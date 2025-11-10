Bihar Election: दूसरे चरण की वोटिंग कल, तेजस्वी बोले, बीजेपी कर रही पाप, NDA बोला, हार के बहाने ढूंढ रहा महागठबंधन

तेजस्वी यादव ने जन्मदिन के एक दिन बाद एक्स पर जनता के नाम एक संदेश लिखा है। तेजस्वी ने यह संदेश एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपका यह स्नेह और सहयोग मुझे विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का आभास दिलाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है कि बिहार के जन-जन की आवाज बन सकूं, बिहार पर हो रहे हर अन्याय और अत्याचार के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ा रह सकूं एवं सत्यनिष्ठा के साथ जनसेवा की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध कर आप सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करता रहूं... बिना रुके ... बिना थके। चुनावी व्यस्तता के बीच आप सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद व्यक्त कहने में असमर्थ होने के नाते क्षमाप्रार्थी भी हूं। आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने की ईश्वर और जनता मालिक हमें शक्ति दे, बस यही मनोकामना है।