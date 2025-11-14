Bihar Election Results 2025: NDA की सुनामी में डूब गई तेजस्वी-राहुल की नाव, जानिए BJP-JDU ने जीती कितनी सीट

Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सत्ता की चौखट पार कर ली है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले हैं। इस बार NDA ने 202 और महागठबंधन ने 35 सीटें जीती हैं।

नीतीश-मोदी की जोड़ी ने बिहार चुनाव मे किया कमाल
नीतीश-मोदी की जोड़ी ने बिहार चुनाव मे किया कमाल

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। एनडीए ने इस बार ऐसी प्रचंड जीत हासिल की है कि हर तरफ बस उनके ही चर्चे हैं। बीजेपी ने 89 सीटों पर अपना दम दिखाया, वहीं जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर फिर साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी बरकरार है। एनडीए ने इस बार बिहार चुनाव 2025 में 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी साफ है कि जनता ने एक बार फिर गठबंधन पर भरोसा जताया है और नतीजों में इसका असर सीधे-सीधे दिख रहा है।

आइए बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़े हर अपडेट पर नजर डालते हैं।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
15 Nov 2025, 08:55:12 AM IST

Bihar Election Results 2025 Live: बिहार की जनता ने जंगलराज को नकार दिया है- एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिहार में NDA की जीत पर कहा, "लोगों ने जंगलराज को नकार दिया है, विकास को स्वीकारा है और प्रधानमंत्री मोदी में अपना विश्वास जताया है। नोट चोरी करने वाले वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। बिहार की जनता को मिली जीत प्रधानमंत्री में उनके विश्वास का प्रतीक है और नीतीश कुमार ने जंगलराज को खत्म करने का काम किया है, इसलिए लोगों ने भारी संख्या में वोट दिया है और यह जीत हासिल हुई है।

15 Nov 2025, 08:24:24 AM IST

Bihar Election Results 2025 Live: चुनाव आयोग ने सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिनमें NDA ने 202 और महागठबंधन ने 35 सीटें जीती हैं। AIMIM ने 5 सीटें जीती हैं।

15 Nov 2025, 07:34:18 AM IST

Bihar Election Results 2025 Live: बिहार की जनता ने बीजेपी पर जताया सबसे अधिक भरोसा

बिहार में भाजपा 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसकी सहयोगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू ने 85 सीट जीती हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 19 सीट मिली हैं।

15 Nov 2025, 07:33:25 AM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: साल 2020 के मुकाबले इस बार 77 सीट ज्यादा जीत गई एनडीए

एनडीए ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीती थीं और उसके मुकाबले इस बार 77 सीटों के फायदे में है । 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा जीती गई 125 सीटों में से, भाजपा ने 74 , जदयू ने 43, हम और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने 4-4 सीटें जीती थीं।

15 Nov 2025, 07:32:26 AM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार चुनाव में महज 35 सीटों पर निपट गई महागठबंधन

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उस कहानी को बयान कर रहे हैं, जिसमे प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री कुमार किसी परिकथा के नायक की तरह उभरे हैं। दूसरी तरफ इस चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के दिलों में जगह नही बना पाए। महागठबंधन इस चुनाव में महज 35 सीटों पर सिमट गया है।

15 Nov 2025, 06:25:17 AM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया- AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान

बिहार चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि मैं बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया और हमने 5 सीटों पर जीत हासिल की। हमने महागठबंधन से भी कहा था था कि हमें साथ लें जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट बंटे नहीं और हम मिलकर भाजपा को हराएं। महागठबंधन के नेताओं में घमंड है, जिसके कारण इनका सूपड़ा साफ हो गया।

14 Nov 2025, 11:45:11 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: किस पार्टी को मिली कितनी सीटें

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। आरजेडी को इस बार सिर्फ 25 सीटों पर भरोसा मिला। लोजपा (रा.) ने 19 सीटें अपने नाम कीं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। इसके अलावा CPI(ML) ने 2 सीटें जीतीं, हम पार्टी को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं। AIMIM ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। CPI(M), IIP और बसपा को 1-1 सीट पर जीत मिली।

14 Nov 2025, 11:28:35 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। इस बार एनडीए ने ऐसी लहर चलाई कि दूसरे गठबंधनों की हवा ही निकल गई। बीजेपी ने मैदान में 89 सीटें पकड़ लीं और जेडीयू ने 85 सीटें लेकर फिर दिखा दिया कि बिहार की सियासत में उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। कुल मिलाकर एनडीए 200 के पार निकल गया, जिससे साफ समझ आता है कि इस बार भी जनता ने पूरे भरोसे के साथ वही पुराना गठबंधन वापस चुना है।

14 Nov 2025, 10:52:18 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनीं मैथिली ठाकुर

Bihar Election Results 2025 LIVE: अलीनगर सीट से उतरीं मैथिली ठाकुर (BJP) ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। अपनी पहली ही लड़ाई में जीतने के साथ वो बिहार की सबसे कम उम्र की MLA बन गई हैं। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाते हुए बड़े अंतर से उन्हें आगे किया, और अब उनका नाम हर तरफ चर्चा में है।

14 Nov 2025, 10:41:34 PM IST

Bihar Election Results 2025 Live: एनडीए की जीत पर भाजपा नेताओं का बयान

Bihar Election Results 2025 Live: बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा, "बिहार की जनता ने इस बार जातिवाद को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान में रखकर वोट दिया है... बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है- राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जो जातिवाद के नाम पर लोगों को वोट के लिए प्रेरित करते थे, ऐसा करने में नाकाम रहे..."

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बिहार में NDA की जीत पर कहा, "भाजपा और NDA का जो सुशासन बिहार में रहा है, जनता ने उस पर मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम कर दिखाए हैं, उसी कारण हमारा भारत विकसित भारत की श्रेणी में आया है... प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार के काम पर जनता ने मुहर लगा दी है... जनता ने भाजपा को जो जनादेश दिया है, मैं उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं..."

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में NDA की जीत पर कहा, "बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को जिस तरह की जीत दी है, यह जनता का विश्वास दिखाता है। यह बिहार के भविष्य, युवाओं और किसानों के लिए है... जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद।"

14 Nov 2025, 10:19:00 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: हार के बाद खेसारी लाल यादव का पहला पोस्ट

Bihar Election Results 2025 LIVE: छपरा सीट पर राजद के खेसारी लाल यादव को हार मिली। अच्छी-खासी लोकप्रियता के बावजूद उनकी हार ने जनता की प्राथमिकता की तस्वीर साफ कर दी है। चुनाव में भले ही जो भी नतीजे आए हों पर खेसारी ने अपना मनोबल नहीं गिराया। उन्होंने X पोस्ट पर लिखा, " क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही… जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी! मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी...जय बिहार!

14 Nov 2025, 09:51:08 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: यह परिणाम चौंकाने वाला: राहुल गांधी

Bihar Election Results 2025 LIVE: राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिहार चुनाव के नतीजों पर बयान दिया है। उन्होंने लिखा, "मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।"

14 Nov 2025, 09:23:05 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: जीत के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का रोड शो

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट पर झंडा गाड़ा है। उन्होंने 24940 वोटों से इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने रोड शो किया, जिसमें उनके हजारों समर्थक मौजूद रहे।

14 Nov 2025, 08:58:07 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार चुनाव पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोट से पहले लोगों के खातों में पैसे डालना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। गरीब राज्य बिहार में 10 हजार रुपये बड़ी रकम है और इससे वोट प्रभावित हुए। उन्होंने दावा किया कि इस बार करीब 65 लाख वोट कटे, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। साथ ही घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर डर का माहौल बनाया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

14 Nov 2025, 08:51:46 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: मतगणना अंतिम चरण में

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ ही देर में आ जाएंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 212 सीटों का नतीजा जारी किया जा चुका है। इनमें भाजपा 80 सीटों के साथ सबसे आगे है। जेडीयू भी 72 सीटों पर काबिज है। मतगणना अंतिम चरण में है और जल्द ही बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये तय हो जाएगा।

14 Nov 2025, 08:21:27 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: 78 सीटों पर BJP विजयी

Bihar Election Results 2025 LIVE: चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार अभी तक 195 सीटों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें बीजेपी 78 और जेडीयू को 65 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भाषण दिया। उन्होंने नीतीश कुमार समेत सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

