल ली है। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। विपक्षी महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें गई हैं।

भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, जदयू दूसरे नंबर पर

चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी जबकि 85 सीटों के साथ जदयू दूसरे नंबर पर है। 19 सीटें LJP (R), हम को 5 जबकि RLM के हिस्से 4 सीटें आई हैं। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल राजद को 25, कांग्रेस को 6, भाकपा माले को 2, माकपा और आईआईपी को एक-एक सीट मिली है। वहीं भाकपा और वीआईपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। दोनों प्रमुख गठबंधनों से इतर, एआईएमआईएम ने 2020 के अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं, जोर-शोर से चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के अभियान को जनता ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसका खाता भी नहीं खुल पाया।