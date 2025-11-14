Bihar Election Results 2025: NDA की सुनामी में डूब गई तेजस्वी-राहुल की नाव, जानिए BJP-JDU ने जीती कितनी सीट

रामनगर(2) - नन्‍द किशोर राम

नरकटियागंज(3) - संजय कुमार पाण्डेय

बगहा(4) - राम सिंह

लौरिया(5) - विनय बिहारी

नौतन(6) - नारायण प्रसाद

चनपटिया(7) - उमाकांत सिंह

बेतिया(8) - रेणु देवी

रक्‍सौल(10) - प्रमोद कुमार सिन्हा

हरसिद्धि (13) - कृष्णनंदन पासवान

कल्‍याणपुर(16) - सचीन्द्र प्रसाद सिंह

पिपरा(17) - श्याम बाबू प्रसाद यादव

मधुबन(18) - राणा रणधीर

मोतिहारी(19) - प्रमोद कुमार

चिरैया(20) - लाल बाबू प्रसाद गुप्ता

ढाका(21) - पवन कुमार जायसवाल

रीगा(23) - बैद्यनाथ प्रसाद

बथनाहा(24) - अनिल कुमार

परिहार(25) - गायत्री देवी

सीतामढ़ी(28) - सुनील कुमार पिन्टू

बेनीपट्टी(32) - विनोद नारायण झा

खजौली(33) - अरुण शंकर प्रसाद

राजनगर(37) - सुजीत कुमार

झंझारपुर(38) - नीतीश मिश्रा

छातापुर(45) - नीरज कुमार सिंह

नरपतगंज(46) - देवंती यादव

फारबिसगंज(48) - विद्या सागर केशरी

सिकटी(51) - विजय कुमार मंडल

बनमनखी(59) - कृष्ण कुमार ऋषि

पूर्णियाँ(62) - विजय कुमार खेमका

कटिहार(63) - तारकिशोर प्रसाद

प्राणपुर(66) - निशा सिंह

कोढ़ा(69) - कविता देवी

सहरसा(75) - आलोक रंजन

गौड़ाबौराम(79) - सुजीत कुमार

अलीनगर(81) - मैथिली ठाकुर

दरभंगा(83) - संजय सरावगी

हायाघाट(84) - राम चन्द्र प्रसाद

केवटी(86) - मुरारी मोहन झा

जाले(87) - जिवेश कुमार

औराई(89) - रमा निषाद

मुजफ्फरपुर(94) - रंजन कुमार

बरूराज(96) - अरुण कुमार सिंह

साहेबगंज(98) - राजू कुमार सिंह

बैकुण्‍ठपुर(99) - मिथिलेश तिवारी

गोपालगंज(101) - सुभाष सिंह

सिवान(105) - मंगल पांडे

दरौंदा(109) - कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह

गोरेयाकोठी(111) - देवेशकान्त सिंह

बनियापुर(115) - केदार नाथ सिंह

तरैया(116) - जनक सिंह

छपरा(118) - छोटी कुमारी

अमनौर(120) - कृष्ण कुमार मंटू

सोनपुर(122) - विनय कुमार सिंह

हाजीपुर(123) - अवधेश सिंह

लालगंज(124) - संजय कुमार सिंह

राघोपुर(128) - सतीश कुमार

पातेपुर(130) - लखेन्‍द्र कुमार रौशन

रोसड़ा(139) - बीरेन्द्र कुमार

बछवाड़ा(142) - सुरेन्द्र मेहता

तेघड़ा(143) - रजनीश कुमार

बिहपुर(152) - कुमार शैलेन्द्र

पीरपैंती(154) - मुरारी पासवान

भागलपुर(156) - रोहित पाण्डेय

बाँका(161) - राम नारायण मंडल

तारापुर(164) - सम्राट चौधरी

मुंगेर(165) - कुमार प्रणय

लखीसराय(168) - विजय कुमार सिन्हा

बिहारशरीफ(172) - डॉ० सुनील कुमार

बाढ़(179) - सियाराम सिंह

दीघा(181) - संजीव चौरसिया

बाँकीपुर(182) - नितिन नवीन

कुम्‍हरार(183) - संजय कुमार

पटना साहिब(184) - रत्नेश कुमार

दानापुर(186) - राम कृपाल यादव

बिक्रम(191) - सिद्धार्थ सौरव

बड़हरा(193) - राघवेन्‍द्र प्रताप सिंह

आरा(194) - संजय सिंह (टाइगर )

अगिआँव(195) - महेश पासवान

तरारी(196) - विशाल प्रशांत

शाहपुर(198) - राकेश रंजन

बक्‍सर (200) - आनन्द मिश्र

मोहनिया(204) - संगीता कुमारी

भभुआ(205) - भरत बिन्द

अरवल(214) - मनोज कुमार

औरंगाबाद(223) - त्रिविक्रम नारायण सिंह

गुरूआ(225) - उपेन्द्र प्रसाद

गया टाउन(230) - प्रेम कुमार

वजीरगंज(234) - वीरेन्द्र सिंह

हिसुआ(236) - अनिल सिंह

वारिसलीगंज(239) - अरुणा देवी

जमुई(241) - श्रेयसी सिंह