Siwan Saran, Gopalganj Result: खेसारी लाल ने हार के बाद जारी किया भावुक वीडियो संदेश, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाई

सीवान जिले की 8 में 7 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया जिसमें से 3-3 सीटों पर बीजेपी-जेडीयू और एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की। सीवान जिले की सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर पूर्व बाहुबली विधायक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जीत हासिल कर सके। वहीं गोपालगंज जिले की एक सीट पर बीजेपी और बाकी तीन सीटों पर जेडीयू ने कब्जा करते हुए लालू यादव के इस गृह जिले में आरजेडी और महागठबंधन का पूरी तरह से सफाया कर दिया। वहीं 10 विधानसभा सीटों वाले छपरा जिले में आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी की छोटी कुमारी ने उन्हें मात दी। छपरा जिले की 7 सीटों पर एनडीए और तीन सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की। छपरा, अमनौर, तरैया, बनियापुर और सोनपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जेडीयू ने एकमा और माझी सीट पर कब्जा किया। जबकि मढ़ौरा, परसा और गड़खा सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की।
छपरा से विधानसभा चुनाव हारने वाले खेसारी लाल यादव ने अपनी हार के बाद एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है। खेसारी लाल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखे पोस्ट में मतदान के दौरान उनका साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान पूरे वक्त तक उनके साथ रहे लोगों का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि वो बचपन से हारते-हारते यहां तक पहुंचे हैं। खेसारी लाल यादव अपने इस वीडियो संदेश के दौरान कई बार भावुक होते भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनको वो पतली गलियां याद आ रही हैं जहां उन्होंने संघर्ष का जीवन गुजारा था। खेसारी लाल ने अपनी हार पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अलट बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी एक कविता पढ़ी है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं।
सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते रहे श्याम बहादुर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल श्याम बहादुर सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला था। उनकी जगह जेडीयू ने इंद्रदेव सिंह को टिकट दिया था और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी आरजेडी के अरुण कुमार गुप्ता को 12,136 वोटों वोटों से मात दी। टिकट नहीं मिलने से नाराज श्याम बहादुर सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए थे। श्याम बहादुर सिंह इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें सिर्फ 4692 वोट मिले। श्याम बहादुर एक जमाने में नीतीश कुमार के चहेते विधायक माने जाते थे।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, बांका, लखीसराय, नालंदा, भोजपुर, अरवल, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर और शिवहर समेत 15 जिलों एनडीए ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। इन जिलों की सभी सीटें एनडीए के खाते में गईं और विपक्ष को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी।
बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी में महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी उम्मीदवार को खेसारी यादव को बीजेपी की छोटी कुमारी ने 7600 वोटों से हरा दिया है।
गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की है और पार्टी ने इस सीट पर एक बार फिर अपना कब्जा कायम रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग को कड़ी टक्कर के बावजूद 28,972 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
छपरा जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है जबकि महज 3 सीटों पर महागठबंधन को विजय मिली। छपरा, अमनौर, तरैया, बनियापुर और सोनपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जेडीयू ने एकमा और माझी सीट पर कब्जा किया। जबकि मढ़ौरा, परसा और गड़खा सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की।
सीवान जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। जिले में कभी 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हुआ करता था। लेकिन इस बार बाजी पलट गई है। इस बार जिले की 7 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है जबकि सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा सीट से बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी की टिकट पर जीत दर्ज की है। जिले की तीन सीटों पर बीजेपी तो तीन सीटों पर जेडीयू और एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी LJP(R) ने जीत दर्ज किया है। सीवान से बीजेपी के मंगल पांडेय, गोरेयाकोठी से बीजेपी के देवेश कांत सिंह, दरौंदा विधानसभा सीट से बीजेपी के करन जीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने जीत दर्ज की है। बड़हरिया विधानसभा सीट से जेडीयू के इंद्रदेव सिंह पटेल, महाराज गंज से जेडीयू के हेम नारायण साह और जीरादेई विधानसभा सीट से जेडीयू के भीष्म प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं दरौली से LJP(R) के विष्णु देव पासवान जीते हैं।
आरजेडी के संस्थापक लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में ना तो आरजेडी का कोई प्रत्याशी जीत पाया और ना ही महागठबंधन का कोई दूसरा दल अपने उम्मीदवार को जिता सका। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की। गोपालगंज सीट पर बीजेपी के सुभाष सिंह ने विजय हासिल की। वहीं कुचायकोट से जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडेय, भोरे से जेडीयू के सुनील कुमार और हथुआ सीट से जेडीयू के राजेश कुशवाहा ने जीत दर्ज की।
छपरा जिले की बनियापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केदारनाथ सिंह ने 15,436 वोटों से जीत दर्ज की है
गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार पांडेय ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी हरि नारायण सिंह को 24,491 वोटों से मात दी।
बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर विजय हासिल की। इस सीट पर चले 20 राउंड के वोटों की गिनती के के बाद बीजेपी के सुभाष सिंह ने कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग को 28,972 वोटें से मात दी।
बिहार विधानसभा चुनाव में सीवान जिले की 8 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए को बढ़त नजर आ रही है। अभितक के रुझानों में सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर ओसामा शहाब ने निर्णायक बढ़त बना ली है। जबकि बाकि जिले की 7 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं।
गोपालगंज विधानसभा सीट पर लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही हैं। एक जमाने में आरजेडी सांसद रहे साधु यादव ने आरजेडी से अलग होने के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और इसी पार्टी की टिकट पर उनकी पत्नी इंदिरा देवी चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज सीट पर 21वें राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद इंदिरा देवी को महज 6396 मिले हैं।
गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 21 राउंड की गिनती हो चुकी है और अब महज 9 राउंड की गिनती बाकी है। 21वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीेजपी प्रत्याशी सुभाष सिंह 23,063 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं।
