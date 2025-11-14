Siwan Saran, Gopalganj Result: खेसारी लाल ने हार के बाद जारी किया भावुक वीडियो संदेश, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाई

सीवान, छपरा, गोपालगंज तीनों जिलों के नतीजे

सीवान जिले की 8 में 7 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया जिसमें से 3-3 सीटों पर बीजेपी-जेडीयू और एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की। सीवान जिले की सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर पूर्व बाहुबली विधायक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जीत हासिल कर सके। वहीं गोपालगंज जिले की एक सीट पर बीजेपी और बाकी तीन सीटों पर जेडीयू ने कब्जा करते हुए लालू यादव के इस गृह जिले में आरजेडी और महागठबंधन का पूरी तरह से सफाया कर दिया। वहीं 10 विधानसभा सीटों वाले छपरा जिले में आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी की छोटी कुमारी ने उन्हें मात दी। छपरा जिले की 7 सीटों पर एनडीए और तीन सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की। छपरा, अमनौर, तरैया, बनियापुर और सोनपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जेडीयू ने एकमा और माझी सीट पर कब्जा किया। जबकि मढ़ौरा, परसा और गड़खा सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की।