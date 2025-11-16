Bihar Election New CM : संजय यादव का नाम लीजिए तो घर से निकाला जाएगा, माता पिता के सामने मुझपर चप्पल उठाया गया- रोहिणी

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट से सियासी तूफान। रोहिणी ने बड़े आरो लगाते हुए ट्वीट किया… कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..

कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ - बाप बहनों को छोड़ आयी , मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया.. मुझे अनाथ बना दिया गया ….

आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें , किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी - बहन पैदा ना हो