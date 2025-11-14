Bhojpur Buxar Rohtas Election Results: भोजपुर–बक्सर–रोहतास–कैमूर जिलों में NDA की बंपर जीत, महागठबंधन का सूपड़ा साफ

बिहार विधानसभा की कुल 243 में से 22 सीटें (भोजपुर में 7, बक्सर में 4, कैमूर में 4 और रोहतास में 7) आती हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में इन जिलों में NDA ने बंपर जीत हासिल की है। भोजपुर की 7 सीटों में से 7, बक्सर की 4 सीटों में से 3, रोहतास की 7 में से 6, कैमूर की 2 सीटों पर NDA ने जीत दर्ज की है।

Bhojpur Buxar Rohtas Kaimur Assembly Election Results:
बिहार विधानसभा की कुल 243 में से 22 सीटें (भोजपुर में 7, बक्सर में 4, कैमूर में 4 और रोहतास में 7) आती हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में इन जिलों में एनडीए ने बंपर जीत हासिल की है। भोजपुर जिले की 7 सीटों में से 7 पर NDA ने जीत हासिल की है। वहीं बक्सर की 4 सीटों में 3 पर NDA का कब्जा रहा है, रोहतास जिले की 7 में से 6 पर एनडीए ने विजय पाई है, जबकि कैमूर जिले की 4 में से 3 पर एनडीए और एक सीट पर बसपा ने जीत हासिल की है। आज आए विधानसभा चुनावों के परिणामों ने साफ कर दिया है कि राजपूत प्रभुत्व वाले इस बेल्ट में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है।

14 Nov 2025, 11:00:13 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: रोहतास जिले की 7 में से 6 पर एनडीए की जीत

चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम जीते

सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता जीतीं

करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह जीते

दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे

नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी जीते

डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह जीते

काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह जीते

14 Nov 2025, 11:00:01 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बक्सर जिले की 4 सीटों में 3 पर NDA का कब्जा, एक पर राजद

ब्रह्मपुर से राजद के शंभू नाथ यादव जीते

बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा जीते

डुमरांव से जेडीयू के राहुल कुमार सिंह जीते

राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला जीते

14 Nov 2025, 10:54:39 PM IST

कैमूर में तीन सीटों पर NDA, एक पर BSP का कब्जा

रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव जीते

मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी जीतीं

भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद जीते

चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान जीते

14 Nov 2025, 10:35:53 PM IST

कैमूर की 3 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित, तीनों पर NDA का कब्जा


रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव आगे

मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी जीतीं

भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद जीते

चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान जीते

14 Nov 2025, 09:44:27 PM IST

बक्सर जिले की 4 सीटों में 3 पर NDA का कब्जा

ब्रह्मपुर से राजद के शंभू नाथ यादव जीते

बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा जीते

डुमरांव से जेडीयू के राहुल कुमार सिंह जीते

राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला जीते

14 Nov 2025, 09:41:54 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: रोहतास जिले की 7 में से 6 पर एनडीए की जीत

चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम जीते

सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता जीतीं

करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह जीते

दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे

नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी जीते

डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह जीते

काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह जीते

14 Nov 2025, 08:34:06 PM IST

कैमूर जिले की 2 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित, दोनों पर NDA का कब्जा

रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव आगे

मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी जीतीं

भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद जीते

चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान आगे

14 Nov 2025, 08:30:25 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: रोहतास जिले की 4 सीटों के नतीजे घोषित, सभी पर एनडीए की जीत

चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम जीते

सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता आगे

करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह जीते

दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे

नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी जीते

डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह जीते

काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह आगे

14 Nov 2025, 08:28:07 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE:भोजपुर जिले की सातों सीटों पर NDA का कब्जा

संदेश से JDU के राधाचरण साह जीते

बड़हरा से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते

आरा से भाजपा के संजय सिंह जीते

अगिआंव से भाजपा के महेश पासवान की जीत

तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत जीते

जगदीशपुर से जेडीयू के श्रीभगवान सिंह कुशवाह जीते

शाहपुर से बीजेपी के राकेश रंजन जीते

14 Nov 2025, 05:48:00 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट

रामगढ़ से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव आगे

मोहनिया से बीजेपी की संगीता कुमारी आगे

भभुआ से बीजेपी के भरत बिंद आगे

चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान आगे

14 Nov 2025, 05:35:32 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट

ब्रह्मपुर से LJP (R) के हुलास पांडे आगे

बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे

डुमरांव से जेडीयू के राहुल कुमार सिंह आगे

राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला आगे

14 Nov 2025, 05:24:25 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का अपडेट

चेनारी से लोजपा रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम आगे

सासाराम से आरएलएम से स्नेहलता आगे

करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह आगे

दिनारा से आरएलएम के आलोक कुमार सिंह आगे

नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी आगे

डेहरी से LJP (R) के राजीव रंजन सिंह आगे

काराकाट CPI(ML-L) के अरुण सिंह आगे

14 Nov 2025, 05:14:54 PM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: भोजपुर जिले 7 सीटो का अपडेट

संदेश से आरजेडी के दीपू सिंह आगे

बड़हरा से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह BJP

आरा से भाजपा के संजय सिंह आगे

अगिआंव से भाजपा के महेश पासवान आगे

तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत आगे

जगदीशपुर से जेडीयू के श्रीभगवान सिंह कुशवाह आगे

शाहपुर से बीजेपी के राकेश रंजन आगे

14 Nov 2025, 04:29:05 PM IST

Bihar Chunav Result 2025: रोहतास की काराकाट सीट पर पवन सिंह की पत्नी पीछे

रोहतास जिले की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली काराकाट विधानसभा सीट पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और वो रुझानों में इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। ज्योति सिंह को 22वें राउंड की गिनती पूरी होने क बाद 16 हजार से कुछ कम वोट मिले हैं। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी महाबल सिंह मात्र 388 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी CPI(ML) के अरुण सिंह से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 04:24:48 PM IST

