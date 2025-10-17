Bihar Election 2025 LIVE UPDATES: बिहार में चुनाव झारखंड बॉर्डर पर बढ़ी निगरानी, चुनाव आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है।
बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. जिसे देखते हुए झारखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रवि कुमार ने सभी एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बिहार से सटे झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी बरती जाए। अवैध शराब तस्करी समेत दूसरे मादक पदर्थों की झारखंड से बिहार में तस्करी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से निगरानी बढ़ाने के साथ संदिग्ध सामानों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए। रवि कुमार ने बिहार की एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के भी निर्देश दिए। झारखंड के 10 जिले बिहार की सीमा से लगते हैं जहां सघन जांच के लिए मिरर चेकपोस्ट बनाए गए हैं।
भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार अभिनेता और सिंगर खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतर आए हैं. खेसारी लाल ने छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले खेसारी लाल ने एक रैली निकाली जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। खेसारी लाल का नॉमिनेशन नाटकीय अंदाज में हुआ. पहले खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी चुनाव मैदान में उतरने वाली थीं। लेकिन ऐन मौके पर कुछ कागजी खामियां होने की वजह से वो अपना नामांकन नहीं दाखिल कर पाई, जिसके बाद खेसारी लाल यादव ने खुद चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया। नामांकन दाखिल करने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति के मैदान में उतरे हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छपरा में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और इस बार ऐतिहासिक जीत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान एक तरफ एनडीए सरकार के दौरान बिहार में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया. वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के शासन काल के दौरान बदहाल कानून व्यवस्था और जंगलराज का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाई है, पूरे बिहार में शानदार सड़कों का निर्माण हुआ है, विकास की सैकड़ों परियोजनाएं तेज गति से चल रही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बिहार की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार ने मिलकर देश और प्रदेश में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी ने आतंक के पर्याय रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है. आरजेडी का चेहरा और चरित्र नहीं बदला है।
बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी ने अपने 40 स्टार कैम्पेनर्स को मैदान में उतारने का प्लान बना लिया है. प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बिहार के रण में हुंकार भरना शुरू भी कर दिया है। गुरुवार को सीएम योगी ने बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया. उन्होंने अपनी पहली रैली पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में की. जहां से बीजेपी ने राम कृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। दानापुर के बाद सीएम योगी ने सहरसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए वोट मांगे। सहरसा सीट के पार्टी ने डॉ. आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां होंगी।
केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अमित शाह के बयान पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे ये बात अमित शाह जी ने खुद कही है। उनकी बातों को तोड़ मरोड़कर नहीं पेश करना चाहिए. मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए विधायक दल की तय करता है। पिछली बार भी एनडीए ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना था. इसी बात को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही है। उनके बयान को अलग अलग दो भागों में तोड़कर पेश करना ठीक नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि महागठबंधन को जनसमर्थन नहीं मिल रहा है इस लिए वो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं. नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं।
महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच आखिरकार वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी मान गए हैं. महागठबंधन में मुकेश सहनी को 15 सीटें दिए जाने पर समझौता हुआ है। मनमुताबिक सीटें नहीं मिलने की वजह से मुकेश सहनी नाराज हो गए थे और महागठबंधन में टूट के कयास लगाए जा रहे थे। जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीच बचाव कर मुकेश सहनी को मनाया। गौरतलब है कि मुकेश सहनी की नाराजगी की वजह से महागठबंधन को कई बार अपना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टालना पड़ा था। मुकेश सहनी महागठबंधन में 60 सीटों की मांग कर रहे थे साथ ही चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम के पद का आश्वासन भी चाह रहे थे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. अमित शाह चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के साथ प्रचार के रण में भी उतरने जा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। दोनों नेताओं के बीच एनडीए के संयुक्त चुनाव प्रचार को लेकर मंथन चल रहा है। अमित शाह के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मुलाकात के जरिए एनडीए में सबकुछ ठीक होने का संदेश देने की भी कोशिश है। अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार भी करेंगे। अमित शाह पिछले तीन दिनों से बिहार में डटे हुए हैं
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 40 स्टार प्रचारकों को धीरे धीरे प्रचार के रण में उतार रही है इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मोहन यादव के प्रचार का आज लगातार दूसरा दिन है। मोहन यादव आज गया और नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले एमपी के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बिहार के दो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया था।
भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, 'महागठबंधन में महाटूट स्पष्ट हो गई है। जिस प्रकार से सिर फुटव्वल चल रहा है, तीन दिन पहले ही हमारी पांचों पार्टियों ने विधिवत घोषणा की लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन होने के बावजूद उनके(महागठबंधन) यहां कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे सिर फुटव्वल करने वाले जितने भी लोग हैं उनका अस्तित्व नतीजों के साथ खतरे में आएगा और समाप्त हो जाएगा।'
Bihar Election: बिहार चुनाव में जीत की अपनी-अपनी दावेदारी हो रही है। भाजपा सांसद रवि किशन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने का दावा किया है। रवि किशन ने कहा कि जनता का मिजाज पीएम मोदी-नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है। रोजगार दिया जाएगा। एनडीए के मुख्यंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर रवि किशन ने कहा, 'पीएम मोदी और अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं।'उधर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, 'यहां NDA की सरकार फिर एक बार बनेगी। NDA ने बिहार में विकास किया है। NDA में युवा, कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलती है। महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं उन्हें ही टिकट दी जाती है।'