“बिहार को बर्बाद करने वाले नायक तो खलनायक कौन” तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर विवाद में कूदे प्रशांत किशोर

महागठबंधन में भले ही सीट बटवारे पर फ्रेंडली फाइट के बीच सार्वजनिक मंच पर सबकुछ सामान्य होने का वादा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों का बवाल बढ़ता जा रहा है। पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हांक्गेरस नेताओं को मनाने के लिए एक बार फिर अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के दो और कद्दावर नेता वेणु गोपाल और अजय माकन भी पटना में मौजूद हैं। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा है कि पार्टी में टिकट बटवारे को लेकर नाराजगी है जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरु पटना से दिल्ली रवाना हो रहे हैं।