Bihar Election: पीएम मोदी का पटना में रोड शो, नीतीश की गैर मौजूदगी से गरमाई सियासत, विपक्ष बोला, खेल से बाहर हुए नीतीश

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले आज और नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने भी महागठबंधन पर करारा हमला किया। वहीं राहुल गांधी ने बेगूसराय से मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती में कुछ नहीं है, मोदी डरपोक हैं।

Rishabh Shukla
अपडेटेड2 Nov 2025, 10:03:38 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार में मोदी ने संभाला NDA का मोर्चा, महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी मैदान में

2 Nov 2025, 10:03:38 PM IST

तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में पवन सिंह

बिहार चुनाव प्रचार में आज भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह तेजस्वी यादव के चुनावी गढ़ राघोपुर पहुंचे। पवन सिंह ने भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार के लिए वोट मांगे। पवन सिंह ने बिदुपुर स्थित संत कबीर महंत रामदयाल दास मैदान में जनसभा को संबोधित किया। पवन सिंह ने जनता से सतीश कुमार के पक्ष में मतदान की अपील की।

2 Nov 2025, 10:00:14 PM IST

मोदी के रोड शो में सीएम नीतीश नहीं

पटना में आज पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश नहीं दिखे। हांलाकि नीतीश की पार्टी से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पीएम मोदी के साथ रहे। पिछली बार जब पीएम मोदी ने रोड शो किया था तो उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दिखे। रोड शो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बांकीपुर, दीघा, दानापुर, पटना साहिब के प्रत्याशी रथ पर सवार रहे।

2 Nov 2025, 09:57:21 PM IST

पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में रोड शो किया। रोड शो के जरिए ने NDA उम्मीदवारों के समर्थन जुटाया। शहर में उत्साह का माहौल था और भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़े। रोड शो के बाद मोदी ने पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेका। गुरुद्वारा में भाजपा कई वरिष्ठ नेताओं, सिख समाज के प्रमुख लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।


2 Nov 2025, 09:51:51 PM IST

चुनाव प्रचार के लिए निकले कांग्रेस नेता का मिला शव

रोहतास के नौहट्टा में कांग्रेस नेता वीर कमलेश सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उनका शव करमडीहा गांव के पास एक गड्ढे में पाया गया, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

2 Nov 2025, 06:16:26 PM IST

पटना में पीएम मोदी का रोड शो

PM मोदी आज पटना में रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी ने फूलों से सजी गाड़ी से कदमकुआं के दिनकर चौक से रोड शो की शुरुआत की और रोड शो उद्योग भवन (गांधी मैदान) तक होगा। यह रोड शो लगभग 3 किमी का लंबा होगा। गाड़ी में PM मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद हैं। पीएम मोदी हाथ में पार्टी सिंबल कमल का फूल लेकर हाथ जोड़ कर अभिवादन कर रहे हैं। कुछ लोग घर की छत से पीएम की आरती उतार रहे हैं। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पटना की 14 विधानसभा को साधने की कोशिश में है।

2 Nov 2025, 06:07:27 PM IST

महागठबंधन के लिए अखिलेश का प्रचार

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज छपरा में राजद उम्मीदवार खेसारी लाल के लिए प्रचार किया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि इधर तेजस्वी और खेसारी सड़क बनाएंगे उधर 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो उससे जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग मिलकर यूपी-बिहार को जोड़ने का काम करेंगे।

2 Nov 2025, 05:21:20 PM IST

तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार

महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज वैशाली में कहा कि हमारी सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक लोग को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाई-बहन मान योजना लाई जाएगी और मुफ्त 200 यूनिट बिजली दी जाएगी।

2 Nov 2025, 03:10:12 PM IST

असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे मोदी- राहुल गांधी

बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने आज बेगूसराय में जनसभा की। उन्होंने पीएम मोदी पर ट्रंप से डरने, अडानी-अंबानी के नियंत्रण में होने और युवाओं को बेरोजगारी से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रील बनाने की बात कर रहे हैं।

2 Nov 2025, 02:13:15 PM IST

महागठबंधन का घोषणा पत्र, झूठ और फरेब का दस्तावेज - मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा में जनसभा को संबोधित करत हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार के लिए, NDA ने एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणापत्र पेश किया है। हमारी सभी योजनाएं और नीतियां बिहार के तेज विकास के लिए समर्पित हैं। एक तरफ NDA का ईमानदार घोषणापत्र है, वहीं दूसरी तरफ जंगलराज गठबंधन ने अपने घोषणापत्र को धोखे और झूठ का दस्तावेज बना दिया है।