14 Nov 2025, 08:02:04 PM IST

Bihar Elections Results 2025 LIVE: बंगाल के लिए भी तैयार है भाजपा

Bihar Elections Results 2025 LIVE: पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा- बंगाल ने बिहार की विजय का रास्ता भी बना दिया है। उन्होंने अपने भाषण में बंगाल के लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज को खत्म कर देगी।

14 Nov 2025, 07:57:13 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बंगाल के लोगों से कही ये बात

Bihar Election Results 2025 LIVE: बंगाल ने बिहार की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बंगाल के लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज को खत्म कर देगी।

14 Nov 2025, 07:53:29 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: RJD को सांप सूंघा हुआ है: पीएम मोदी

Bihar Election Results 2025 LIVE: कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस (MMC) बन गई है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है। इसलिए अब कांग्रेस के अंदर भी एक अलग घड़ा पैदा हो रहा है। आशंका है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और कांग्रेस के जो सहयोगी दाल है वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी निगेटिव पॉलिटिक्स में सभी को एक साथ डुबो रही है। कांग्रेस से सावधान रहने कि जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि RJD को सांप सूंघा हुआ है। इतना ही नहीं उन्होंने RJD और कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है।

14 Nov 2025, 07:46:20 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में 35 सालों से बाहर है कांग्रेस

Bihar Election Results 2025 LIVE: पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा कि बिहार में 35 सालों से बाहर है कांग्रेस। उन्होंने आगे कहा- पिछले तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस तीन अंकों की संख्या तक नहीं पहुंच पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के छह राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं ,और इनमें भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। और इतने चुनावों में हमारे उतने विधायक जीत चुके हैं।

14 Nov 2025, 07:35:51 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज

Bihar Election Results 2025 LIVE: पीएम मोदी ने कहा- इस बार बिहार चुनाव में दो चरण में मतदान हुए और री-पोल की जरूरत नहीं पड़ी। यह मतदान की सफलता दिखता है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग का अभिनन्दन किया। उन्होंने आगे कहा- देश को आप सभी पर गर्व है। बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। देश के मतदाता, खासकर युवा मतदाता, मतदाता सूचि शुद्धिकरण को बहुत गंभीर तरीके से लेता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कस्ते हुए कहा- बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी।

14 Nov 2025, 07:27:46 PM IST

Bihar Election Results LIVE: सिर्फ एनडीए नहीं लोकतंत्र की विजय: पीएम मोदी

Bihar Election Results LIVE: पीएम मोदी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार, विजय सिन्हा समेत पार्टी के सभी सदस्यों को बधाई दी और आभार जताया। साथ ही चिराग पासवान को भी बधाई दी।

14 Nov 2025, 07:23:58 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: आज की जीत ने बिहार को दिया पॉजिटिव MY

Bihar Election Results 2025 LIVE: एक पुरानी कहावत है- लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला 'माई फार्मूला' (MY) बनाया था। लेकिन आज कि जीत ने एक नया सकारात्मक ''माई फार्मूला' दिया है । और ये है महिला (M) और यूथ (Y)। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं कि संख्या है और इसमें हर धर्म-हर जाती के युवा हैं।

14 Nov 2025, 07:19:58 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया: पीएम मोदी

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में एनडीए को मिली भारी-भरकम जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा- बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में मखाना की खीर बनेगी। उन्होंने कहा कि 'बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था। और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

14 Nov 2025, 07:15:27 PM IST

Bihar Election Ressults 2025 Live: दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को जो जनादेश दिया है, वह किसी सुनामी से कम नहीं है।

Bihar Election Ressults 2025 Live: दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को जो जनादेश दिया है, वह किसी सुनामी से कम नहीं है।

14 Nov 2025, 06:49:24 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: टी-शर्ट वालों को क्या पसंद करेगी जनता: केंद्रीय मंत्री

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ कह दिया है- जनता पॉलिटिकल लोगों को पसंद करती है। उन दोनों (तेजस्वी यादव-राहुल गांधी) की बात बिहार की जनता ने कहीं नहीं सुनी।

14 Nov 2025, 06:37:33 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं पीएम मोदी

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के सभी सदस्य और आला कमान पहुंचने वाले हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अन्य नेता पहले ही मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं।

