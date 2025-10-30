नालंदा में बोले राहुल गांधी, नीतीश नहीं मोदी और शाह चला रहे बिहार सरकार, उद्योगपतियों को एक रुपये में देते हैं जमीन

राहुल गांधी नालंदा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है। बिहार के हर जिले के लोग दिल्ली एम्स में इलाज कराने जाते हैं वो बिहार में इलाज कराना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनसे बिहार से इलाज कराने दिल्ली पहुंचे मरीजों ने कहा कि बिहार के अस्पतालों में लोग इलाज कराने नहीं मरने के लिए भर्ती होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब किसानों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। लेकिन कोई उद्योगपति बिहार में जमीन मांगेगा तो उसे सरकार एक रुपये में जमीन दे देगी।