2 Nov 2025, 01:36:39 PM IST

अमित शाह का तेजस्वी पर बड़ा हमला

बिहार विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। शाह ने कहा कि अगर लालू का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तो तीन नए डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, एक किडनैपिंग के लिए, एक जबरन वसूली के लिए, और एक मर्डर के लिए।

2 Nov 2025, 01:28:57 PM IST

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का आरोप

दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई है, पहले भी गिरफ्तारियां हुई, जमानत भी हुई थी, लेकिन जो जंगलराज की बात कर रहे थे, वो आज सबके सामने आ गया कि असली जंगलराज यही है। आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, इसलिए गिरफ्तारी हुई।

2 Nov 2025, 01:27:01 PM IST

अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में अलर्ट

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुलिस चौकस हो गई है। सभी इलाकों में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है और वाहनों की जांच हो रही है। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है।

2 Nov 2025, 12:44:32 PM IST

बिहार के लिए पीएम की सोच अलग- जीतन राम मांझी

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए उनकी अलग सोच है। बिहार के बिना पूर्वोदय का विकास नहीं हो सकता। वह बिहार आते रहते हैं, जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आज वे यह संदेश देने आ रहे हैं कि NDA, डबल इंजन वाली सरकार बने ताकि बिहार में विकास हो सके। उन्होंने दुलारचंद हत्याकांड में JDU के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि यही है नीतीश कुमार का सुशासन। वह न किसी को बख्शते हैं, न फंसाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। ज़रूरी कार्रवाई हो रही है।

2 Nov 2025, 10:46:00 AM IST

नीतीश सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता- केपी मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था दुरुस्त है। चुनाव के दौरान ऐसी घटना होना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने गिरफ्तारी भी कीं। नीतीश कुमार की सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता, न्याय होता है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर वे राजद के सभी विजयी प्रत्याशियों को भी उपमुख्यमंत्री बना दें, तो भी राजद-कांग्रेस गठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। वे 50 का आंकड़ा पार कर लें वही बहुत बड़ी बात होगी।

2 Nov 2025, 10:42:41 AM IST

बिहार में महाजंगलराज की स्थिति- तेजस्वी

राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आरा और रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या हो गई। बिहार में महाजंगलराज की स्थिति है, क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता? हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच तेजस्वी सुनिश्चित करेगा कि सभी अपराधी जेल जाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घटना घटी, ये तो होना ही था।

2 Nov 2025, 10:38:37 AM IST

राजद ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल

मोकामा हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। तिवारी ने सवाल उठाया कि गिरफ़्तारी में देरी क्यों हुई? जब सरकार और प्रशासन की फजीहत हो रही थी, तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे, ऐसे में सरकार ने खुद को फजीहत से बचाने के लिए खानापूर्ति के तौर पर ये गिरफ़्तारी की है। ये गुंडागर्दी है, इसमें इतनी देरी क्यों हुई, इस देरी पर सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ दबाव में किया गया, जो सवाल उठ रहे थे, सरकार की जो फजीहत हो रही थी उसके लिए ये खानापूर्ति की गई।

2 Nov 2025, 09:35:31 AM IST

मोकामा हत्याकांड पर बोले दिलीप जायसवाल- मामला अदालत में भी जाएगा

मोकामा हत्याकांड पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद अदालत है और मामला अदालत में भी जाएगा। अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है और फिर उचित निर्णय लेती है।

2 Nov 2025, 08:35:57 AM IST

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पीके की पार्टी के प्रत्याशी की प्रतिक्रिया

बाहुबली नेता अनंत सिंह को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी पर पीके की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पियूष प्रियदर्शी ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता, अगर यह कार्रवाई पहले ही की गई होती।

2 Nov 2025, 08:30:54 AM IST

राहुल की बेगूसराय और खगड़िया में रैली आज

बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान में अब कछ रोज का ही समय है, ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।

2 Nov 2025, 08:09:30 AM IST

गिरफ्तार अनंत सिंह को अज्ञात जगह ले गई पुलिस

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने शनिवार देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया। रात में करीब 150 पुलिस वालों की टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना में कारगिल चौक स्थित घर पहुंची थी। पुलिस टीम पूर्व विधायक को गिरफ्तार करके पटना लाई, लेकिन अब अनंत सिंह को अज्ञात स्थान पर पुलिस ले गई है। इस बीच मोकामा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

2 Nov 2025, 08:00:29 AM IST

बिहार में आज पीएम मोदी

प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं के दौरे, जनसभाओं और प्रचार अभियानों का सिलसिला तेज हो गया है। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी मैदान संभालने जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी आरा, नवादा में जनसभा करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे।

Bihar Elections