14 Nov 2025, 06:32:04 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में भाजपा ने 50 सीटों पर दर्ज की जीत

Bihar Election Results 2025 LIVE: बिहार में एनडीए सरकार को बहुमत मिलता साफ नजर आ रहा है। भाजपा ने अभी तक कुल 91 सीटों में से 50 में जीत दर्ज कर ली है। वहीं, JDU ने कुल 83 सीटों में से 30 में परचम लहराया है।

14 Nov 2025, 05:48:21 PM IST

Bihar Election Results 2025 Live: बिहार के गया टाउन सीट पर बीजेपी ने दर्ज की जीत

बिहार के गया टाउन सीट से राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार डा.प्रेम कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अखौरी ओकांर नाथ को 26423 मतों से पराजित किया।

14 Nov 2025, 05:43:50 PM IST

Bihar Election Results 2025 Live: हरनौत सिंह 10वीं बार जीत गए विधानसभा चुनाव

बिहार के हरनौत सीट से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के उम्मीदवार हरि नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार अरूण कुमार को को 48335 मतों से पराजित किया। जदयू उम्मीदवार हरिनारायण सिंह को 106954 मत मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार श्री कुमार को 58619 मत प्राप्त हुए। जदयू ने यह सीट बरकरार रखी।

14 Nov 2025, 05:41:37 PM IST

बिहार में क्यों हार गई महागठबंधन? AIMIM ने बताई वजह

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता वारिस पठान ने महागठबंधन पर अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों की कीमत पर हुई है।

14 Nov 2025, 05:37:39 PM IST

Bihar Election LIVE: नरकटियागंज में बीजेपी के संजय कुमार ने 26 हजार से अधिक वोटों से दर्ज की जीत

बिहार के नरकटियागंज में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय कुमार पांडे 26,458 वोट से विजयी रहे। वहींगोविंदगंज सीट से लोजपा (रामविलास) उम्मीदवार राजू तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण राय को 32,683 मतों से हराकर जीत दर्ज की।

14 Nov 2025, 05:28:57 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिलती बहुमत पर पीएम मोदी ने एक्स पर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अच्छे शासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-हितैषी सोच की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत दिलाकर जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम प्रत्येक नागरिक के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह जनादेश हमें नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता की सेवा करने और बिहार के विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।

14 Nov 2025, 05:26:56 PM IST

Bihar Election LIVE:लालगंज सीट पर शिवानी शुक्ला को बड़ा झटका, 27 हजार से ज्यादा वोटों से पीछे

लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह से पीछे चल रही हैं। शिवानी ने आरजेडी से चुनाव मैदान में ताल ठोंकी है और कुल 33 में 24वें राउंड की काउंटिंग में वो 27 हजार से ज्यादा वोटों से पिछड़ी हैं।

14 Nov 2025, 05:10:32 PM IST

Bihar Election LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के रुझानों के अनुसार, 27/30 राउंड की मतगणना के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर 12407 वोटों से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 05:06:56 PM IST

Bihar Election LIVE: 5015 वोटों से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव

छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव 28 में से 12 राउंड की गिनती के बाद 5015 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने भावुक अंदाज़ में कहा कि जनता हमेशा अच्छी होती है और वे उनके बीच बने रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब कुछ कहने का समय आएगा, तब वे जरूर बोलेंगे, लेकिन फिलहाल उनका भरोसा केवल ईश्वर पर है, किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नहीं।

14 Nov 2025, 05:01:21 PM IST

Bihar Election Results 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खुला खाता, जानिए कहां मिली जीत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने अपना खाता किशनगंज सीट से खोला है, जहां पार्टी प्रत्याशी कमरुल हुदा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह को 12,658 वोटों के अंतर से हराया।

14 Nov 2025, 04:57:26 PM IST

Bihar Election Results 2025 Live: केंद्रीय मंत्री और LJP(रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने परिवार और पार्टी नेताओं के साथ जश्न मनाया।उनकी पार्टी ने अब तक एक सीट जीती है और 18 सीटों पर आगे चल रही है।

14 Nov 2025, 04:56:27 PM IST

Bihar Election LIVE: बिहार की 16 सीटों का रिजल्ट जारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब तक 16 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) ने भी अपना खाता खोलते हुए एक सीट पर विजय हासिल की है। इन शुरुआती नतीजों से स्पष्ट है कि एनडीए घटक दलों ने शुरुआती बढ़त को जीत में तब्दील करने में सफलता पाई है, जबकि अन्य दलों के लिए यह संकेत है कि मुकाबला अभी बाकी है।

