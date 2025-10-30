नालंदा में बोले राहुल गांधी, नीतीश नहीं मोदी और शाह चला रहे बिहार सरकार, उद्योगपतियों को एक रुपये में देते हैं जमीन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है और हर पार्टी अपने वोटरों को साधने में जुटी है। इसके लिए आज पीएम मोदी की दो रैलियां हैं। मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा भी NDA उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं राहुल गांधी आज नालंदा और शेखपुरा में महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन दोनों घटकों के नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत

30 Oct 2025, 08:10:52 PM IST

महागठबंधन की सरकार हर जाति, हर धर्म की सरकार होगी- राहुल गांधी

30 Oct 2025, 08:05:30 PM IST

कांग्रेस, आरजेडी के लोग छठी मइया का अपमान कर रहे हैं- मोदी

30 Oct 2025, 05:53:56 PM IST

महिलाओं को 10,000 घूस देने की इजाजत चुनाव आयोग ने कैसे दी- तेजस्वी यादव

30 Oct 2025, 02:29:35 PM IST

बिहार सरकार नीतीश जी नहीं मोदी-शाह चलाते हैं- मोदी

राहुल गांधी नालंदा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है। बिहार के हर जिले के लोग दिल्ली एम्स में इलाज कराने जाते हैं वो बिहार में इलाज कराना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनसे बिहार से इलाज कराने दिल्ली पहुंचे मरीजों ने कहा कि बिहार के अस्पतालों में लोग इलाज कराने नहीं मरने के लिए भर्ती होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब किसानों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। लेकिन कोई उद्योगपति बिहार में जमीन मांगेगा तो उसे सरकार एक रुपये में जमीन दे देगी।

30 Oct 2025, 01:50:11 PM IST

राहुल गांधी ने बहुत अभद्र व्यवहार किया- रामनाथ ठाकुर

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि, "लोगों में बहुत उत्साह है और फिर से NDA की सरकार बनेगी…लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, "बहुत अभद्र व्यवहार किया है। कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता है...चुनाव के समय में यह बात बोलना उनके हक में नहीं है…"

30 Oct 2025, 01:35:19 PM IST

मुख्यमंत्री पद पर वैकेंसी जनता तय करती है- सुखविंदर सिंह सुक्खू

30 Oct 2025, 01:33:24 PM IST

बिहार में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए की सरकार बनेगी- बृज भूषण शरण सिंह

30 Oct 2025, 12:57:46 PM IST

राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब

लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल बाबा, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अशब्द कहे और फिर छठी मैया का अपमान किया है। ये बिहार है बिहार, जब 14 तारीख को डिब्बे खुलेंगे तब गठबंधन साफ हो जाएगा।

30 Oct 2025, 12:54:35 PM IST

अमित शाह का RJD पर हमला

2005 के पहले, पूरा बिहार जंगलराज की चपेट में था। सारे उद्योग, व्यापार, ट्रेडिंग बंद हो गए थे, बस एक ही धंधा चल रहा था अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे, अपराध होते थे, ये सब लालू-राबड़ी के राज में था।

30 Oct 2025, 12:53:01 PM IST

लखीसराय में अमित शाह का बयान

6 नवंबर को मतदान है, आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है। लेकिन आप ऐसा सोच कर बटन मत दबाना कि आपके वोट से कोई विधायक या मंत्री बनेगा, बल्कि आप ये सोच कर वोट दीजिएगा कि आपका एक-एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने के लिए है। आपका एक एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है।

30 Oct 2025, 12:17:11 PM IST

रबड़ी देवी का बीजेपी पर निशाना, "बिहार में विकास हो गया तो क्यों प्रचार कर रहे हैं"

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पहली बार विधानसभा चुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने एनडीए के बिहार के विकास के दावे पर तंज कसा है। राबड़ी देवी ने कहा कि जब एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास कर दिया है तो चुनाव प्रचार के लिए क्यों घूम रहे हैं। उन्हें तो बिना चुनाव प्रचार किए ही वोट मिल जाएगा। राबड़ी देवी ने कहा कि इन्होंने बिहार में विकास किया होता तो प्रधानंत्री समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को इस तरह घूम-घूमकर प्रचार करने की जरुरत नहीं पड़ती।

30 Oct 2025, 12:08:18 PM IST

राहुल गांधी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, नामदार हमें गंदी गालियां देते हैं- मोदी

मुजफ्फरपुर में मोदी ने राहुल गांधी के विवादित बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो नामदार हैं, हम कामदार हैं, कामदार को गालियां दिए बगैर नामदार का खाना नहीं पचता है। वो अपने अहंकार में डूबे हैं। हमें दी गई गालियां आरजेडी-कांग्रेस के बीच हो रहे झगड़े का नतीजा है। बिहार में हर तरह से खबर आ रही है कि आरजेडी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे खींच रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी से दुश्मनी निकाल रहे हैं। इन लोगों के बीच भयंकर आपसी लड़ाई चल रही है। इनको सिर्फ सत्ता का लालच है, इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता पर कब्जा करना है ताकि फिर से ये बिहार को लूट सके हैं।