Bihar Chunav Result 2025: बक्सर जिले की डुमरांव सीट पर जेडीयू आगे

बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट पर जेडीयू के राहुल कुमार सिंह अपने प्रतिद्ंदी CPI(ML) उम्मीदवार डॉक्टर अजीत कुमार सिंह से आगे चल रहे हैं। डुमरांव सीट पर 28 में से 23 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जेडीयू के राहुल सिंह 2778 वोटों से अजीत कुमार सिंह से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 04:20:55 PM IST

Bihar Chunav Result 2025: बक्सर विधानसभा सीट पर बीजेपी की बड़ी बढ़त

भोजपुर बेल्ट की बक्सर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। इस सीट पर 25 राउंड में से 19 राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है। जिसमें बीजेपी के आनंद मिश्रा अपने प्रतिद्वंदी संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी से 23,870 वोटों से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 04:12:35 PM IST

Bihar Chunav Result 2025: भोजपुर की संदेश सीट पर कांटे का मुकाबला

भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर कुल 27 राउंड में से 25 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और आरजेडी के दीपू सिंह 1365 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण साह से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 01:13:02 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: कैमूर में भी NDA की लहर

शुरुआती रुझानों में कैमूर जिले में भी NDA बढ़त बनाए हुए है। रामगढ़ से बसपा के सतीश कुमार सिंह आगे हैं। मोहनिया से भाजपा की संगीता कुमारी, भभुआ से भाजपा के भरत बिंद और चैनपुर से जेडीयू के मो. आजम खान आगे चल रहे है।

14 Nov 2025, 01:08:29 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: रोहतास जिले में NDA का जलवा

रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। चेनारी से जेडीयू के सुमित कुमार सिंह आगे हैं। करगहर से जेडीयू के बशिष्ट सिंह, नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी, डेहरी से लोजपा (रामविलास) के राजीव रंजन सिंह, काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 01:01:30 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: रघुनाथपुर से ओसामा शहाब बड़े अंतर से आगे

रघुनाथपुर विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ सी होती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों वाले रुझान अगर कायम रहे तो RJD कैंडिडेट ओसामा शहाब को एक विशाल अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल वह निकटतम प्रतिद्वंद्वी JDU उम्मीदवार विकास कुमार सिंह से 9,236 मतों से आगे हैं।

14 Nov 2025, 12:09:54 PM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: भोजपुर जिले में NDA और महागठबंधन में टक्कर

संदेश से JDU के राधा चरण शाह आगे, बड़हरा से राजद के अशोक कुमार सिंह, आरा से भाजपा के संजय सिंह, अगिआंव से भाजपा के महेश पासवान आगे हैं। इससे अलावा तरारी से CPI(ML-L) के मदन सिंह आगे हैं। जगदीशपुर से राजद के किशोर कुणाल और शाहपुर से भाजपा के राकेश रंजन आगे हैं।

14 Nov 2025, 11:27:36 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: राजपुर से जेडीयू आगे

राजपुर से JDU के संतोष कुमार निराला आगे चल रहे है।

14 Nov 2025, 11:26:53 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: ब्रह्मपुर से RJD के शंभु नाथ यादव आगे

बक्सर जिले की ब्रह्मपुर से RJD के शंभु नाथ यादव 3,148 वोटों से आगे चल रहे है।

14 Nov 2025, 11:25:57 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: डुमरांव से CPI (ML) के अजीत कुमार आगे

बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा से CPI (ML) के अजीत कुमार सिंह आगे चल रहे है।

14 Nov 2025, 10:56:07 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बक्सर से भाजपा के आनंद मिश्रा ने आगे

बक्सर से भाजपा के प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने लगातार बढ़त बना रखी है। कांग्रेस के संजय मुन्ना तिवारी दूसरे नंबर पर, जबकि पीके के गृह जिले में जन सुराज के प्रत्याशी तथागत हर्षवर्धन तीसरे नंबर पर चल रह हैं।

14 Nov 2025, 10:40:23 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: कैमूर में NDA-महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर

कैमूर जिले में NDA और महागठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर NDA आगे चल रही है, जबकि 2 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार आगे बने हुए हैं।

14 Nov 2025, 10:38:09 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: रोहतास की 7 सीटों में 5 पर NDA आगे

रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर NDA आगे चल रही है। महज 2 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।

14 Nov 2025, 10:09:39 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बक्सर जिले की 4 सीटों में से 3 पर NDA आगे

बक्सर जिले की 4 सीटों में से 3 पर NDA की बढ़त बनी हुई है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे। वहीं डुमरांव से जेडीयू के राहुल सिंह आगे हैं। राजपुर से जेडीयू के संतोष कुमार निराला आगे चल रहे हैं। वहीं ब्रह्मपुर से आरजेडी के शंभु नाथ यादव आगे चल रहे है।

14 Nov 2025, 06:49:59 AM IST

Buxar Election Results: क्या इस बार छूट जाएगी बक्सर से कांग्रेस की पकड़?

पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बक्सर में अच्छी पकड़ दिखाई है लेकिन इस बार शुरुआती रुझानों के लिए खास इंतजार है कि क्या कांग्रेस अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी या कोई नई ताकत उभरकर सामने आएगी।

14 Nov 2025, 06:50:00 AM IST

Buxar Election Results: बक्सर की सीट पर 15 उम्मीदवारों की फैसला आज

बक्सर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी धारदार है, जहां भाजपा के आनंद मिश्रा, कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी और जन सुराज पार्टी के तथागत हर्ष वर्धन सहित 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है।