14 Nov 2025, 03:54:40 PM IST

Bihar Election LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में JDU ने जीती पहली सीट , जानिए किस सीट पर आया फैसला

चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में पहली जीत JDU को मिली है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार कल्याणपुर से जेडीयू महेश्वर हजारी की जीत हो गई है। उन्होंने 38586 वोटों से भाकपा माले के उम्मीदवार को हरा दिया है।

14 Nov 2025, 03:51:57 PM IST

14 Nov 2025, 03:39:56 PM IST

Bihar Election LIVE: जो कमियां रह गईं, हम उनकी समीक्षा करेंगे- अजय राय

Bihar Election LIVE: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि जो कमियां रह गईं, हम उनकी समीक्षा करेंगे, लेकिन जो सरकार सत्ता में है, उसने पूरी बेईमानी की है, चोरी की है, पहले SIR से 65 हज़ार नाम हटाए, और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये जमा करके वोट खरीदे हैं।

14 Nov 2025, 03:37:01 PM IST

Bihar Election LIVE: बिहार चुनाव का रिजल्ट देख चुनाव आयुक्त पर भड़के पवन खेड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच कांग्रेस मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा है।पवन खेड़ा ने शुक्रवार सुबह बिहार चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि अब मुकाबला मुख्य चुनाव आयुक्त और बिहार की जनता के बीच है।

14 Nov 2025, 03:34:11 PM IST

Bihar Election LIVE: लालू यादव की पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है- संजय निरुपम

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि मैं बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को प्रणाम करता हूं। चुनाव में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बिहार के मतदाताओं ने जाति की भावना से ऊपर उठकर मतदान किया है। बिहार सदियों से जाति के जाल में जकड़ा हुआ था। वहां जब भी वोटिंग होती थी तो जाति के स्तर पर वोटिंग होती थी। ये एक क्रांतिकारी चुनाव है और यह नतीजा भी क्रांतिकारी है। आज लालू यादव और उनकी पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है.

14 Nov 2025, 03:30:34 PM IST

Bihar Election LIVE: शर्मनाक! 61 में मात्र 2 सीट पर कांग्रेस को मिली बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। बिहार चुनाव में अभी तक आए रूझानों में कांग्रेस महज 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने इस बार 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

14 Nov 2025, 03:22:37 PM IST

Bihar Election LIVE: पूर्णिया जिले में NDA ने मारी बाजी, 7 में से 5 पर आगे

पूर्णिया जिले की विधानसभा सीटों पर बिहार चुनाव 2025 के रुझानों में दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आई है। जिले की प्रमुख सीटोंधमदाहा, कसबा, पूर्णिया, रूपौली, बनमनखी, आमौर और बैसीपर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर AIMIM ने भी बढ़त बनाई है, जिससे समीकरण और पेचीदा हो गए हैं। अभी तक सामने आए समीकरण के अनुसार एनडीए ने 5 सीटों पर बढ़त बना ली है।

14 Nov 2025, 03:19:17 PM IST

Bihar Election LIVE: महिलाओं ने दिया एनडीए को जीत का तोहफा- अनामिका पासवान

भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम बिहार में बढ़ते नारी सशक्तिकरण का प्रतीक हैं और महिलाओं ने इस विजय का तोहफा दे कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है।

14 Nov 2025, 03:16:59 PM IST

Bihar Election LIVE: 35 सीटों पर सिमट रहा महागठबंधन

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर होते हुए अभी तक 202 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है।

14 Nov 2025, 03:15:55 PM IST

Bihar Election LIVE: पटना में जगह-जगह लगाए गए नीतीश कुमार के पोस्टर

बिहार विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की भारी बढ़त के बीच पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टरों से पट गया।जनता दल (यूनाइटेड) ने कहीं ने कहीं यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बिहार की सत्ता का प्रमुख चेहरा नीतीश हैं।

14 Nov 2025, 03:14:20 PM IST

Bihar Election LIVE: बीजेपी दफ्तरों में कार्यकर्ता एक दूसरे को खिला रहे मिठाई

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय में उत्साह का माहौल रहा। जीत के रुझान स्पष्ट होते ही पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की।

