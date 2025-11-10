Bihar Election: दूसरे चरण की वोटिंग कल, तेजस्वी बोले, बीजेपी कर रही पाप, NDA बोला, हार के बहाने ढूंढ रहा महागठबंधन

दूसरे चरण का मतदान कल, NDA और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये जंगलराज के युवराज हैं। माता-पिता के पहचान से अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। ये केवल जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। केवल एक माहौल खड़ा करते हैं भ्रम फैलाते हैं। जनता पहले चरण में नकार चुकी है। 14 नवंबर को परिणाम बता देंगे कि आपको जनता ने साफ किया है।
दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें यकीन है कि बिहार की जनता आने वाले समय में जाति, धर्म और पैसे से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के लिए वोट देगी। आजादी के बाद से बिहार में पहली बार इतने वोट पड़े हैं। लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया है ताकि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा? आपने बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री को उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह, राज वल्लभ साधु महात्मा लगते हैं? सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवाकर हवाई अड्डे पर बुलाकर उन्होंने पीठ ठोकी।
बिहार में नतीजे 14 नवंबर को आएंगे लेकिन उससे पहले हर एक NDA और महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। RLM सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों का जो रूझान चारों तरफ से दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, NDA के लिए यह नारा पूरी तौर पर लागू होता है। हम पूरे बिहार में जहां भी प्रचार करने गए हैं, वहां काफी उत्साहजनक रूप से लोगों का सहयोग और समर्थन दिखा है। NDA के पक्ष में जनता पहले चरण में मतदान कर चुकी है और दूसरे चरण में करने वाली है। माहौल पूरी तरह से NDA के पक्ष में है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में NDA के 160 उम्मीदवार जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से यहां NDA की सरकार बनेगी। पहले चरण में जो 65% मतदान हुआ उसमें अधिकांश वोट महिलाओं ने दिया है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। इससे सबने उत्साहित होकर वोट दिया। इसी से हम समझ रहे हैं कि हमारे पक्ष में 2 तिहाई वोट गया है।
महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ और आज 10 नवंबर 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। पहले भी मैन्युअली उसी दिन आंकड़ा सामने आता था और तकनीक का जमाना है फिर भी आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है? 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे लेकिन 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि किस अनुपात में मतदान हुआ है।
तेजस्वी यादव ने जन्मदिन के एक दिन बाद एक्स पर जनता के नाम एक संदेश लिखा है। तेजस्वी ने यह संदेश एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपका यह स्नेह और सहयोग मुझे विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का आभास दिलाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है कि बिहार के जन-जन की आवाज बन सकूं, बिहार पर हो रहे हर अन्याय और अत्याचार के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ा रह सकूं एवं सत्यनिष्ठा के साथ जनसेवा की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध कर आप सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करता रहूं... बिना रुके ... बिना थके। चुनावी व्यस्तता के बीच आप सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद व्यक्त कहने में असमर्थ होने के नाते क्षमाप्रार्थी भी हूं। आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने की ईश्वर और जनता मालिक हमें शक्ति दे, बस यही मनोकामना है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बिहार में NDA सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में जिस तरह से बिहार की जनता ने NDA का साथ दिया है, हम कह सकते हैं कि बिहार में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कल भी ऐतिहासिक मतदान होगा।
भाजपा सांसद संजय जयसवाल ने राजद और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हर घंटे मतदान के आंकड़े आ रहे थे। पहली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। जाहिर बात है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई है। उन्हें पता है कि सत्ता उनके हाथ से निकल गई है। अब वे सिर्फ 20 सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी-अपनी सरकार बनाने के दावा कर रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन की ओर से राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि मैं देख रहा हूं कि पहले चरण में लोगों ने दो तिहाई का बहुमत महागठबंधन को दिया है और यह कमोवेश बेहतर ही होगा, कम नहीं होगा।
बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल है। उससे पहले आज पटना में पोस्टर वार का मामला सामने आया है। पटना में 25 से 30, फिर से नीतीश लिखा एक होर्डिंग देखा गया। वीडियो पटना के कोतवाली इलाके से है।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। मुकेश सहनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने समर्थकों को 14 तारीख को माछ-भात भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। मुकेश सहनी ने एक्स पर लिखा अरे ओ दिलजलों! पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई, तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो! याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है! और हां... 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ-भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी VIP होगी!
दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि कल 122 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई थी, कल के मतदान में भी हमें बंपर आशीर्वाद मिलेगा। 14 नवंबर को NDA दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा है कि निश्चित रूप से बिहार में एक बार फिर से NDA की मजबूत सरकार बनेगी। लोगों में उत्साह है और लोग विकसित बिहार के लिए मतदान करने जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ साथी ऐसे हैं जो चुनाव में हार से पहले ही कारण ढूंढ लेते हैं कि किसके माथे पर ठिकड़ा फोड़ना है। नेता वो नहीं होता है जो जीत अपने सिर ले और हार को दूसरे लोगों के सिर थोप दे। बिहार की जनता यह अच्छे से समझती है और वो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगी।
LJP (R) सांसद शांभवी चौधरी ने राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात है तो उनको यह तब भी सोचना चाहिए था जब वे बिहार के उपमुख्यमंत्री थे। यह बहुत पुरानी बात नहीं है। कुछ दिनों पूर्व ही वे बिहार के उपमुख्यमंत्री थे लेकिन तब उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था। ऐसे में स्पष्ट है कि वे कहीं न कहीं बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी अगर यही सोच है तो उन्हें ऐसा तब करना चाहिए था जब वे सत्ता में थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब चुनाव में वे झूठा वादा कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी उनके सुर बदलेंगे।
महाठबंधन के सीएम फेस राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रथम चरण के बाद 𝐍𝐃𝐀 खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे है।