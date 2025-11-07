Bihar Election: PM मोदी बोले, जंगलराज नहीं विकास सरकार चाहिए, राहुल ने जय शाह के क्रिकेट बोर्ड का चीफ होने पर उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे चरण के लिए सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। पीएम मोदी ने भभुआ और औरंगाबाद में जनसभा करके महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने मोदी-शाह पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बंपर वोटिंग पर दोनों खेमों ने अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा किया।

Rishabh Shukla
अपडेटेड7 Nov 2025, 09:23:11 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव

पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए मैदान पर उतरे दिग्गज

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
7 Nov 2025, 09:23:11 PM IST

पहले चरण की वोटिंग वाली किसी सीट पर दोबारा नहीं होगा मतदान- EC

बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि जांच के बाद किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति/कदाचार नहीं पाया गया और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई।

7 Nov 2025, 09:19:36 PM IST

बंपर वोटिंग महागठबंधन के लिए सकारात्मक संकेत- डिंपल

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह बहुत सकारात्मक संकेत है। मतदाताओं ने जबरदस्त मतदान किया और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया।

7 Nov 2025, 09:17:39 PM IST

पहले चरण में विकास की जीत हुई- राजीव रंजन सिंह

बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग विनाश करना चाहते थे, उनका सफाया हो गया है। पहले चरण में विकास और सुशासन की जीत हुई है।

7 Nov 2025, 05:11:51 PM IST

RJD वाले रोजगार नहीं देगें, रंगदारी वसूलेंगे- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि RJD के नेताओं के चुनाव प्रचार के कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। RJD वालों का एक गाना है… आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार। आप सोचिए RJD वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरण, रंगदारी का पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। RJD वाले आपको रोजगार नहीं देंगे ये आपसे रंगदारी वसूलेंगे।

7 Nov 2025, 04:37:17 PM IST

राहुल गांधी ने जय शाह पर कसा तंज

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा हमला। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड का चीफ है- क्रिकेट कंट्रोल करता है। ऐसा क्यों?

7 Nov 2025, 03:57:16 PM IST

खड़गे का सीएम नीतीश पर हमला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेनारी में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। यहां पलायन चरम पर है। जब 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी वे पलायन नहीं रोक पाए, तो अब क्या करेंगे?

7 Nov 2025, 03:35:51 PM IST

बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज वालों के पास वो सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश, दोनों के लिए खतरा है। ये लोग अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं। ये खुली घोषणा कर रहे हैं, "भैया की सरकार" आएगी तो कट्टा, दोनाली, फिरौती... यही सब चलेगा। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए।

7 Nov 2025, 02:26:32 PM IST

औरंगाबाद में पीएम मोदी की रैली

औरंगाबाद, त्याग और बलिदान की धरती है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगदेव बाबू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। औरंगाबाद हो या गया जी, यह पक्के इरादों वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं।

7 Nov 2025, 02:18:37 PM IST

वोटर को नरेंद्र-नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा- पीएम मोदी

बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को भी उनके (RJD) वादों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस तो RJD के मैनिफेस्टो के बारे में बात भी नहीं करती। बिहार ने भी RJD के झूठ के पैकेज को खारिज कर दिया है। बिहार के वोटर नरेंद्र-नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं और हमारे पक्के इरादों का समर्थन करते हैं। पहले चरण के चुनावों से यह पक्का हो गया है, फिर एक बार, NDA सरकार… बिहार में फिर से सुशासन सरकार।

7 Nov 2025, 01:38:04 PM IST

जमुई में अमित शाह का तीखा हमला

अगर आपसे जरा भी गलती हुई और आप कमल छाप या तीर छाप से जरा भी इधर-उधर गए तो फिर से जंगलराज आने वाला है। जमुई को जंगलराज चाहिए क्या? कल ही चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है। लालू-राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। जमुई में भी उनका खाता नहीं खुलना चाहिए। यहां की सभी चारों सीटें आपको NDA के खाते में डालनी हैं।