30 Oct 2025, 12:03:52 PM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

जंगलराज में पूरे बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी। RJD के शासन में करीब 35 से 40 हजार अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खौफनाक स्थिति थी।

30 Oct 2025, 12:01:06 PM IST

बाबा साहब की तस्वीर आरजेडी के लोग पैरों में रखते हैं- मोदी

पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पैरों के पास रखे होने को लेकर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं और सामाजिक न्याय का नाटक करते हैं। मोदी ने कहा कि हमने यूपाई पेपेंट सिस्टम का नाम भी एप रखा है। हमने बाबा साहब को सम्मान दिया। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि किसान चाची सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं बल्कि वो पूरे देश का गौरव हैं।

30 Oct 2025, 11:59:28 AM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

जंगलराज के दिनों को याद करते हैं, तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। आप मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन-दहाड़े किडनैप के लिया था और बदले में बहुत सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए, तो RJD के इन चट्टे-बट्टों ने उस छोटे से बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे।

30 Oct 2025, 11:58:44 AM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

बिहार ने भाजपा-NDA का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है।

30 Oct 2025, 11:58:09 AM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या?

30 Oct 2025, 11:56:11 AM IST

बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी महागठबंधन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के शासन में अपराध चरम पर था, दिन दहाड़े स्कूल जा रहे बच्चों का अपहरण कर लेते थे और फिरौती में मोटी रकम मांगते थे। पीएम मोदी ने आरजेडी के चुनाव प्रचार पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि आरजेडी के चुनाव प्रचार में गोली, कट्टा, छर्रा की बात हो रही है, अभी से वो घर से उठा ले जाने की बात कर रहे हैं।

30 Oct 2025, 11:51:40 AM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ देता है। जहां कटुता बढाने वाली RJD और कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां RJD और कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो-निशान नहीं होता है। जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। गरीब का हक लूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं। ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते।

30 Oct 2025, 11:43:52 AM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। RJD और कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकता है। इन लोगों ने बिहार पर कई सालों तक राज किया। इन लोगों ने सिर्फ विश्वासघात किया है। RJD और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन ये जंगल राज की पहचान है।

30 Oct 2025, 11:40:30 AM IST

मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली

आपने देखा है कि आपका ये बेटा तो छठी मईया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और RJD के लोग छठी मईया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मईया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान, बिहार, हिंदुस्तान और मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं, वो सहन कर सकती हैं?

30 Oct 2025, 11:29:49 AM IST

मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली

पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते कहा कि आप लोगों की बोली लीची जैसी मीठी है। बारिश के बाद भी आप आए, ये भीड़ बता रही है कि बिहार में फिर NDA सरकार बनेगी। NDA यानि सुशासन, NDA यानि जनता की सेवा, NDA यानि विकास की गारंटी।

30 Oct 2025, 11:17:00 AM IST

चुनावी तैयारी के बीच सीवान में दरोगा की हत्या, बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर सवाल

बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती के बीच सीवान में एक दरोगा की हत्या कर दी गई है। मृतक एएसआई अनिरुद्ध कुमार सीवान जिले के दरौदा थाने में तैनात थे। जिनकी सिरसवा नवका टोला गांव में गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने खून से लथपथ अनिरुद्ध कुमार का शव अरहर के खेत से बरामद किया। मतदान की तैयारी के बीच हुई दरोगा की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

30 Oct 2025, 10:43:46 AM IST

पीएम मोदी पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी, बिहार से दिल्ली तक सियासी घमासान

राहुल गांधी बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने उतरे जहां बुधवार को उनके पीएम मोदी पर दिए गए एक बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। राहुल गांधी की टिप्पीण के बाद बीजेपी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस और महागठबंधन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी का अहंकार बताया है। वहीं खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को पीएम मोदी पर ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता।

30 Oct 2025, 10:06:16 AM IST

तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैलियां

महागठबंधन की ओर से सीएम फेस तेजस्वी यादव आज कई जनसभाएं करेंगे। तेजस्वी मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के लिए हुंकार भरेंगे।

30 Oct 2025, 08:06:33 AM IST

आज आएगा NDA का घोषणापत्र!

बिहार विधानसभा चुनाव का रण अब अंतिम पड़ाव में है। 06 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और उससे पहले एनडीए और महागठबंधन मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज एनडीए की ओर से अमित शाह की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी होने की पूरी संभावना है। बता दें कि महागठबंधन ने जनता के सामने अपना तेजस्वी प्रण पत्र पेश कर वादों का खाका पहले ही खींच दिया है।

30 Oct 2025, 08:05:41 AM IST

NDA उम्मीदवारों के लिए अमित शाह मांगेंगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लखीसराय, तारापुर, हिलसा, पालीगंज में रैलियों को संबोधित करेंगे।

30 Oct 2025, 08:05:41 AM IST

आज मोदी भरेंगे हुंकार

बिहार के रण में आज पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। मोदी छपरा और मुजफ्फरपुर में रैलियों के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे।

