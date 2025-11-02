Bihar Election: पीएम मोदी का पटना में रोड शो, नीतीश की गैर मौजूदगी से गरमाई सियासत, विपक्ष बोला, खेल से बाहर हुए नीतीश

PM मोदी आज पटना में रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी ने फूलों से सजी गाड़ी से कदमकुआं के दिनकर चौक से रोड शो की शुरुआत की और रोड शो उद्योग भवन (गांधी मैदान) तक होगा। यह रोड शो लगभग 3 किमी का लंबा होगा। गाड़ी में PM मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद हैं। पीएम मोदी हाथ में पार्टी सिंबल कमल का फूल लेकर हाथ जोड़ कर अभिवादन कर रहे हैं। कुछ लोग घर की छत से पीएम की आरती उतार रहे हैं। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पटना की 14 विधानसभा को साधने की कोशिश में है।