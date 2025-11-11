Bihar Exit Poll 2025 LIVE: 2025 से 2030, फिर से नीतीश... बिहार के एग्जिट पोल्स में चल गया NDA का जादू, महागठबंधन पस्त

Exit Polls: बिहार में फिर से नीतीशे सरकार

बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद आए एक्जिट पोल के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटता नजर आ रहा है। अगर ये नतीजे वास्तविक परिणाम में बदलते हैं तो राजग की स्थिति नयी विधानसभा में पहले से बेहतर हो सकती है। चुनाव के वास्तविक 14 नवंबर को मतगणना के बाद सामने आएंगे।

NDA को कम से कम 130 और अधिकतम 167 सीटें मिलने का अनुमान

दूसरे चरण के मतदान के ठीक बाद मंगलवार को विभिन्न टीवी समाचार चैनलों पर प्रसारित आठ सर्वे कंपनियों द्वारा अलग अलग जारी एक्जिट पोल के सभी अनुमानों में सत्तारूढ राजग अच्छे अंतर के साथ जीत दर्ज करने जा रहा है। इन अनुमानों में राजग को 130 से 167 सीटों पर जीतता दिखाया जा रहा है।

महागठबंधन अपने सबसे अच्छ प्रदर्शन में भी बहुमत से बहुत दूर

कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 70 से 108 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। इस चुनाव में बड़े जोर शोर से मैदान में उतरी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को शून्य से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।

बिहार चुनाव के दोनों चरणों में बंपर वोटिंग

मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के विवाद की पृष्ठभूमि में हुए इस चुनाव में कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान हुआ। इसमें मतदाताओं ने हिस्सेदारी का नया रिकार्ड बनाया। पहले चरण में 121 सीटों पर 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि दूसरे चरण में आज 122 सीटों पर 68.76 प्रतिशत वोट पड़े। इस बार दोनों चरणों में रिकार्ड मतदान हुआ।

किस सर्वे एजेंसी ने किस गठबंधन को दीं कितनी सीटें, डिटेल में देखिए

एग्जिट पोल एजेंसी पीपुल्स इनसाइट ने राजग को 133-148 सीटें दी हैं जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटों पर जीतता हुआ दिखाया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के सर्वे में राजग को 130-138 और महागठबंधन को 100-198 सीटें दी गयी हैं। जेवीसी ने राजग को 135-150 और विपक्षी महागठबंधन को 88-130 सीटें, पीमार्क ने राजग को 142-162 और महागबंधन को 80-98 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।

मैट्राइज के एग्जिट पोल के अनुमानों के अुनसार सत्तारूढ़ एनडीए को 147-167 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन की सीटों की संख्या 70 से 90 के बीच रहने का अनुमान है। डीबी रिसर्च ने राजग को 137-152 और महागठबंधन को 83-98 सीटें दी हैं। उसके सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी को 2-4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।

दैनिक भाष्कर के एग्जिट पोल में अनुमान है कि राजग को 145-160 और महागठबंधन को 73-91 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स पल्स ने राजग को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। उसके सर्वे में महागठबंधन की सीटों की संख्या 75 से 101 बीच बताई गई है। इससे पहले 2020 में हुए कांटे के चुनाव में राजग को 37.26 प्रतिशत मत के साथ 125 सीटें हासिल हुई थीं जबकि महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत मत के साथ 110 सीटों पर सफलता मिली थी।