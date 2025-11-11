Bihar Exit Poll 2025 LIVE: 2025 से 2030, फिर से नीतीश... बिहार के एग्जिट पोल्स में चल गया NDA का जादू, महागठबंधन पस्त

बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद आए एक्जिट पोल के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटता नजर आ रहा है। अगर ये नतीजे वास्तविक परिणाम में बदलते हैं तो राजग की स्थिति नयी विधानसभा में पहले से बेहतर हो सकती है। चुनाव के वास्तविक 14 नवंबर को मतगणना के बाद सामने आएंगे।
दूसरे चरण के मतदान के ठीक बाद मंगलवार को विभिन्न टीवी समाचार चैनलों पर प्रसारित आठ सर्वे कंपनियों द्वारा अलग अलग जारी एक्जिट पोल के सभी अनुमानों में सत्तारूढ राजग अच्छे अंतर के साथ जीत दर्ज करने जा रहा है। इन अनुमानों में राजग को 130 से 167 सीटों पर जीतता दिखाया जा रहा है।
कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 70 से 108 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। इस चुनाव में बड़े जोर शोर से मैदान में उतरी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को शून्य से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।
मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के विवाद की पृष्ठभूमि में हुए इस चुनाव में कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान हुआ। इसमें मतदाताओं ने हिस्सेदारी का नया रिकार्ड बनाया। पहले चरण में 121 सीटों पर 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि दूसरे चरण में आज 122 सीटों पर 68.76 प्रतिशत वोट पड़े। इस बार दोनों चरणों में रिकार्ड मतदान हुआ।
एग्जिट पोल एजेंसी पीपुल्स इनसाइट ने राजग को 133-148 सीटें दी हैं जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटों पर जीतता हुआ दिखाया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के सर्वे में राजग को 130-138 और महागठबंधन को 100-198 सीटें दी गयी हैं। जेवीसी ने राजग को 135-150 और विपक्षी महागठबंधन को 88-130 सीटें, पीमार्क ने राजग को 142-162 और महागबंधन को 80-98 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।
मैट्राइज के एग्जिट पोल के अनुमानों के अुनसार सत्तारूढ़ एनडीए को 147-167 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन की सीटों की संख्या 70 से 90 के बीच रहने का अनुमान है। डीबी रिसर्च ने राजग को 137-152 और महागठबंधन को 83-98 सीटें दी हैं। उसके सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी को 2-4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।
दैनिक भाष्कर के एग्जिट पोल में अनुमान है कि राजग को 145-160 और महागठबंधन को 73-91 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स पल्स ने राजग को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। उसके सर्वे में महागठबंधन की सीटों की संख्या 75 से 101 बीच बताई गई है। इससे पहले 2020 में हुए कांटे के चुनाव में राजग को 37.26 प्रतिशत मत के साथ 125 सीटें हासिल हुई थीं जबकि महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत मत के साथ 110 सीटों पर सफलता मिली थी।
भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, "हमें भरपूर जनादेश और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है... अब विकसित भारत की नींव विकसित बिहार रहेगा... बिहार की जनता एक बार फिर जनादेश देकर बिहार में NDA को मौका देने जा रही है। हम एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं।
भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने कहा, 'जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, कौन कह सकता है कि कौन जीत रहा है? यह कहना कि NDA की सरकार बन रही है, बिल्कुल गलत है... जनता फैसला करती है। बिहार का माहौल ऐसा है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी, INDIA गठबंधन की बनेगी। इस बार बिहार का विकास होगा... एग्जिट पोल बिल्कुल गलत हैं... जनता भाजपा से तंग आ चुकी है...'
बिहार विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल्स सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर भी लोगों की नजर है। पिछली बार एआईएमआईएम ने सभी को चौंकाते हुए 5 सीटें जीत ली थीं। इस बार विभिन्न सर्वे पर नजर डालें तो इस बार एआईएमआईएम पिछला प्रदर्शन दोहराने में सफल नहीं होती दिख रही है। हालांकि, ओवैसी की पार्टी इस बार भी बिहार में अपना खाता खोलने में सफल रहेगी। एआईएमआईएम को बिहार विधानसभा में 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं।
बिहार चुनाव में महागठबंधन दलों में शामिल आरजेडी को 53 से 58, कांग्रेस को 10 से 12, वीआईपी को 1 से 4, सीपीआई(एमएल) को 5 से 8 जबकि सीपीआई/सीपीएम को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर, एनडीए दलों में बीजेपी को 67 से 73, जेडीयू को 67 से 73, एलजेपी(आर) को 7 से 9, हम को 4 से 5 जबकि आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं।
महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एग्जिट पोल के नतीजों को नकार दिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 'एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे। 14 नवंबर को पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी मतों से जीतेंगे... बिहार में जनता ने NDA सरकार के खिलाफ वोट दिया है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, उन्हें रहने दीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है...'
बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। इस हिसाब से बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 122 सीटों पर जीत की जरूरत होती है। सभी सर्वे में एनडीए को इस जादुई आंकड़े से बहुत आगे दिखाया गया है। इसी तरह, सभी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि महागठबंधन इस बार भी सत्ता से बुरी तरह चूक रहा है।
मैट्रीज के सर्वे में अनुमान जताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के 69 प्रतिशत मतदाताओं ने एनडीए का समर्थन किया है। वहीं, जनरल क्लास के सिर्फ 15 प्रतिशत मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट दिया है। महागठबंधन ने मुसलमान मतदाताओं को लुभाने के मामले में एनडीए को बुरी तरह पछाड़ा है। अनुमान के मुताबिक, 78 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट किया है जबकि सिर्फ 10 प्रतिशत मुसलमानों ने बिहार चुनाव में एनडीए का समर्थन किया है। जहां तक बात पिछड़े वर्ग (OBC) और अनुसूचित जातियों (SC) की है तो 51 प्रतिशत ओबीसी वोटर्स ने एनडीए जबकि 39 प्रतिशत ने महागठबंधन को वोट किया है। वहीं, 49 प्रतिशत एससी वोटरों ने एनडीए जबकि 38 प्रतिशत एससी मतदाताओं ने महागठबंधन को पसंद किया।
सभी एग्जिट पोल्स में इस बात की आशंका जताई गई है कि जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिल सकती है। पीपल्स पल्स ने जन सुराज को 5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। जेवीसी पोल ने जन सुराज को 0 से 1 सीट जबकि अन्य सभी ने 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। सिर्फ दैनिक भास्कर के पोल में जन सुराज का खाता खुलता नहीं दिखता है।
बिहार की राजनीति को बदलने का वादा करके पहली बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली जन सुराज पार्टी को निराशा हाथ लगती दिख रही है। ज्यादातर सर्वे में प्रशांत किशोर की इस नई पार्टी का खाता खुलने पर भी आशंका जताई है। दैनिक भास्कर का सर्वे तो कहता है कि जन सुराज पार्टी को बिहार की कुल 243 सीटों में एक सीट पर भी जीत नहीं मिलेगी और बिहार विधानसभा में जन सुराज पार्टी का एक भी विधायक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि, अन्य सर्वे में जन सुराज के लिए अधिकतम पांच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
मैट्रिज के सर्वे में 52% पुरुष मतदाताओं के एनडीए के पक्ष में वोट करने का अनुमान जताया गया है। वहीं, महागठबंधन को 36 प्रतिशत पुरुषों का साथ मिलता दिखाया गया है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों एवं उम्मीदवारों के खातों में 6-6 प्रतिशत वोट जाने का अनुमान है।
मैट्रिज (Matrize) के सर्वे में भी महिला मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में ही दिखाया गया है। मैट्रिज ने कहा है कि 65 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को वोट किया है। वहीं, महागठबंधन को सिर्फ 27 प्रतिशत महिलाओं का वोट मिला है। वहीं, जन सुराज पार्टी को 6 प्रतिशत जबकि अन्य के हिस्से 2 प्रतिशत महिलाओं का समर्थन ही मिल पाया है।
पीपल्स पल्स के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए को पसंद किया है। सर्वे के मुताबिक, 66.8 प्रतिशत महिला मतदाताओं एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। वहीं, महागठबंधन को महिला वोटरों का सिर्फ 24.8 प्रतिशत वोट मिला है। वहीं, 7 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने प्रशांत किशोर की नई जन सुराज पार्टी को अपना समर्थन दिया है जबकि 1.4 प्रतिशत बिहार की महिला मतदाताओं ने अन्य उम्मीदवारों को पक्ष में वोट किया है।
सर्वे एजेंसी People's Insight के सर्वे में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जन सुराज को 0-2 सीटें तथा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है।
People Pulse exit poll के सर्वे में NDA को 133-159 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2-13 सीटें जा सकती हैं।
बिहार में मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के भी नतीजे आ गए हैं। सर्वे एजेंसी Matrize के एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167, महागठबंधन को 70-90,जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स प्लस के सर्वे में एनडीए को 133-159 सीटें तो महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जन सुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145-160 सीटें, जबकि महागठबंधन को 73-91 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जन सुराज को एक भी सीटें नहीं मिलने का अनुमान है।
बिहार चुनाव से पहले इस साल के शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। दिल्ली में की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए थे। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी AAP के खाते में 22 सीटें गईं। चुनाव से पहले दिल्ली चुनाव को लेकर कई सर्वे एजेंसियों ने सर्वे अपने-अपने एग्जिट पोल के आंकड़े निकाले थे। सर्वे एजेंसी पोल डायरी ने अपने सर्वे में बीजेपी को 42 से 50 सीट, AAP को 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इसी तरह JVC Poll ने बीजेपी को 39 से 45 सीट, AAP को 22 से 31 सीट मिलने का अनुमान लगाया था। पीपुल्स इनसाइट ने बीजेपी को 40 से 44 सीटें, AAP को 25 से 29 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। मैट्रिज ने बीजेपी को 35 से 40 और AAP को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इस तरह से तकरीबन सभी सर्वे एजेंसयों ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का उम्मीद जताई थी। हालांकि बीजेपी के पक्ष में नतीजे पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े 43 से 5 सीटें ज्यादा 48 सीटें मिली थीं।
