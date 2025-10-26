“बिहार को बर्बाद करने वाले नायक तो खलनायक कौन” तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर विवाद में कूदे प्रशांत किशोर

RJD नेता बोले हमारी सरकार बनते ही खत्म करेंगे वक्फ कानून, रीजिजू का पलटवार
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर कहा, "ये लोग अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है विधानसभा में नहीं... अपनी क्षमता के अनुसार बात करनी चाहिए। जब आप(RJD) सरकार में थे तब अपराधियों का राज था... ये लोग(RJD) शहाबुद्दीन की जय बोलते हैं। शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का दुश्मन है... इनकी पहचान बिहार को लूटने की है... अब बिहार को बड़े-बड़े पुल, रोजगार, AIIMS और अधिक सहायता देने का काम NDA करेगी..."
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "अभियान छठ के बाद शुरू होगा। हम लोगों और अपने साथियों से मिल रहे हैं... हम छठ के बाद 28 तारीख से अभियान शुरू करेंगे। बिहार को बर्बाद करने वाले लोग अगर नायक हैं तो खलनायक कौन हैं? बिहार की जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार की यह हालत की है..."
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार चुनाव में एनडीए की तरफ से सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि "वे (NDA) हार से डरे हुए हैं, वे कौन होते हैं हम पर सवाल उठाने वाले? हमने अपने CM कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है कि उनके CM कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे। उनका एजेंडा क्या है? इस समय राज्य में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है..." -
बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "... अगर वे गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वे बिहार को कैसे संभालेंगे? ये दल चुनाव के दौरान मतभेदों के कारण अलग हो गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की घोषणा करके महागठबंधन को सील करने की कोशिश की है... जब वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो वे कोई भी झूठा वादा कर सकते हैं..."
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, "बिहार चुनाव केवल बिहार वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पूरा देश बिहार से उम्मीद कर रहा है... 20 सालों में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल-बदलकर अपनी छवि खराब की है... अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी है। युवा बदलाव चाहते हैं। मैं बिहार वासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग आगे आए..."
महागठबंधन में भले ही सीट बटवारे पर फ्रेंडली फाइट के बीच सार्वजनिक मंच पर सबकुछ सामान्य होने का वादा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों का बवाल बढ़ता जा रहा है। पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हांक्गेरस नेताओं को मनाने के लिए एक बार फिर अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के दो और कद्दावर नेता वेणु गोपाल और अजय माकन भी पटना में मौजूद हैं। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा है कि पार्टी में टिकट बटवारे को लेकर नाराजगी है जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरु पटना से दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
बिहार में जारी सत्ता के महासंग्राम में जीत के लिए तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दाव चला है। तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेस कर एक कई और नए चुनावी वादे किए। उन्होंने चुनाव जीतने और उनकी सरकार बनने पर पंचायत प्रतिनिधियों को भी पेंशन देने का वादा किया, लगे हाथ भत्ता दोगुना किए जाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा और 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की।
बिहार चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "... उनके कहने का मतलब है कि 15 साल के शासन के दौरान 3.5 से 4% की विकास दर को 2.5% तक कैसे लाया गया... नीतीश कुमार आज विकास दर को 2.5% से 10.4% तक ले आए हैं... बिहार में एक प्रगतिशील सरकार है जिसने इसे नीतीश कुमार के शासन में भारत में सबसे तेज विकास दर वाला राज्य बना दिया है..."
महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "प्रचार अभियान शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है। हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है... लोग भाजपा को समझ चुके हैं..."
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी घमासान के बीच जेडीयू ने बागियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू ने अपने 11 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। ये सभी 11 नेता जेडीयू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर कार्य किया है, जिसके चलते इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया जाता है। जेडीयू बिहार में कुल 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण की 44 सीट पर जेडीयू प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं।