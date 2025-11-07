Bihar Election: PM मोदी बोले, जंगलराज नहीं विकास सरकार चाहिए, राहुल ने जय शाह के क्रिकेट बोर्ड का चीफ होने पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा चुनाव वास्तव में चुनाव ही नहीं था; यह एक व्यापक चोरी थी। मैंने जो फर्जी वोट और फर्जी तस्वीरों के आरोप लगाए थे, उन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा चुनाव आयोग का बचाव तो कर रही है, लेकिन उसे नकार नहीं रही है। सच क्या है? सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन हरियाणा दिखाता है कि यहां एक व्यक्ति एक वोट नहीं था; यहां एक व्यक्ति के कई वोट थे, यहां ब्राज़ीलियाई महिला के वोट थे। एक बूथ पर एक महिला की 200 तस्वीरें हैं, वे बिहार में भी यही करने जा रहे हैं।