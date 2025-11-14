Bhojpur Buxar Rohtas Election Results: भोजपुर–बक्सर–रोहतास–कैमूर जिलों में NDA की बंपर जीत, महागठबंधन का सूपड़ा साफ

Bhojpur Buxar Rohtas Kaimur Assembly Election Results:
बिहार विधानसभा की कुल 243 में से 22 सीटें (भोजपुर में 7, बक्सर में 4, कैमूर में 4 और रोहतास में 7) आती हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में इन जिलों में एनडीए ने बंपर जीत हासिल की है। भोजपुर जिले की 7 सीटों में से 7 पर NDA ने जीत हासिल की है। वहीं बक्सर की 4 सीटों में 3 पर NDA का कब्जा रहा है, रोहतास जिले की 7 में से 6 पर एनडीए ने विजय पाई है, जबकि कैमूर जिले की 4 में से 3 पर एनडीए और एक सीट पर बसपा ने जीत हासिल की है। आज आए विधानसभा चुनावों के परिणामों ने साफ कर दिया है कि राजपूत प्रभुत्व वाले इस बेल्ट में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है।
चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम जीते
सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता जीतीं
करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह जीते
दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे
नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी जीते
डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह जीते
काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह जीते
ब्रह्मपुर से राजद के शंभू नाथ यादव जीते
बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा जीते
डुमरांव से जेडीयू के राहुल कुमार सिंह जीते
राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला जीते
रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव जीते
मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी जीतीं
भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद जीते
चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान जीते
रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव आगे
मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी जीतीं
भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद जीते
चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान जीते
ब्रह्मपुर से राजद के शंभू नाथ यादव जीते
बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा जीते
डुमरांव से जेडीयू के राहुल कुमार सिंह जीते
राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला जीते
चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम जीते
सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता जीतीं
करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह जीते
दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे
नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी जीते
डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह जीते
काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह जीते
रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव आगे
मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी जीतीं
भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद जीते
चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान आगे
चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम जीते
सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता आगे
करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह जीते
दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे
नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी जीते
डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह जीते
काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह आगे
संदेश से JDU के राधाचरण साह जीते
बड़हरा से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते
आरा से भाजपा के संजय सिंह जीते
अगिआंव से भाजपा के महेश पासवान की जीत
तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत जीते
जगदीशपुर से जेडीयू के श्रीभगवान सिंह कुशवाह जीते
शाहपुर से बीजेपी के राकेश रंजन जीते
रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव आगे
मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी आगे
भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद आगे
चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान आगे
ब्रह्मपुर से LJP (R) के हुलास पांडे आगे
बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे
डुमरांव से जेडीयू के राहुल कुमार सिंह आगे
राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला आगे
चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम आगे
सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता आगे
करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह आगे
दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे
नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी आगे
डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह आगे
काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह आगे
संदेश से आरजेडी के दीपू सिंह आगे
बड़हरा से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह BJP
आरा से भाजपा के संजय सिंह आगे
अगिआंव से भाजपा के महेश पासवान आगे
तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत आगे
जगदीशपुर से जेडीयू के श्रीभगवान सिंह कुशवाह आगे
शाहपुर से बीजेपी के राकेश रंजन आगे
रोहतास जिले की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली काराकाट विधानसभा सीट पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और वो रुझानों में इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। ज्योति सिंह को 22वें राउंड की गिनती पूरी होने क बाद 16 हजार से कुछ कम वोट मिले हैं। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी महाबल सिंह मात्र 388 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी CPI(ML) के अरुण सिंह से आगे चल रहे हैं।
बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट पर जेडीयू के राहुल कुमार सिंह अपने प्रतिद्ंदी CPI(ML) उम्मीदवार डॉक्टर अजीत कुमार सिंह से आगे चल रहे हैं। डुमरांव सीट पर 28 में से 23 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जेडीयू के राहुल सिंह 2778 वोटों से अजीत कुमार सिंह से आगे चल रहे हैं।
भोजपुर बेल्ट की बक्सर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। इस सीट पर 25 राउंड में से 19 राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है। जिसमें बीजेपी के आनंद मिश्रा अपने प्रतिद्वंदी संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी से 23,870 वोटों से आगे चल रहे हैं।
भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर कुल 27 राउंड में से 25 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और आरजेडी के दीपू सिंह 1365 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण साह से आगे चल रहे हैं।
शुरुआती रुझानों में कैमूर जिले में भी NDA बढ़त बनाए हुए है। रामगढ़ से बसपा के सतीश कुमार सिंह आगे हैं। मोहनिया से भाजपा की संगीता कुमारी, भभुआ से भाजपा के भरत बिंद और चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान आगे चल रहे है।
रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। चेनारी से जेडीयू के सुमित कुमार सिंह आगे हैं। करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह, नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी, डेहरी से लोजपा (रामविलास) के राजीव रंजन सिंह, काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह आगे चल रहे हैं।
रघुनाथपुर विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ सी होती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों वाले रुझान अगर कायम रहे तो RJD कैंडिडेट ओसामा शहाब को एक विशाल अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल वह निकटतम प्रतिद्वंद्वी JDU उम्मीदवार विकास कुमार सिंह से 9,236 मतों से आगे हैं।
संदेश से JDU के राधा चरण शाह आगे, बड़हरा से राजद के अशोक कुमार सिंह, आरा से भाजपा के संजय सिंह, अगिआंव से भाजपा के महेश पासवान आगे हैं। इससे अलावा तरारी से CPI(ML-L) के मदन सिंह आगे हैं। जगदीशपुर से राजद के किशोर कुणाल और शाहपुर से भाजपा के राकेश रंजन आगे हैं।
राजपुर से JDU के संतोष कुमार निराला आगे चल रहे है।
बक्सर जिले की ब्रह्मपुर से RJD के शंभु नाथ यादव 3,148 वोटों से आगे चल रहे है।
बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा से CPI (ML) के अजीत कुमार सिंह आगे चल रहे है।
बक्सर से भाजपा के प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने लगातार बढ़त बना रखी है। कांग्रेस के संजय मुन्ना तिवारी दूसरे नंबर पर, जबकि पीके के गृह जिले में जन सुराज के प्रत्याशी तथागत हर्षवर्धन तीसरे नंबर पर चल रह हैं।
कैमूर जिले में NDA और महागठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर NDA आगे चल रही है, जबकि 2 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार आगे बने हुए हैं।
रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर NDA आगे चल रही है। महज 2 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।
बक्सर जिले की 4 सीटों में से 3 पर NDA की बढ़त बनी हुई है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे। वहीं डुमरांव से जेडीयू के राहुल सिंह आगे हैं। राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला आगे चल रहे हैं। वहीं ब्रह्मपुर से आरजेडी के शंभु नाथ यादव आगे चल रहे है।
पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बक्सर में अच्छी पकड़ दिखाई है लेकिन इस बार शुरुआती रुझानों के लिए खास इंतजार है कि क्या कांग्रेस अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी या कोई नई ताकत उभरकर सामने आएगी।
बक्सर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी धारदार है, जहां भाजपा के आनंद मिश्रा, कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी और जन सुराज पार्टी के तथागत हर्ष वर्धन सहित 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है।