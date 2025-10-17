Bihar Election 2025 LIVE UPDATES: बिहार में चुनाव झारखंड बॉर्डर पर बढ़ी निगरानी, चुनाव आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छपरा में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और इस बार ऐतिहासिक जीत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान एक तरफ एनडीए सरकार के दौरान बिहार में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया. वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के शासन काल के दौरान बदहाल कानून व्यवस्था और जंगलराज का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाई है, पूरे बिहार में शानदार सड़कों का निर्माण हुआ है, विकास की सैकड़ों परियोजनाएं तेज गति से चल रही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बिहार की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार ने मिलकर देश और प्रदेश में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी ने आतंक के पर्याय रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है. आरजेडी का चेहरा और चरित्र नहीं बदला है।