Bhojpur Buxar Rohtas Election Results: भोजपुर–बक्सर–रोहतास–कैमूर जिलों में NDA की बंपर जीत, महागठबंधन का सूपड़ा साफ

Bhojpur Buxar Rohtas Kaimur Assembly Election Results:

बिहार विधानसभा की कुल 243 में से 22 सीटें (भोजपुर में 7, बक्सर में 4, कैमूर में 4 और रोहतास में 7) आती हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में इन जिलों में एनडीए ने बंपर जीत हासिल की है। भोजपुर जिले की 7 सीटों में से 7 पर NDA ने जीत हासिल की है। वहीं बक्सर की 4 सीटों में 3 पर NDA का कब्जा रहा है, रोहतास जिले की 7 में से 6 पर एनडीए ने विजय पाई है, जबकि कैमूर जिले की 4 में से 3 पर एनडीए और एक सीट पर बसपा ने जीत हासिल की है। आज आए विधानसभा चुनावों के परिणामों ने साफ कर दिया है कि राजपूत प्रभुत्व वाले इस बेल्ट में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है।