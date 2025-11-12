Axis my India Survey में महागठबंधन को 98-118 सीटें, तेजस्वी यादव का दावा 18 नवंबर को लेंगे शपथ

Bihar Chunav 2025 Exit Poll: मतदान पूरा, नतीजों का इंतजार, सर्वे पर मचा घमासामन

बिहार विधानसभा चुनाव में कल दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ मतदान पूरा हो गया। अब इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती पर टिकी हैं। उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं, करीबन सभी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ इस सर्वे को लेकर बिहार एनडीए काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने सर्वे के नतीजों पर सवाल उठाए हैं।

तमाम सर्वे में एनडीए को मिल रही बंपर बढ़त

सभी सर्वे एजेंसियों के सर्वे का सर्वे करने पर भी एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहे है। देश की तकरीबन एक दर्जन सर्वे एजेंसियों के सर्वे में एनडीए को 140 से 170 के बीच सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को 60 से 112 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी को सर्वे में 0 से 5 सीटों के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

POLL OF POLLS में NDA को भारी बढ़त

तमाम एजेंसियां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को आसानी से बहुमत देती नजर आ रही हैं। नतीजे इन सभी एजेंसियों में से किसी भी एजेंसी के एग्जिट पोल के आसपास भी रहे तो एनडीए एक बार फिर बिहार में अपनी सरकार बना लेगी। इन तमाम एजेंसियों के सर्वे का सर्वे करने के बाद एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को 85 से 95 सीटें, जनसुराज को 0 से 5 सीटें और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है।