7 Nov 2025, 01:32:08 PM IST

वोटिंग प्रतिशत में उछाल गुंडाराज, जंगलराज पर तमाचा- नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने NDA सरकार बनने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बंपर मतदान हुआ, जो भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा। उन्होंने बंपर मतदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के संकल्प पर मुहर बताया। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत में उछाल गुंडाराज, जंगलराज और भ्रष्टाचार के संरक्षक RJD और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है।

7 Nov 2025, 01:29:22 PM IST

तेजस्वी यादव ने लगाई वादों की झड़ी

तेजस्वी यादव ने आज पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र के गढबनेली में और धमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। गढ़बनेली में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम को और धमदाहा में राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जिताने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो 14 जनवरी को सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। किसानों की बिजली फ्री कर दी जाएगी, जिस परिवार में नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।

7 Nov 2025, 11:56:52 AM IST

पहले चरण में 100 सीटें जीतेगी NDA- चिराग पासवान

लोजपा (आर) के प्रमुख, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंपर वोटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में NDA की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी और हमारी सीटें बढ़ी थीं। मेरा मानना ​​है कि आज जिस तरह से काम हुआ है, उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे। पहले चरण में हमारी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम ये सभी सीटें जीतेंगे।

7 Nov 2025, 11:54:20 AM IST

बिहार में हो रहा बदलाव- मुकेश सहनी

VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार के युवा महागठबंधन के साथ खड़े हैं। इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है।

7 Nov 2025, 11:44:33 AM IST

नीतीश की वापसी के लिए डाले गए वोट- संजय झा

बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सभी दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है, यह सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, यह मतदान सरकार की वापसी के लिए किया गया है। पिछले रिकॉर्ड को देखें, बिहार में, 2005 की तुलना में 2010 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, 2010 की तुलना में 2015 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, इसलिए यह प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि जब अधिक मतदान होता है, तो सरकार वापस आती है। लोग सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन के लिए वोट करने के लिए निकले।

7 Nov 2025, 11:41:52 AM IST

वोट चोरी पर भाजपा और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा चुनाव वास्तव में चुनाव ही नहीं था; यह एक व्यापक चोरी थी। मैंने जो फर्जी वोट और फर्जी तस्वीरों के आरोप लगाए थे, उन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा चुनाव आयोग का बचाव तो कर रही है, लेकिन उसे नकार नहीं रही है। सच क्या है? सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन हरियाणा दिखाता है कि यहां एक व्यक्ति एक वोट नहीं था; यहां एक व्यक्ति के कई वोट थे, यहां ब्राज़ीलियाई महिला के वोट थे। एक बूथ पर एक महिला की 200 तस्वीरें हैं, वे बिहार में भी यही करने जा रहे हैं।

7 Nov 2025, 09:26:45 AM IST

फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने की वोटिंग- दिलीप घोष

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में उछाल पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अच्छा मतदान हुआ है। चुनाव अच्छे होने चाहिए, मतदान होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने मतदान किया है।

7 Nov 2025, 09:24:00 AM IST

बिहार में बदलाव चाहती है जनता- प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में बंपर वोटिंग हुई है। सियासी दल बढ़े हुए वोट प्रतिशत को अपने पक्ष में बता रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग के बाद जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है। इसमें छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मजदूरों ने अहम भूमिका निभाई है। अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं।

7 Nov 2025, 08:13:46 AM IST

प्रशांत किशोर जटाएंगे जनसमर्थन

जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज बांका के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। बांका सहित अन्य क्षेत्रों में रोड शो करेंगे और जन सुराज के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे।

7 Nov 2025, 07:25:42 AM IST

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दो रैलियां आज

बिहार चुनाव में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दो रैलियों को संबोधित करेंगे। खड़गे चेनारी और गया में महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे।

7 Nov 2025, 07:23:06 AM IST

पूर्णिया में अमित शाह का रोड शो आज

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए माहौल बनाने में सभी दल जुट गए हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्णिया में रोड शो करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पूर्णिया में अमित शाह का रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा।

7 Nov 2025, 07:20:49 AM IST

राहुल गांधी की भागलपुर में रैली आज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में वोट मांगेंगे।

7 Nov 2025, 07:18:56 AM IST

पीएम मोदी की दो जनसभाएं आज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण के मतदान के लिए NDA ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औरंगाबाद और भभुआ में रैलियों को संबोधित करेंगे।

